Niezła specyfikacja i przyzwoita cena. Oto nowe smartfony Moto G10 i G30

Motorola zaprezentowała właśnie dwa nowe modele telefonów z niskiej oraz średniej półki cenowej. Sprawdziliśmy, co mają do zaoferowania Moto G10 i Moto G30.

W ofercie firmy Lenovo, która jest właścicielem marki Motorola, pojawiły się właśnie dwa nowe telefony z linii Moto G, czyli Moto G10 i Moto G30. Firma podała ich specyfikację oraz polskie ceny.

Moto G10 — specyfikacja

Pierwszy z telefonów wyposażony został w 6,5-calowy ekran typu LCD o rozdzielczości 1600 na 720 pikseli, co przekłada się na ich zagęszczenie na poziomie 269 ppi oraz proporcje 20:9. W wodoszczelnej obudowie spełniającej normę IP52 o wymiarach 165,22 x 75,53 x 9,19 mm znalazło się miejsce na ogniwo zasilające o pojemności 5000 mAh, które można ładować z mocą 10 W poprzez złącze USB-C. Telefon waży przy tym równe 200 gram.

Za obliczenia odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 460, do którego dokooptowano 4 GB RAM-u, a dysk ma pojemność 64 GB lub 128 GB w zależności od wersji (co można rozszerzyć o dodatkowe 512 GB poprzez karty microSD). Można na nim zapisywać zdjęcia wykonane aparatem składającym się z czterech obiektywów: 48 Mpix (główny), 8 Mpix (ultraszerokokątny) i 2x 2 Mpix (makro, czujnik głębi). Przednia kamerka robi zdjęcia o wielkości 8 Mpix.

Moto G30 — specyfikacja

Drugi nowy telefon Motoroli ma te same gabaryty (165,22 x 75,53 x 9,19 mm przy masie 200 gramów) i ekran (6,5-calowy panel typu LCD o rozdzielczości 1600 na 720 pikseli, co przekłada się na 269 ppi i proporcje 20:9), co jego młodsza siostra, ale wyposażony został w nieco lepsze podzespoły. Sercem smartfona Moto G30 jest procesor Qualcomm Snapdragon 662, a wbudowane ogniwo (o tej samej pojemności 5000 mAh co w przypadku modelu Moto G10) można ładować z mocą 20 W.

Jeśli chodzi o wbudowaną pamięć, to w modelu Moto G30 na system i dane użytkownika przewidziano 128 gigabajtów przestrzeni, a do tego dochodzi, w zależności od wersji, 4 GB lub 6 GB RAM-u. Oprócz tego klienci mogą liczyć na poczwórny aparat fotograficzny: 64 Mpix (główny), 8 Mpix (ultraszerokokątny) i 2x 2 Mpix (makro i czujnik głębi). Za selfie odpowiada przednia kamerka, która chwyta kadry o wielkości 13 Mpix.

Motorola Moto G10 i Moto G30 — ceny w Polsce

Oba telefony działające pod kontrolą systemu Android 11, w których zamontowano modemy LTE, trafią do sprzedaży w Polsce już w przyszłym tygodniu. Oba wyceniono na mniej niż 1000 zł i będzie je można kupić zarówno w sklepach, jak i u wybranych operatorów.

Moto G10 pojawi się w wersji z 4 GB RAM-u i dyskiem o pojemności 64 GB w ofercie sklepów Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD i x-kom oraz w sieci Play. Sugerowana cena detaliczna tego modelu wynosi 699 zł.

Moto G30 sprzedawane będzie w wersji z 6 GB RAM-u i dyskiem 128 GB za 899 zł w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom w sugerowanej cenie detalicznej 899 zł. Ten sam telefon, ale z 4 GB pamięci operacyjnej trafi do oferty sieci Plus.