Jeśli szukasz karty pamięci, koniecznie sprawdź Amazon.pl. Trwa świetna promocja

W polskim Amazonie trwa właśnie świetna promocja, w której kupimy karty pamięci microSD wraz z adapterem. Najlepsze oferty dotyczą kart o pojemnościach 256, 400 i 512 GB.

Patrząc na rynek smartfonów, można odnieść wrażenie, że producenci odchodzą od kart pamięci. Taki trend rzeczywiście widać, ale świat nie kończy się na smartfonach. Karty pamięci są - i przez długi czas będą - standardowym nośnikiem w aparatach, kamerkach sportowych, dronach, czy np. w konsolach przenośnych. W tych sprzętach standard microSD pozostanie z nami na długo.

Karty pamięci SanDisk Extreme o dużych pojemnościach w świetnej promocji na Amazon.pl

Karty microSD objęte promocją na Amazon.pl to szybkie nośniki serii SanDisk Extreme klasy UHS-I U3 (klasa według innych standardów to: A2, C10, V30). Szybkość zapisu wynosi do 160 MB/sek., a prędkość odczytu to 90 MB/sek.

W promocji znajdziemy następujące karty:

Jak widać, najbardziej opłacalne promocje dotyczą kart o pojemnościach 400 i 512 GB. Na Amazon.pl ich cena jest obecnie niższa o ok. 100 zł od najniższej ceny znalezionej w wyszukiwarce cenowej. Mniej imponująco, ale nadal atrakcyjnie, wypada karta o pojemności 256 GB.

Karty SanDiska sprzedawane w promocyjnej cenie na Amazon.pl są nowymi i pełnowartościowymi produktami zapakowanymi w oryginalne opakowanie. W zestawie znajduje się karta formatu microSD wraz z adapterem SD. Sam w ubiegłym tygodniu skorzystałem z promocji na kartę o pojemności 400 GB, a po kilku dniach odebrałem przesyłkę w Paczkomacie. Nowa karta trafiła już do mojego Nintendo Switcha i pozwoliła mi pobrać całą moją bibliotekę gier kupionych w cyfrowej dystrybucji.

Jeśli potrzebujesz nowej karty pamięci, oferta na Amazonie jest w tej chwili bezkonkurencyjna.

Jasne, da się znaleźć w internecie tańsze karty pamięci nieznanych firm, ale czy powierzylibyście swoje dane przysłowiowej firmie-krzak? Osobiście mam największe zaufanie właśnie do SanDiska. Zawsze korzystam z markowych kart, a w ciągu minionej dekady padły mi dwie karty: jedna Kingstone’a i druga Sony. Niestety ta ostatnia wpadka była bolesna, bo straciłem dużo zdjęć z podróży na Bali.

Z SanDiska korzystam od lat i (odpukać!) dotychczas nie miałem z tą firmą żadnych problemów. Obecnie mam w ciągłym użyciu 6-8 kart tego producenta, a kilka dodatkowych czeka jako backup. Jeśli mogę polecić jakiegoś producenta kart SD i microSD, będzie to właśnie SanDisk.

Do tego zakupy na Amazonie są bezpieczne, więc mamy pewność, że nie nadziejemy się na podrobioną kartę, o co niestety nietrudno w mniejszych sklepach. Jednym słowem: warto.