Webinaria, warsztaty i hackathony, które mają na celu przełamywanie analogowych barier, edukowanie oraz otwieranie społeczeństwa na nowe możliwości związane z cyfryzacją i digitalizacją - z tego w dużym skrócie składa się startujący właśnie GovTech Festival. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że ludzie musieli zacząć wiele spraw załatwiać zdalnie, najczęściej posługując się techniką cyfrową i urządzeniami elektronicznymi. Dla niektórych okazało się to przeszkodą nie do pokonania. Winne było nie tylko wcześniejsze wykluczenie cyfrowe, ale również siła przyzwyczajeń. Zagrożenie epidemiologiczne jednak pokazało nam wszystkim jedno: trzeba owe bariery znosić jak najszybciej. I temu właśnie służy GovTech Festival, startujący w listopadzie projekt edukacyjno-technologiczny o globalnym zasięgu.

Przedsięwzięcie rusza już w najbliższy piątek, 6 listopada. Wirtualna ceremonia otwarcia będzie połączona z webinarium pod patronatem Internet Governance Forum, które poświęcone będzie tematyce branży gamingowej w Polsce i na świecie.

GovTech Festival to czas, w którym każdy obywatel znajdzie aktywność cyfrową dla siebie. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, do udziału w tym wydarzeniu - zapowiada Justyna Orłowska pełnomocnik premiera ds. GovTech.

Festiwal odbywa się pod patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego, Grupy Wyszehradzkiej oraz Internet Governance Forum 2021, czyli jednej z inicjatyw ONZ. Partnerami strategicznymi GovTech Festival są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Prasowa, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Allegro oraz Play.

Konkurs walki z fake newsami podczas GovTech Festival

Chociaż cały program GovTech Festival jest bardzo atrakcyjny, to w listopadowym kalendarzu tego wydarzenia można znaleźć prawdziwe perełki. Tak zapowiada się np. międzynarodowy konkurs #FakeHunter Challenge, którego ideą jest wyłapywanie i weryfikowanie fałszywych informacji w sieci. Zgłoszenia online przyjmowane są cały czas, a sam konkurs zaplanowany jest od 13 do 15 listopada. W ciągu tych trzech dni składające się maksymalnie z 5 osób zespoły będą mogły zgłaszać fake newsy, a także tworzyć raporty fact checkingowe i podawać źródła nieprawdziwych informacji.

Na najlepszych czekają nagrody, a na każdego - dobra zabawa jednocześnie przysługująca się społeczeństwu - zachęca Justyna Orłowska.

Konkurs #FakeHunter Challenge, organizowany wspólnie z Polską Agencją Prasową, będzie składał się z czterech konkurencji. Pierwsza polega na upolowaniu jak największej liczby fake newsów. W drugiej trzeba będzie nie tylko wskazać fałszywą informację, ale też dodatkowo ją zweryfikować, wydać werdykt i przygotować raport fact checkingowy zgodnie z regułami systemu #FakeHunter.

Kolejnym krokiem jest konkurencja „Popraw FakeHuntera”. Tutaj uczestnicy mogą przeglądać raporty w serwisie #FakeHunter powstałe od początku jego istnienia i zaproponować w poszczególnych przypadkach inne niż do tej pory werdykty. Na koniec zostaje wyzwanie pt. „Znajdź prawdziwe źródło fake newsa”. Trzeba będzie wykazać się umiejętnością wyśledzenia tego rzeczywistego źródła fałszywej informacji. O tym kto wygra zdecyduje jury, które podliczy punktacje w poszczególnych konkurencjach.

Hackathon dla Miast, czyli z pomocą samorządom

Lepsze i efektywniejsze poruszanie się po świecie cyfrowym przydałaby się też przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), których przecież pandemia także nie oszczędza. Wręcz odwrotnie, Związek Miast Polskich informuje o rekordowych stratach. W odpowiedzi na te potrzeby Polski Fundusz Rozwoju i GovTech Polska organizują w ramach GovTech Festival hackathon (od 20 do 22 listopada), w którym programiści z całej Polski pomogą samorządowcom i lokalnym społecznościom w walce ze skutkami kryzysu epidemiologicznego. Zdaniem Justyny Orłowskiej jest to wyzwanie szczególnie ważne, bo pomaga naszym małym ojczyznom.

Miasta z liczbą mieszkańców od 20 do 100 tys. mogły zgłaszać się do tego hackathonu w jednym z czterech obszarów tematycznych: bezpieczeństwo i zdrowie, ekologia i jakość życia, zarządzanie miastem oraz edukacja. Partnerami hackathonu będę te JST, które zaproponowały najciekawsze zgłoszenia. Potem zespoły programistów będą miały 48 godzin na zaproponowanie rozwiązań technologicznych dla wybranego wyzwania.

Wierzymy, że współpraca ludzi o różnych kompetencjach, w obliczu aktualnej sytuacji, jest kluczowa dla lepszego funkcjonowania społeczeństwa i szybszego wyjścia Polski z kryzysu - przekonuje Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Produktem finalnym mają być już gotowe projekty oceniane przez samorządowców oraz ekspertów. Tak dokona się wybór czterech zwycięskich zespołów, które w nagrodę otrzymają 30 tys. zł oraz dodatkowe wsparcie merytoryczne w przetestowaniu pomysłu.

HackJunior, czyli hackathon online dla szkół

GovTech Festival nie na darmo promowany jest jako wydarzenie dla każdego. W programie nie zabrakło też wydarzenia dedykowanego młodzieży ze szkół podstawowych. Właśnie tym jest HackJunior (zaplanowany na 27 listopada) - wydarzeniem online skierowanym do uczniów i nauczycieli z podstawówek, którego celem jest promowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w czasie nauki, kreatywnego procesu rozwiązywania problemów oraz kreowania rzeczywistości.

Wyzwanie będzie polegać na stworzeniu narzędzi edukacyjnych. W ramach dwóch grup wiekowych (uczniowie i nauczyciele klas I-III oraz uczniowie i nauczyciele klas IV-VIII) przewidziano dwie kategorie. Jedna jest otwarta i polega na opracowaniu uniwersalnego narzędzia edukacyjnego z elementami robotyki, programowania i/lub wykorzystania nowych technologii, które służące do realizowania podstawy programowej różnych przedmiotów/obszarów tematycznych.

Druga kategoria z kolei jest tematyczna i zachęca do korzystania z narzędzi edukacyjnych w przypadku konkretnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, geografii i przyrody. Najlepsze rozwiązania będą nagrodzone w formie rzeczowej. Dla każdego ucznia biorącego udział w wyzwaniu przewidziany jest również certyfikat udziału w HackJunior oraz bezpłatny dostęp do cyfrowego wydania magazynu „Programista Junior”.

HackYeah - największy hackaton w Europie

Ostatnie dni GovTech Festival kryją jeszcze jedną atrakcję. To HackYeah, czyli edycja online największego stacjonarnego hackatonu w Europie, która będzie miała miejsce od 27 do 29 listopada. Tutaj celem jest zebranie w jednym miejscu jak najbardziej zdolnych i kreatywnych ludzi z całego świata i stworzenie specjalnie dla nich środowiska do tworzenia rozwiązań technologicznych dla aktualnych problemów świata. To wyzwanie dla UXerów, programistów, grafików, menedżerów produktu, ale nie tylko.

Zadanie przed nimi będzie bardzo proste: z listy przedstawionych zadań trzeba wybrać to, nad którym chce się pracować. Potem już gotowy projekt trzeba przesłać na platformę wskazaną w regulaminie każdego zadania. Jedna z takich propozycji dotyczy stworzenia specjalnego narzędzia, dzięki któremu konsumenci mogliby podejmować inteligentne, zrównoważone i świadome decyzje dotyczące opakowań i sortowania odpadów. Inne wyzwanie dotyczy z kolei platformy informacyjno-komunikacyjnej dla kontaktów z pacjentami oraz elektronicznego biura klienta.

Kto może wziąć udział w HackYeah? Drużyny składające się z 1 do 6 osób. Wszyscy członkowie zespołu muszą utworzyć swoje konta Discord do przesłania projektu do HackerEarth. Na uczestników HackYeah czekają dwie otwarte kategorie zadań: zdrowie i gospodarka odpadami Zero Waste. Pula nagród w każdej kategorii wynosi 10 tys. zł, a łączna pula nagród w całym HackYeah to obecnie 180 tys. zł.