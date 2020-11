To może być najlepsza smartfonowa promocja tegorocznego Black Week. Realme X3 SuperZoom można będzie kupić nawet 40 proc. taniej.

Chyba we wszystkich liczących się sklepach z elektroniką Czarny Piątek przekształcił się w Czarny Tydzień i od 23 do 30 listopada możemy spodziewać się fantastycznych promocji.

Nie inaczej jest w Euro RTV AGD, gdzie pomiędzy rozlicznymi obniżkami na sprzęt komputerowy znajdziemy też fantastyczną promocję na bardzo dobry smartfon.

Realme X3 SuperZoom nawet 40 proc. taniej.

W chwili pisania tego tekstu regularna cena Realme X3 SuperZoom to 2499 zł w kolorze białym, który obejmie promocja. W poniedziałek, 23 listopada, w sklepie internetowym Euro RTV AGD będzie on dostępny z nawet 40-procentowym rabatem. Liczba smartfonów w promocji jest oczywiście ograniczona, więc chcąc wyrwać telefon w bardzo okazyjnej cenie trzeba się spieszyć.

A jeśli szukamy smartfona i zależy nam na jak najlepszym stosunku ceny do jakości, przeceniony Realme X3 SuperZoom to fenomenalna okazja.

Realme X3 SuperZoom nawet w regularnej cenie jest atrakcyjnym smartfonem.

Pełną recenzję Realme X3 SuperZoom możecie przeczytać na Spider’s Web. Pomimo kilku kompromisów jest to zaskakująco dobra propozycja, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki staż marki na polskim rynku.

Jest wiele elementów, za które można polubić ten smartfon. Pierwszy to wyświetlacz.

Jest to panel IPS LCD, nie AMOLED, ale mimo tego prezentuje się on prześlicznie. Kąty widzenia i kolory na wyświetlaczu 6,67” o rozdzielczości 2400 x 1080 px są znakomite, a do tego ekran pracuje z częstotliwością 120 Hz, więc każda interakcja z telefonem jest idealnie płynna.

Jako że nie mamy ekranu AMOLED, pod którym można by było schować czytnik linii papilarnych, ten umieszczono na przycisku blokady ekranu - i jest to świetna decyzja, bo fizyczny sensor na krawędzi smartfona działa o niebo lepiej od najlepszego czytnika linii papilarnych pod ekranem.

Specyfikacja techniczna również nikogo nie rozczaruje, zwłaszcza na tle innych smartfonów kosztujących podobne pieniądze, co Realme X3 SuperZoom po obniżce ceny.

Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 855 - nie ma on co prawda 5G (z którego i tak mało kto może dziś skorzystać), ale za to jest o wiele szybszy od Snapdragona 765, w którego wyposażone są inne telefony z podobnej półki cenowej. Tym bardziej, że w parze z nim otrzymujemy 12 GB RAM-u i aż 256 GB miejsca na dane. Taka kombinacja podzespołów zapewni szybką i płynną pracę telefonu przez długie lata.

Bardzo przyjemne jest też oprogramowanie Realme UI. Na mój gust jest ono nieco zbyt „radosne” i cukierkowe, ale w praktyce spisuje się bardzo dobrze i nie jest przeładowane niepotrzebnymi aplikacjami czy ustawieniami.

Akumulator z powodzeniem wystarczy na cały dzień pracy. Ma on pojemność 4200 mAh i naładujemy go szybką ładowarką o mocy 30 W, oczywiście dołączoną do zestawu.

Jest naprawdę niewiele powodów, by nie sięgnąć po ten smartfon.

Jednym z nich jest rozmiar, który może przytłoczyć. Realme X3 SuperZoom mierzy aż 163,8 x 75,8 x 8,9 mm i waży 202 g. Do takich gabarytów można oczywiście przywyknąć, ale trzeba mieć na uwadze, że nie jest to najbardziej poręczny ze smartfonów.

Brakuje w nim też głośników stereo i gniazda słuchawkowego, a aparat definitywnie mógłby być lepszy. Tym niemniej o ile aparat nie przystaje do innych smartfonów kosztujących około 2500 zł, tak po obniżce ceny Realme X3 SuperZoom nagle staje się fotograficznym czempionem, oferując znacznie lepsze zdjęcia niż większość telefonów w podobnej cenie.

Pośpiech jest wysoce wskazany.

Jeśli po przeczytaniu powyższych słów myślisz sobie „muszę to kupić!”, to zamień słowa w czyn od razu. Liczba urządzeń dostępnych w promocji w Euro RTV AGD jest ograniczona, a kto pierwszy, ten lepszy.

Przy takiej obniżce ceny na tak dobry telefon nie zdziwię się, jeśli wszystkie egzemplarze dostępne w promocji wyprzedadzą się, zanim zdążycie doczytać ten tekst do końca.