Sztuczna inteligencja pomoże Twojej firmie. HPE zaprasza na darmową konferencję poświęconą AI w IT

May AI Help You? - pod tym chwytliwym hasłem organizowana jest trzydniowa wirtualna konferencja, podczas której dowiemy się, jak sztuczna inteligencja może pomóc, usprawnić i zautomatyzować sektory IT polskich biznesów. Wszystko dzięki danym, skutecznie wykorzystanym przez AI przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.

Napisać, że dzisiejszym światem rządzą informacje, to jak nic nie napisać. Szacuje się, iż człowiek generuje ponad 2 MB danych w ciągu każdej sekundy swojego istnienia. Ten, kto potrafi jak największą część tych danych zdobyć, skatalogować, przeanalizować i wykorzystać, ma dzisiaj realną władzę. M.in. z tego powodu sektory IT przedsiębiorstw puchną w oczach, a biznesy i usługi przenoszą się do cyfrowego świata.

Podczas wirtualnej konferencji HPE dowiecie się, jak poskromić i ulepszyć IT we własnym biznesie.

Paneliści May AI Help You wskazują na stale rosnącą rolę sztucznej inteligencji, która w niedalekiej przyszłości będzie zarządzać gigantyczną częścią naszego firmowego IT. Specjaliści HPE obrazują to na prostym przykładzie AI wykorzystywanego już dzisiaj w asystentach fitness, pomagającego indywidualnym użytkownikom, oceniającego ich oraz proponującego zmiany i najlepsze rozwiązania. Niebawem sztuczna inteligencja w podobny sposób będzie asystować firmom i przedsiębiorcom, wskazując na najlepsze metody optymalizacji, racjonalizacji czy nawet produkcji.

Hewlett Packard Enterprise już teraz posiada rozwiązania AI ulepszające sektory IT. Przykładowo, HPE InfoSight to system analizy predykcyjnej, pozwalający optymalizować działanie ekosystemu IT w centrum danych przedsiębiorstwa. InfoSight rozwiązuje rzeczywiste problemy IT, automatyzuje, wykrywa potencjalne zagrożenia oraz skraca czas ich rozwiązania poprzez uproszczenie procedur serwisowych. Narzędzie obejmuje wiele różnych systemów IT, takich jak HPE Simplivity, które drastycznie upraszcza i zmniejsza skomplikowanie systemów, jednocześnie wspomagając podejmowanie decyzji i zmniejszając ryzyko popełnienia błędów.

Darmowa Konferencja HPE 2020 trwa trzy dni, a może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany.

Dzięki planowi umieszczonemu na stronie internetowej bez trudu znajdziecie interesującą was prezentację. Co świetne, wspólna zasada dla wszystkich paneli zakłada omawianie nowoczesnych rozwiązań dedykowanych IT w oparciu o konkretne przykłady z biznesu. Organizatorzy zapewniają, że pokazywane będą przykłady realnych wdrożeń i przebiegu współpracy z klientami. Dzięki temu Wirtualna Konferencja HPE 2020 jest interesującym wydarzeniem nie tylko dla działu IT polskiego przedsiębiorstwa, ale również samego prezesa lub właściciela firmy.

Aby wziąć udział w bezpłatnej, wirtualnej konferencji, wystarczy się zarejestrować pod tym adresem. Wydarzenie jest darmowe i potrwa od 13 do 15 października 2020 r. W ciągu trzech dni odbędzie się aż siedemnaście krótkich prezentacji, przygotowanych przez dziesięciu doświadczonych panelistów aktywnie działających w biznesie IT oraz projektujących nowoczesne systemy IT, wykorzystujące rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Gościem specjalnym Wirtualnej Konferencji HPE 2020 jest Jowita Michalska, CEO fundacji Digital University.

Tekst powstał we współpracy z Hewlett Packard Enterprise.