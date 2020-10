Sony odświeża swoją aplikację mobilną PlayStation App z myślą o konsoli PS5. Pojawi się w niej kilka nowych funkcji, w tym chat głosowy oraz natywny PS Store wraz z opcją zdalnego usuwania gier.

Do sklepów z aplikacjami na Androida oraz iOS-a trafiła już nowa wersja aplikacji PlayStation, która wchłonęła właśnie komunikator PS Messages. Programiści wdrożyli w niej kilka nowych funkcji przygotowanych przede wszystkim z myślą o tych graczach, którzy kupią PS5, ale z oprogramowania mogą skorzystać posiadacze PS4.

Co nowego w PlayStation App?

Pierwsze, co rzuca się w oczy po uruchomieniu aplikacji, to gruntownie odświeżony interfejs. Jest wreszcie schludnie i nowocześnie, aczkolwiek trochę czasu minie, zanim się przyzwyczaję do nowego układu oraz nietypowego górnego paska, który ściąga nie powiadomienia, a ostatnie Imprezy.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to nowa edycja PlayStation App ma trzy podstawowe filary. Wspomina o nich samouczek po pierwszym uruchomieniu programu i są nimi sklep (z opcją zdalnego pobierania gier), komunikator (tekstowy i głosowy) oraz informacje na temat gier. Do tego pod ręką jest lista trofeów.

PlayStation App i nowa wersja sklepu PS Store.

Do tej pory w ramach aplikacji PlayStation można było korzystać ze sklepu poprzez stronę internetową otwieraną w środku aplikacji, ale teraz pojawiła się opcja natywnego przeglądania oferty. Gry można przy tym kupować bezpośrednio w aplikacji i to bez konieczności korzystania z systemu płatności Apple’a.

Jak to się ma do ostatniej awantury o Fortnite’a i czy Apple wykazuje się tutaj dwójmyśleniem? Nie do końca, gdyż pozwala na kupowanie gier na inną platformę, a kupionego w ten sposób oprogramowania nie da się uruchomić natywnie na iPhone’ach i iPadach. PlayStation bliżej tym samym do Ubera niż Netfliksa.

Oprócz kupowania gier z poziomu aplikacji można wrzucać je w kolejkę pobierania na konsoli — tak jak do tej pory. Nowością jest jednak możliwość zdalnego uruchamiania oraz… usuwania gier z pamięci PlayStation 5. Przy jedynie ciut ponad 600 GB pamięci taka konieczność będzie się pewnie zdarzała nagminnie.

Komunikator wbudowany w PlayStation App zastępuje PS Messages.

Z jakiegoś powodu Sony uznało, że maksymę „więcej znaczy lepiej” warto odnieść do liczby aplikacji mobilnych na smartfony w swojej ofercie, ale firma powoli się z tego wycofuje. Obecnie w portfolio znajdują się już tylko odświeżone niedawno PS Remote Play do gry zdalnej oraz PS Second Screen, służące jako pilot.

Opcja rozmawiania ze znajomymi z poziomu smartfona jednak nie zniknęła, a PlayStation App wchłonęło PS Messages, dając nam nową wersję tego komunikatora na sterydach. Obecnie można nie tylko pisać i odbierać wiadomości tekstowe, ale również dołączać do Imprez i rozmawiać głosowo z poziomu telefonu.

Co jeszcze wprowadza nowa wersja PlayStation App z myślą o posiadaczach konsol PS4 i PS5?

Osobną zakładkę dostała lista gier, które się kupiło i tych w które się grało ostatnio. W ramach aplikacji gracze mają również wygodny dostęp do newsów z anglojęzycznego bloga PlayStation oraz oficjalnych wiadomości dotyczących „gier zakupionych w PlayStation Store lub obserwowanych na konsoli PS5”.

Jak na razie ta ostatnia zakładka jest jednak pusta, a w aplikacji brakuje też odnośników do pozostałych dwóch programów Sony, czyli PS Remote Play i PS Remote Screen. PlayStation App nie działa również w widoku poziomym na iPadzie i najwyraźniej nie przewiduje korzystania jednocześnie z konsoli PS4 i PS5.

Nową wersję PlayStation App w nowej wersji na iPhone’y oraz smartfony z Androidem można pobrać odpowiednio ze sklepów App Store i Google Play. Osoby, które korzystały z poprzedniej wersji, nie muszą szukać nowej aplikacji i wystarczy, że pobiorą aktualizację.