Sprzęty Apple’a mogą być niedługo dostępne w nowym kolorze. Firma pracuje nad wykończonym matowo czarnym materiałem, który absorbuje światło i w ogóle go nie odbija.

Do sieci trafiła informacja o wniosku patentowym, jaki złożyła firma z Cupertino. Wynika z niego, że Apple pracuje nad nowym wykończeniem obudowy swoich sprzętów — ma ono mieć zmatowiony czarny kolor. Mają otrzymać je zarówno MacBooki, jak i iPhone’y, iPady oraz Apple Watche, a kto wie — może również inne sprzęty.

Apple chce stosować to wykończenie w sprzętach wykonanych zarówno ze stali, jak i z aluminium oraz tytanu.

Informacja jest o tyle ciekawa, że zwykle sprzęty elektroniczne reklamowane jako czarne, są tak naprawdę po prostu ciemnoszare lub ciemnoniebieskie. Czerń ma niestety tendencję do błyszczenia. Apple planuje jednak, przynajmniej jeśli wierzyć najnowszym wnioskom patentowym, zjeść ciastko i mieć ciastko jednocześnie.

Wierzchnia warstwa obudów w nowych urządzeniach firmy z Cupertino ma zostać poddana specjalnemu procesowi anodowania. Materiał ma mieć przy tym specjalne pory absorbujące światło widzialne. Pozwoli to uzyskać zarówno kruczoczarną czerń, jak i zlikwidować zjawisko refleksów świetlnych.

To nie pierwszy raz, gdy Apple eksperymentuje z „prawdziwie czarnymi” obudowami.

Czarny kolor, i to w dwóch odsłonach, pojawił się kilka lat temu w segmencie iPhone’ów. W ten sposób mogły być wykończone ostatnie iPhone’y z metalowymi pleckami, czyli iPhone 7 oraz iPhone 7 Plus. Sam miałem ten drugi model właśnie w tym kolorze i byłem z niego zadowolony, ale w wariancie matowym do kruczej czerni mu było daleko.

Równocześnie z nim do sprzedaży trafiły jednak czarniejsze telefony, ale z… błyszczącym wykończeniem. Zapewne zaś przez to, że modele oznaczone jako Jet Black rysowały się od samego patrzenia na nie, po roku oba czarne warianty zniknęły z oferty na rzecz wersji Space Grey (którą teraz w topowej linii Pro zastąpił grafit).

Mam przy tym nadzieję, że wraz z wprowadzeniem matowej czerni Apple uprzątnie wreszcie bałagan w kolorach.

Oznaczenia barw u Apple’a wyglądają od lat tak samo, ale same kolory się zmieniają. W przypadku komputerów Silver to po prostu srebrny, podczas gdy w telefonach Silver oznacza… białe plecki. To jednak i tak nic przy Space Grey, który ma w zależności od produktu oraz jego linii inny odcień, nawet jeśli mówimy o sprzętach wydanych w tym samym roku.

Jakby tego było mało, firma z Cupertino w tym roku zrezygnowała ze Space Grey na rzecz koloru grafitowego. Prezentuje się on świetnie na ramkach iPhone’a i mediolańskiej zapince do Apple’a Watcha, ale to nadal inny odcień niż w iPadzie Pro wydanym ledwie kilka miesięcy wcześniej — w jego przypadku mamy cały czas to ciemniejsze Space Grey. Istne pomieszanie z poplątaniem!