Surface Duo coraz bliżej Polski. To trochę telefon, trochę notatnik

Dziwny i ciut kontrowersyjny Surface Duo na dziś dostępny jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Microsoft jednak nie zamierza ograniczać się do rodzimego rynku i już negocjuje z operatorami na starym kontynencie.

Surface Duo to produkt bardzo dziwny. W teorii to telefon, choć Microsoftowi bardzo zależy, byśmy tego urządzenia tak nie określali. Prawdopodobnie głównie z uwagi na jego nietypową formę. Telefon ten (będziemy się trzymać tej wersji) wyposażony bowiem został w dwa wyświetlacze, które – gdy urządzenie nie jest używane – składane są niczym notes w twardej oprawie.

Produkt ten na dziś do kupienia jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w ramach oficjalnej dystrybucji. Oferują go sklepy i operatorzy komórkowi i ponoć cieszy się nawet względnym zainteresowaniem ze strony klientów. Wygląda na to, że niedługo i my będziemy mogli go sprawdzić.

Surface Duo w Europie i w Polsce.

Według źródeł redakcji Windows Latest Microsoft już prowadzi rozmowy z europejskimi operatorami komórkowymi. Źródła potwierdzają przy tym negocjacje z brytyjskimi operatorami, jednak telefon miałby być dostępny we wszystkich europejskich krajach, gdzie oferowane są pozostałe produkty z linii Surface. A więc również i w Polsce.

Niestety, nie wiemy, kiedy miałoby to nastąpić. Pierwotne plany Microsoftu zakładały pierwszy kwartał przyszłego roku, termin ten jednak może ulec zmianie. Cen również nie znamy, wiemy jedynie, że w Stanach Zjednoczonych telefon sprzedawany jest w cenie 1,4 tys. dol. za 128-gigabajtową wersję i 1,5 tys. dol. za 256-gigabajtową.

To bardzo ciekawe urządzenie. Obawiam się jednak, że przyszły rok to nieco zbyt odległy termin.

Surface Duo, według opinii zachodnich recenzentów, opanował do perfekcji formę, jaką reprezentuje. Nie jest to pierwsze urządzenie tego rodzaju, jednak nigdy wcześniej telefon z dwoma wyświetlaczami nie był tak lekki i smukły i nie miał tak dopracowanych zawiasów łączących jego obie połowy. Warto też dodać, że zmodyfikowany przez producenta Android 10 (z gwarancją aktualizacji do Androida 11) ponoć w pełni wykorzystuje dobrodziejstwa, jakie zapewniają dwa ekrany.

Niestety, Surface Duo jest też dość drogi. A warto zwrócić uwagę, że urządzenie pracuje pod kontrolą Snapdragona 855 – procesora, który co prawda nadal jest bardzo wydajny, ale też który doczekał się już następcy. Co więcej, Surface Duo oferuje ponoć bardzo przeciętny aparat, który nie ma najmniejszych szans w starciu z telefonami w podobnej, a nawet dużo niższej cenie. W Sieci pojawiły się też doniesienia o kiepskiej jakości plastiku obudowy, który pęka i szybko żółknie. Telefon nie obsługuje też sieci 5G.

Być może jednak wygoda dwóch wyświetlaczy sprawia, że łatwiej będzie wybaczyć wszelkie niedociągnięcia tego urządzenia. Na pewno to sprawdzimy, jak tylko Surface Duo pojawi się w oficjalnej dystrybucji w naszym kraju.