Ostatnie dwie generacje konsol nie rozpieszczały nas w kwestii płynności grafiki 3D. 30 klatek na sekundę to na dziś smutny standard, a bywa i gorzej. Posiadacze Xboxów Series będą mogli unikać takich gier.

Xbox 360? Średnia płynność gier (pomiar nienaukowy, na oko) to jakieś 25 kl./s. Xbox One? Zazwyczaj równie 30. Po drugiej strony barykady, a więc u PlayStation, jest podobnie. Przynajmniej jeśli mówimy o rozbudowanych grach 3D. Nowe konsole mają temu zaradzić. PlayStation 5 i Xbox Series w końcu doczekały się mocnego CPU, który powinien sprawić, że czasy szarpanej animacji odejdą do przeszłości.

Redakcja serwisu Neowin jako pierwsza zwróciła uwagę na nowe oznaczenie w Microsoft Store. Tam, gdzie do tej pory widniały oznaczenia o szczególnych cechach danej gry – na przykład rozdzielczość Ultra HD czy obsługa HDR – pojawiło się nowe. Nazywa się 60 kl./s i więcej i oznacza dokładnie to, co nazwa sugeruje. Gra z tym oznaczeniem oferuje tryb działania w płynności 60 kl./s lub 120 kl./s.

To wspaniałe wieści. 60 kl./s to optymalna płynność gry na Xbox Series i w zasadzie każdej innej konsoli.

Animacja o płynności 30 kl./s jest wysoce niewystarczająca. Entuzjaści kina przypominają, że przecież typowy film i tak jest rejestrowany w 24 kl./s, więc płynność o te sześć klatek więcej powinna być więcej niż wystarczająca. Nie zapominajmy jednak, że gry wideo, w przeciwieństwie do filmu, to medium interaktywne. Płynniejsza animacja oznacza bowiem szybszy czas reakcji ze strony gracza.

Gra bowiem dwukrotnie częściej próbkuje informacje z naszego kontrolera, a więc dwukrotnie szybciej reaguje na każde polecenie. W grach fabularnych czy przygodowych nie ma to większego znaczenia – ale, na przykład, w grach wyścigowych czy strzelankach multiplayer dwukrotnie płynniejsza animacja może oznaczać różnicę między zwycięstwem a porażką. Że o zwiększonej przyjemności z grania nie wspomnę.

Oznaczenie dopiero zaczęło się pojawiać w Microsoft Store, doczekały się go raptem całe dwie gry. Do premiery Xboxów Series pozostało jednak nieco czasu - do 10 listopada.



