Strategia migracji do chmury - dobre praktyki szefów IT

Rusza pierwszy w Polsce bezpłatny cykl webinariów, podczas których CIO i CTO renomowanych firm będą dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie budowania strategii migracji do chmury. Cykl dedykowany jest osobom podejmującym decyzje w obszarze IT, ponieważ obecnie to one najbardziej potrzebują wsparcia w tym zakresie.

Tegoroczne wydarzenia spowodowały, że wiele organizacji przyspieszyło inicjatywy cyfrowe w bezprecedensowym tempie, jak wykazuje Gartner w swoim raporcie “Prioritize Digital Business Initiatives to Accelerate Into the Future” z końca września b.r.. Aż 69 proc. respondentów na stanowiskach zarządczych stwierdziło, że zamierza przyspieszyć cyfryzację biznesu.

Powszechne staje się przekonanie, że w ciągu kilku lat technologia chmurowa może stać się podstawowym modelem dostarczania rozwiązań informatycznych, umożliwiającym zapewnienie ciągłości operacyjnej i biznesowej.

– Wiele firm już dziś odczuwa negatywny wpływ braku kompetencji chmurowych na swoją konkurencyjność rynkową i przychody. Jeszcze większa liczba wyraża obawy, że te negatywne zjawiska pojawią się w niedalekiej przyszłości. Stąd pomysł na cykl webinariów, w trakcie których będziemy rozmawiać z doświadczonymi szefami IT, którzy już zmigrowali swoje systemy do chmury. Będziemy dzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie, z myślą o tych, którzy proces migracji mają jeszcze przed sobą – zapowiada Maciej Kuźniar COO Oktawave.

Planowanie migracji do chmury wyzwaniem dla menedżerów IT

W procesie transformacji chmurowej menedżerowie IT najbardziej obawiają się planowania migracji do chmury (48 proc. wskazań w badaniu) oraz analizy i projektowania architektury przed migracją (41 proc.). Tak wynika z tegorocznego badania IDG „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”, wykonanego na zlecenie Oktawave i 7bulls. Oba te etapy mogą okazać się najtrudniejsze do przeprowadzenia, z punktu widzenia poziomu kompetencji chmurowych w danej firmie.

– Jak wynika z naszych badań aż 68 proc. średnich i 66 proc dużych przedsiębiorstw w Polsce zamierza podnieść swoje kompetencje chmurowe za pośrednictwem firm zewnętrznych. Połowa firm (50 proc. średnich i 55 proc dużych) chce to zrobić za pomocą zorganizowanych szkoleń i programów certyfikacyjnych. Chcemy wyjść im naprzeciw organizując bezpłatne cykl webinariów, gdzie praktycy spotkają się z praktykami dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie migracji do chmury – dodaje Maciej Kuźniar.

Cykl webinarów został podzielony na następujące spotkania tematyczne:

Strategia migracji do chmury - jak ją zaplanować i wdrożyć – 03.11.2020

Wpływ transformacji do chmury na procesy biznesowe firmy – 10.11.2020

Korzyści z Kubernetesa przy migracji do chmury – 17.11.2020

Budowa chmury hybrydowej - czy połączenie trzech chmur naprawdę działa – 24.11.2020

Omnichannel w chmurze z wykorzystaniem SAP Hybris na przykładzie Vision Express – 01.12.2020

Webinary dedykowane są osobom decyzyjnym z IT, które migrację do chmury mają przed sobą i będą musiały w najbliższym czasie zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak:

Opracowanie strategii przejścia do chmury

Wybór optymalnej chmury

Planowanie i realizacja migracji do chmury

Utrzymanie zasobów w chmurze

Na bezpłatne webinary można zapisać się tutaj.

