Kindle w śmiesznej cenie i sporo dobrych promocji na elektronikę. Dziś i jutro trwa Amazon Prime Day 2020

Wyjątkowo opóźniony w tym roku Amazon Prime Day to pierwszy zwiastun nadciągającego sezonu przecen i promocji. Co ciekawego można kupić w dobrej cenie?

Zanim jednak zaczniemy, zdradzę, że z oferowanych na Amazonie promocji korzysta się najwygodniej jako abonent Amazon Prime. Zdradzę również, że nie trzeba za tę przyjemność płacić.

Możecie po prostu zarejestrować się, rozpocząć darmowy okres próbny i po zakupie interesujących was gadżetów zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Jarosław Kuźniar na pewno zatwierdza ten prosty trik. A teraz przyjrzyjmy się samym promocjom.

Amazon Prime Day: promocje od Amazonu

Czytnik Amazon Kindle 10 z podświetleniem, 262 zł - chyba nigdy wcześniej ten czytnik nie był tak tani. Jeśli czekaliście na okazję, żeby kupić sobie coś budżetowego i w miarę sensownego do czytania e-booków, jest to idealny moment.

Kindle Paperwhite 4, 393 zł - ten model mogę polecić osobiście, ponieważ kupiłem go w zeszłym roku (również podczas Prime Day). W tym roku Amazon przecenił ten model o dodatkowe kilkadziesiąt złotych. Wersja z Wi-Fi wystarcza w zupełności, czas pracy bez ładowania akumulatora jest bajecznie długi, a dotyk (jak na ekran e-ink) działa wyśmienicie.

Inteligentny głośnik Amazon Echo Dot 3, 109 zł - biję się jeszcze trochę z myślami, ale chyba zaraz go zamówię. Fajnie jest mieć inteligentny budzik i kompaktowy głośnik do odtwarzania muzyki w sypialni sterowany głosem. Szczególnie jeśli można go kupić o połowę taniej, niż normalnie.

Apple iPad Air, 3 generacja, 10,5 ", Wi-Fi, 64 GB, 1967 zł - doskonały czytnik komiksów i sprzęt do tzw. kanapowej konsumpcji treści. Niektórzy twierdzą, że po dokupieniu klawiatury, tablet Apple'a sprawdza się całkiem nieźle w roli netbooka, ale nadal trudno mi w to uwierzyć.

Obudowy Otterbox - jeśli chodzi o pancerne obudowy, Otterboxy nie mają sobie równych. Niektóre modele zostały przecenione o ponad 50 proc., więc warto sprawdzić ile kosztuje osłona do waszego aktualnego modelu smartfona. Może da się coś wyrwać za bezcen.

OnePlus 8 Pro 8/128 GB, 3100 zł - nie jest to może kwota, którą można wydać spontanicznie, ale 8 Pro normalnie kosztuje o jakieś 900 zł więcej. Całkiem sporo. Może ktoś czekał na dobrą okazję?

Samsung Galaxy A51, 1050 zł - 200 zł taniej, niż w najtańszym polskim sklepie brzmi całkiem OK. Aktualnie testuję ten model i stwierdzam, że jeśli ktoś chce średniaka od Samsunga, A51 nie jest złym pomysłem. No i nagrywa ładne (i krótkie) filmy w zwolnionym tempie.

Słuchawki Bose QC 35 II z ANC, 850 zł - doskonała cena za nauszne, bezprzewodowe słuchawki z aktywnym wyciszeniem. Normalnie kosztują 250 zł więcej. Chociaż i tak bardziej polecam konkurencję od Sony.

Office 365 Family, 228 zł - roczna, rodzinna licencja na pakiet biurowy Office przeceniona o 25 proc. Nie jest to może najbardziej ekscytujący produkt na wyprzedaży, ale może się przydać. Szczególnie, że szanse na powrót do zdalnej edukacji rosną z każdym kolejnym dziennym rekordem nowych zakażeń koronawirusem. Tak, da się aktywować pakiet po polsku.

Pełna lista przecen znajduje się pod tym adresem. Jeśli aktywujecie bezpłatny miesiąc Amazon Prime, pamiętajcie, żeby go dezaktywować zanim Amazon pobierze opłatę z waszej karty kredytowej. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach o innych opłacalnych promocjach, na które warto wydać pieniądze.



