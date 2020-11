Edycja genów pomoże nam wygrać z nowotworami. Nowa metoda skutecznie niszczy komórki rakowe

Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie (TAU) opracowali nową metodę walki z komórkami nowotworowymi, która polega na niszczeniu ich za pomocą genetycznej manipulacji.

Ta nowa metoda nazywa się CRISPR-LNP i, w dużym skrócie, polega na spreparowaniu specjalnych cząsteczek lipidów, zawierających instrukcje niszczenia komórek rakowych opartą o metodę edycji genów CRISPR-Cas9.

To kolejne zastosowanie metody CRISPR, która zadebiutowała w 2012 r. Za jej pomocą jesteśmy w stanie namierzyć, w dość precyzyjny sposób, dany fragment kodu genetycznego i wyciąć z niego wskazane instrukcje. Mniej lub bardziej dokładnie. Pomysły na wykorzystanie jej do niszczenia komórek rakowych pojawiały się w środowisku naukowym od jakiegoś czasu.

Do niedawna jednak nikt nie mógł poradzić sobie z jedną, dość kluczową kwestią - stworzeniem wektora, który byłby w stanie dostarczać instrukcje cięcia do komórek nowotworowych bez narażenia zdrowych komórek. Tę kwestię rozwiązano właśnie na Uniwersytecie w Tel Awiwie, tworząc specjalną cząsteczkę lipidową.

Cząsteczki te zawierają aminokwasową sekwencję enzymu Cas9 w postaci RNA, dzięki czemu, po przeniknięciu do komórki rakowej, zaczynają wytwarzać Cas9, co w połączeniu z cząsteczkami sg-RNA, które możemy określić jako instrukcję cięcia sprawia, że komórka rakowa niszczona jest od środka.

— To pierwsze badanie na świecie, które udowodniło, że system edycji genomu CRISPR może być stosowany do skutecznego leczenia raka. Należy podkreślić, że to nie jest chemioterapia. Nie ma żadnych skutków ubocznych, a tak potraktowana komórka rakowa już nigdy nie będzie aktywna. Molekularne nożyczki Cas9 przecinają DNA komórki rakowej, neutralizując je i trwale zapobiegając replikacji - powiedział prof. Dan Peer, kierownik Laboratorium Nanomedycyny Precyzyjnej TAU.