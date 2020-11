Jesienna wyprzedaż Steam 2020 już tu jest. Setki gier na PC w super cenach

Wystartowała doroczna jesienna wyprzedaż na Steamie! Tysiące gier w promocji, w tym mnóstwo w tak dobrych cenach, że aż żal nie skorzystać. Pecetowa raso panów - szykuj portfele.

W czasach gdy wyprzedaże organizuje się z okazji pierwszej środy miesiąca, abonamenty na gry kosztują tyle co dwie dobre kawy, a Epic Games rozdaje gry za darmo, okresowe promocje na gry PC przestały wzbudzać powszechne emocje. Jesienna wyprzedaż na Steamie zawsze jednak daje radę, jeśli chodzi o obniżki i nie inaczej jest tym razem.

Jesienna wyprzedaż na Steamie 2020 - najlepsze promocje

Gier w katalogu Steama jest tak wiele, że trudno powiedzieć o „najlepszych grach”. Są tylko te, które najbardziej lub najmniej lubimy. Polecam samodzielnie przejrzeć przebogatą ofertę wyprzedażową, bo każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

W moje oko najbardziej rzuciły się następujące promki:

Jesienna wyprzedaż na Steamie 2020 - do kiedy trwają promocje?

Wyprzedaż gier na PC rozpoczęła się 25 listopada o godzinie 19:00 i potrwa do 1 grudnia do godziny 19:00. Jako że mowa o grach w formacie cyfrowym, liczba produktów objętych promocją ograniczona jest wyłącznie zasobnością naszego portfela. Dajcie znać w komentarzach, co upolowaliście!