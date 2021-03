Znamy ceny tegorocznych LG OLED TV. Najtańszy już za 5000 zł

LG w końcu podzieliło się z nami informacją o polskich cenach tegorocznych modeli LG OLED TV. Ten rok jest dość wyjątkowy, bowiem pojawiła się w nim zupełnie nowa, względnie tania linia A. Do najdroższych modeli dostaniemy gratis konsolę do gier bądź ultrabooka.

Sercem tegorocznych telewizorów OLED od LG ma być nowa matryca, którą producent określa jako OLED evo. Jak tłumaczy LG, panel OLED evo emituje światło z większą precyzją kontroli długości fali, co w efekcie zapewnia jaśniejszy i wyraźniejszy obraz w porównaniu do stosowanych do tej pory matryc OLED.

Jasność obrazu i odwzorowanie ruchu to na dziś największy problem telewizorów OLED, które pod wieloma innymi względami górują w jakości obrazu nad odpowiadającymi im cenowo telewizorami LCD/LED. Im wyższa jasność, tym wygodniejsze oglądanie treści niezależnie od pory dnia i tym robiący większe wrażenie filmowy efekt HDR.

LG OLED TV – nie tylko nowa matryca, ale i nowy procesor.

Sercem nowych telewizorów jest procesor Alpha 9 czwartej generacji, który ma zapewniać wyjątkowo skuteczne algorytmy rekonstrukcji obrazu. Te, wraz z rosnącą popularnością usług VOD i malejącym znaczeniem nośnika fizycznego stają się coraz istotniejsze – na dziś nadal większość tego rodzaju usług poddaje swoje treści wysokiej kompresji, co istotnie wpływa na jakość obrazu i dźwięku.

LG OLED TV C1

Nowy układ, jak podaje LG, bazuje na technice uczenia maszynowego, która analizuje ponad milion obrazów wzorcowych i 17 mln dźwięków wzorcowych celem jak najdokładniejszej rekonstrukcji bez niepożądanych artefaktów czy innych przekłamań. Efekty będziemy mieli okazję przetestować. Nowe telewizory będą pracować pod kontrolą webOS-a 6.0 z istotnie zmienionym interfejsem użytkownika.

LG OLED TV na rok 2021 – modele i rozmiary.

Sztandarowym telewizorem LG na bieżący rok jest model G1, który jest następcą modelu GX. Jego najważniejszym elementem jest zapowiedziany wczoraj panel OLED evo 4K, oferujący nawet o 20 proc. wyższą jasność od aktualnie stosowanego. G1 dostępny jest w 55-, 65- i 77-calowej wersji.

Ofertę uzupełnia model C1, będący następcą modelu CX. Różni się w zasadzie tylko dwiema rzeczami od GX. Po pierwsze, wykorzystuje standardową matrycę zamiast evo oraz będzie dostępny nie tylko w wyżej wymienionych rozmiarach, ale też po raz pierwszy w 83-calowej wersji.

LG OLED evo

W ofercie pojawił się też model Z1 (następca ZX) oferujący panel OLED o rozdzielczości 8K - w wersjach 77- i 88-calowej. Dodatkowo pojawi się też w sprzedaży model B1 (następca BX), który różnić się będzie od C1 mniej zaawansowanym procesorem do przetwarzania obrazu.

Wszystkie tegoroczne telewizory LG OLED TV są wyposażone w cztery złącza HDMI 2.1 zapewniające pełną zgodność z nowymi konsolami do gier. Dodatkowo pojawi się zupełnie nowa funkcja Game Optimizer, stanowiąca coś w rodzaju rozbudowanego Trybu Gry. Będzie można w niej zarządzać trybami pracy dla graczy (monitorowanie input laga, upłynnianie obrazu OLED Motion Pro, zarządzanie trybami VRR, FreeSync Premium i G-Sync), a także ładować predefiniowane ustawienia do konkretnego gatunku gier.

Wszystkie telewizory obsługują HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, AirPlay 2, HomeKita, Asystenta Google, Filmmaker Mode i HGiG.

Pojawiła się też nowa linia – LG OLED TV A. Jest istotnie tańsza. Gdzie tkwi haczyk?

Telewizory A1 dostępne są z matrycami o przekątnej 48, 55, 65 i 77 cali. Tak jak droższe modele, również i te oferują rozdzielczość Ultra HD, doskonały kontrast, świetne kolory, efekt HDR (w tym Dolby Vision IQ) i bardzo szybki czas reakcji. Skąd niższa cena i gdzie szukano oszczędności?

Po pierwsze, w odświeżaniu. Telewizory A1 oferować będą panele z odświeżaniem 50/60 Hz, zamiast 100/120 Hz w droższych telewizorach OLED. Zabraknie też złącz HDMI 2.1, co ma wiele sensu, skoro sama matryca nie obsłuży obrazu powyżej standardu HDMI 2.0. Zabraknie też obsługi VRR i zaimplementowany będzie mniej skuteczny upłynniacz obrazu. Choć standardy ALLM i eARC nadal będą obsługiwane.

LG OLED evo

Kompromisem jest też mniej zaawansowany procesor przetwarzania obrazu, który pojawi się również w telewizorach B1 – mowa o Alpha 7 Gen 4, który nie będzie tak skuteczny w rekonstrukcji obrazu niższej jakości co układ w telewizorach C1, G1 i Z1. A1 będą pracować pod kontrolą webOS-a 6.0 z Game Optimizerem i obsługiwać Dolby Atmos, AirPlay 2, HomeKita, Asystenta Google, HGiG i Filmmaker Mode.

LG OLED TV na rok 2021 – ceny na polski rynek. A także ciekawe promocje.

Sugerowane ceny telewizorów LG OLED TV prezentują się następująco:

LG OLED Z1 88” – 110 tys. zł

LG OLED Z1 77” – 90 tys. zł

LG OLED G1 77” – 21 tys. zł

LG OLED G1 65” – 11,5 tys. zł

LG OLED G1 55” – 8 000 zł

LG OLED C1 83” – 31 tys. zł

LG OLED C1 77” – 17,5 tys. zł

LG OLED C1 65” – 9 500 zł

LG OLED C1 55” – 6 500 zł

LG OLED C1 48” – 5 500 zł

LG OLED B1 77” – 16,5 tys. zł

LG OLED B1 65” – 9 000 zł

LG OLED B1 55” – 6 000 zł

LG OLED A1 77” – 16 tys. zł

LG OLED A1 65” – 8 500 zł

LG OLED A1 55” - 5 500 zł

LG OLED A1 48” – 5 000 zł

Decydując się na zakup modelu LG OLED G1 55” klienci będą mogli otrzymać konsolę Xbox Series X. Kupując LG OLED G1 w wersji 65-calowej otrzymają konsolę Xbox Series X oraz dwie gry i trzy miesiące dostępu do oferty Game Pass.

LG przygotowało również specjalną ofertę dla klientów, którzy szukają telewizora o dużej przekątnej ekranu. Decydując się na zakup telewizora z ekranem 77 lub 88-calowym klienci otrzymają w prezencie ultrabooka LG gram 14”.

Klienci, którzy zakupią w przedsprzedaży telewizor LG OLED C1 48”, jeden z modeli serii LG OLED B1 lub LG OLED A1 otrzymają darmową dostawę i instalację telewizora oraz słuchawki LG Tone Free FN4, w których o jakość dźwięku zadbała firma Meridian.

Specjalna oferta została przygotowana również dla klientów, którzy zdecydują się na zakup jednego z modeli z serii LG OLED C1. Osoby, które w okresie przedsprzedaży wybiorą model C1 w rozmiarze 65 lub 55 cali otrzymają bezpłatny transport i instalację telewizora oraz bezprzewodowe słuchawki LG Tone Free FN7.