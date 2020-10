Tak wygląda Xiaomi Galaxy Fold. Czy coś

Nie jest tajemnicą, że Xiaomi pracuje nad własnym składanym smartfonem. Do sieci trafiły grafiki i rendery, które pokazują, jak takie urządzenie mogłoby wyglądać.

Smartfony z elastycznymi ekranami i zawiasami, które można składać, nie są niczym nowym. Pierwsze urządzenia tego typu, które trafiły później do masowej produkcji, pojawiły się już w 2019 r. podczas targów Mobile World Congress. To właśnie w Barcelonie zadebiutowały składane wzdłuż dłuższej krawędzi Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate X.

Od tego czasu do sklepów trafiły odświeżone wersje pierwszych urządzeń tego typu od Samsunga i Huaweia, czyli Samsung Galaxy Z Fold 2 i Huawei Mate XS oraz urządzenia składane w nieco inny sposób, bo wzdłuż krótszej krawędzi. Telefony takie jak Samsung Galaxy Z Flip oraz Motorola Razr to jednak nie koniec, bo wielu innych producentów pracuje nad podobnymi sprzętami.

Jak może wyglądać składany smartfon Xiaomi?

Wśród nich jest Xiaomi. Jak na razie nie mamy na temat jego składaka żadnych oficjalnych informacji, ale w sieci można obejrzeć rysunki techniczne pochodzące z wniosków patentowych. Te pomysły, które firmy zaklepują, mogą kiedyś przerodzić się w gotowe produkty (aczkolwiek nie muszą).

Graficy z holenderskiego Let’s Go Digital postanowili przygotować kolorowe grafiki, które pokazują, jak smartfon Xiaomi Fold mógłby wyglądać. Bazują na najnowszym wniosku patentowym pochodzącym z dziś, czyli 20 października 2020 r. Wynika z nich, że chińska firma celuje w urządzenie, które będzie się składało wzdłuż dłuższej krawędzi.

Smartfon wyposażony został w dwa ekrany. Pierwszy z nich, mniejszy i niezginany, umieszczony został na zewnętrznej części obudowy i widać go cały czas po złożeniu urządzenia. Ma on jednak ogromne ramki jak Galaxy Fold. Samsung rozwiązał ten problem dopiero w przypadku Galaxy Z Fold 2, gdzie dodatkowy wyświetlacz tak dużych pasów po bokach już nie ma.

Oprócz tego na grafikach od Let’s Go Digital można zobaczyć plecki patentu prezentującego jeden z pomysłów na Xiaomi Fold, ale tutaj obyło się bez większych niespodzianek. W rogu umieszczono wyspę aparatu, gdzie trafiły trzy obiektywy oznaczone nieco większymi okręgami niż te, które znalazły się w górnej części paska po prawej stronie składanego wyświetlacza.

Po rozłożeniu składaka od Xiaomi oczom użytkownika ukaże się natomiast ten ważniejszy ekran — składany, ale nie w połowie.

Wewnętrzny wyświetlacz w składaku od Xiaomi nie został podzielony symetrycznie na dwie równe części. Po prawej stronie widać pionowy pasek pełen otworów. Możliwe, że są to trzy małe obiektywy aparatu fotograficznego, który będzie można wykorzystać do robienia selfie. Nie zdziwię się też, jeśli to tutaj na dole pojawi się czytnik linii papilarnych.

Muszę przy tym przyznać, że projektem jestem nieco rozczarowany. Jeśli składak od Xiaomi faktycznie miałby wyglądać w ten sposób, to jego premiera spóźniła się o co najmniej rok. Dzisiaj tego typu urządzenie z tak ogromnymi ramkami dookoła tego dodatkowego wyświetlacza, pomimo obecności zawiasu, wyglądałoby paradoksalnie przestarzale, jak z poprzedniej epoki…