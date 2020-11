8 dni wyjątkowych promocji. Rusza Black Week na Allegro

1 interakcji

Końcówka listopada przyniesie tak wiele promocji, że jeden Czarny Piątek to za mało. Zapraszamy na Black Week - tygodniowe święto zakupów na Allegro.

Już dziś - 23 listopada 2020 r. - startuje tegoroczny Black Week: wielkie święto okazji na Allegro, w czasie którego można będzie dorwać tysiące produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. To oczywiście odpowiedź Allegro na Black Friday, międzynarodowe święto promocji, popularne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Allegro wyszło jednak z założenia, że jeden dzień to za mało, dlatego walczyć o promocje będziemy przez cały tydzień.

W ubiegłym roku podczas trwania Black Week klienci kupowali średnio 2,2 mln (sic!) przedmiotów dziennie, czyli trzykrotnie więcej niż w normalne dni poza promocjami, oszczędzając przy tym średnio 20 proc. Dodatkowo posiadacze subskrypcji Allegro Smart dzięki darmowym dostawom oszczędzili aż 19,3 mln zł. Te liczby robią wrażenie.

Black Week 2020 - najlepsze okazje na Allegro

W tym roku firmy sprzedające na Allegro przygotowały prawie 500 tys. ofert i zniżki sięgające nawet -70 proc. Aby skorzystać z promocji, nie trzeba nic robić; wystarczy odwiedzić Allegro między 23 a 30 listopada i wybrać produkt oznaczony znakiem „BLACK WEEK”. Dodatkowo abonenci Allegro Smart będą mogli skorzystać z darmowej dostawy. Będzie ona również dostępna dla tych, którzy Allegro Smart jeszcze nie mają - wystarczy, że skorzystają z okresu próbnego, by paczka z zamówionym towarem została wysłana gratis.

Najlepsze oferty można znaleźć na dedykowanej stronie promocji.

Black Week 2020 - co kupimy w promocji?

Każdego dnia na specjalnie przygotowanej stronie będą się pojawiać najlepsze okazje. Część z nich możemy podejrzeć już teraz - szczególne wrażenie na entuzjastach nowych technologii zrobi z pewnością konsola Nintendo Switch Lite, którą 30 listopada będziemy mogli kupić za 699 zł czy iPhone 11 64 GB, dostępny w promocji za 2699 zł.

Z innych super ofert, o których wiemy już teraz, bez dwóch zdań warto wymienić takie perełki, jak:

Jeśli mamy upatrzony konkretny produkt, na który chcemy zapolować w czasie tygodnia okazji, dobrze jest go dodać do obserwowanych. W tym celu - po uprzednim zalogowaniu się na Allegro - wystarczy zaznaczyć gwiazdkę przy ofercie. Gdy cena produktu ulegnie zmianie, otrzymamy stosowne powiadomienie. Dobrze jest dodać te produkty do obserwowanych już dziś, by nie przegapić momentu, w którym znajdą się na wyprzedaży.

Ci zaś, którzy po prostu lubią polować na okazje, powinni zaglądać każdego dnia na podstronę Black Week na Allegro. Przez cały tydzień codziennie o różnych porach dnia pojawiać się na niej będą Super Oferty, czyli kilka limitowanych produktów w bardzo atrakcyjnej cenie.

Black Week na Allegro potrwa od 23 do 30 listopada.

Liczba produktów w promocji jest oczywiście ograniczona, więc chcąc upolować dla siebie najlepsze okazje, trzeba być czujnym i szybkim. A najlepiej już teraz dodać pożądane produkty do obserwujących, by nie przegapić swojej szansy na zakup w okazyjnej cenie. Udanych łowów!

*Materiał powstał we współpracy z Allegro