Już 1 października rusza Xbox Hall of Fame. To międzynarodowa rywalizacja graczy, w którym mogą wziąć udział posiadacze Xboksów z 14 krajów. Wystarczy grać w ulubione gry, nabijać gamerscore i korzystać z dobrodziejstw Game Passa. Do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Pamiętacie, gdy w poprzedniej generacji konsol Polska premiera Xboksa One była opóźniona o rok względem USA i Europy Zachodniej? Zdaje się, że tamte czasy minęły bezpowrotnie, a Microsoft jest skoncentrowany na naszym krajowym rynku jak nigdy wcześniej. Świadczyć może o tym fakt, że Polska jako jeden z zaledwie 14 krajów na całym świecie bierze udział w festiwalu Xbox Hall of Fame.

Xbox Hall of Fame to cyfrowe igrzyska. Graj w ulubione gry i zbieraj gamerscore.

Od 1 października (czwartek) każda minuta w grze na Xboksie One może nas przybliżyć do zwycięstwa. Xbox Gall of Fame to gigantyczna rywalizacja między graczami na osiągnięcia, gamerscore oraz wyniki w konkretnych grach wideo. Microsoft organizuje wielkie cyfrowe igrzyska, w których weźmiemy udział siedząc na salonowych kanapach i fotelach. Wystarczy Xbox, kontroler w dłoni i chwila czasu na zabawę.

Jak to dokładnie działa?

Podczas Xbox Hall of Fame chętni gracze wezmą udział w trzech głównych dyscyplinach oraz dodatkowych dyscyplinach czasowych. Wystarczy zalogować się swoim kontem Microsoft w witrynie Xbox Fall of Fame, a później po prostu grać na Xboksie. Główne dyscypliny to:

Zdobywca osiągnięć : wygrywają ci gracze, którzy zdobyli najwięcej osiągnięć w okresie od 22 listopada 2013 r. do 19 października 2020 r.

: wygrywają ci gracze, którzy zdobyli najwięcej osiągnięć w okresie od 22 listopada 2013 r. do 19 października 2020 r. Legenda gamerscore : wygrywają ci gracze, którzy zdobyli najwięcej punktów gamerscore w okresie od 22 listopada 2013 r. do 19 października 2020 r.

: wygrywają ci gracze, którzy zdobyli najwięcej punktów gamerscore w okresie od 22 listopada 2013 r. do 19 października 2020 r. Władca Game Pass: wygrywają ci gracze, którzy grali w najwięcej gier wideo w okresie od 22 listopada 2013 r. do 19 października 2020 r.

Jak widać, Microsoft weźmie pod uwagę wyniki z wielu lat, nagradzając wiernych graczy za ich całościowe zaangażowanie na Xboksie One. W ciągu najbliższych kilkunastu dni raczej nie nadrobisz wyniku wypracowanego przez innych miesiącami oraz latami. Oczywiście możesz spróbować… Jeśli jednak nie masz przewagi w postaci kilku lat stażu z Xboksem One, możesz wziąć udział w ciekawie zapowiadających się wyzwaniach czasowych:

Zabójca zombie (State of Decay 2) : zniszcz wszystkie serca zarazy tak szybko, jak to tylko możliwe na nowej mapie Strefy standardowej. Rejestrowany będzie najkrótszy czas, jaki upłynął w grze solo (od początku mapy do ostatniego zabicia serca zarazy). 16-18 października 2020 r.

: zniszcz wszystkie serca zarazy tak szybko, jak to tylko możliwe na nowej mapie Strefy standardowej. Rejestrowany będzie najkrótszy czas, jaki upłynął w grze solo (od początku mapy do ostatniego zabicia serca zarazy). 16-18 października 2020 r. Legendarny kapitan (Sea of Thieves) : zdobądź jak najwięcej złota w rejsie Athena’s Fortune Emissary (samotnie lub z drużyną). Wyzwanie wyłącznie dla piratów o statusie Pirate Legends. 2-4 października 2020 r.

: zdobądź jak najwięcej złota w rejsie Athena’s Fortune Emissary (samotnie lub z drużyną). Wyzwanie wyłącznie dla piratów o statusie Pirate Legends. 2-4 października 2020 r. Mistrz gamescore : Gamescore uzyskany przed okresem kwalifikacyjnym nie jest brany pod uwagę. Zaczynasz z czystą kartą, dlatego skupienie się na nigdy wcześniej nie rozgrywanych grach jest kluczem do sukcesu! 1-19 października 2020 r.

: Gamescore uzyskany przed okresem kwalifikacyjnym nie jest brany pod uwagę. Zaczynasz z czystą kartą, dlatego skupienie się na nigdy wcześniej nie rozgrywanych grach jest kluczem do sukcesu! 1-19 października 2020 r. Mistrz okrążenia (Forza Horizon 4) : twoim celem jest najszybsze okrążenie na specjalnym torze Hall of Fame podczas prowadzenia McLarrena Senny 2018. 22 listopada – 11 października 2020 r.

: twoim celem jest najszybsze okrążenie na specjalnym torze Hall of Fame podczas prowadzenia McLarrena Senny 2018. 22 listopada – 11 października 2020 r. Pogromca osiągnięć: Wcześniejsze osiągnięcia nie kwalifikują się, więc koniecznie przejrzyj wcześniej nie rozgrywane gry, aby zwiększyć swoje szanse na wejście do Xbox Hall of Fame. 1-19 października 2020 r.

Warto spróbować swoich sił, bo nagrody są naprawdę zacne.

W każdym z 14 krajów zostanie wyłonionych ośmiu mistrzów lub mistrzyń, po jednej osobie na każde wyzwanie. Świetne jest to, że dyscypliny są na tyle zróżnicowane, iż każdy znajdzie coś dla siebie. Dla mnie najciekawsze będzie doskonalenie kółka w Forzy Horizon. Do mistrza wirtualnej kierownicy bardzo mi daleko, ale z przyjemnością będę piłował kolejne setne sekundy walcząc o osobisty rekord. Polowanie na serca w State of Decay 2 też brzmi ciekawie. Szkoda tylko, że nie mam ekipy do wspólnego grania w Sea of Thieves.

Każdy z ośmiu zwycięzców w każdym z 14 krajów otrzyma dokładnie taką samą nagrodę: nową konsolę Xbox Series X, unikalną bluzę z nadrukiem Xbox Hall of Fame, roczny abonament Xbox Game Pass Ultimate oraz statuetkę symbolizującą zwycięstwo w cyfrowej rywalizacji. Warto dodać, że każda z gier - dyscyplin jest dostępna w abonamencie Game Pass. To świetna okazja, aby skorzystać z darmowego okresu testowego, jeśli wciąż jeszcze tego nie zrobiliście.

Xbox Hall of Fame to przykład świetnego formatu, który mógłby być wykorzystany częściej.

Taka krajowa rywalizacja społeczności skupionej wokół Xboksa mogłaby towarzyszyć wszystkim najważniejszym wydarzeniom ze świata gier wideo. Przykładowo, targom E3 w Los Angeles, europejskiemu Gamesconowi czy premierze niezwykle głośnej, długo oczekiwanej gry wideo. Społeczność aktywizowałaby się wtedy, biorąc udział w unikalnych czasowych wyzwaniach, walcząc o wyjątkowe i niepowtarzalne nagrody.

Dyscyplin mogłoby być z kolei nieskończenie wiele, od jak najlepszego wyniku w trybie Hordy dla Gears of War po jak najlepsze i najwyżej oceniane lądowanie w Microsoft Flight Simulator 2020. Na pewno każdy znalazłby coś dla siebie.