Nowe karty graficzne od Nvidii zostały już zapowiedziane. Niebawem będzie można je kupić, przenosząc nasze komputery do nowej generacji gier. No ale właśnie… jakich gier? Na szczęście kilka na start się pojawi.

Nowa karta graficzna zapewni naszemu komputerowi ogromnego kopa wydajnościowego w grach, niezależnie od tego, czy dana gra została pod nią zoptymalizowana, czy też niespecjalnie. To zatem oznacza, że pierwsi nabywcy GeForce’ów RTX z serii 3000 od razu odczują oczywiste korzyści w formie mocy obliczeniowej – którą będzie można wykorzystać do wyższych rozdzielczości, większej płynności czy szczegółowości obrazu.

Kluczowe jednak dla pokazania możliwości karty graficznej są gry. Nvidia na swoim pokazie wskazała pierwsze tytuły, które najlepiej wykorzystają moc tych najnowocześniejszych GPU. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Zobaczcie sami.

Obsługa śledzenia promieni, a także mechanizmu rekonstrukcji obrazu DLSS 2.0 i oprogramowania Nvidia Reflex minimalizującego latencję w grach trafi do Fortnite’a wraz z aktualizacją Chapter 2 – Season 4.

DLSS 2.0 trafi również do Cyberpunka 2077, również oczywiście z obsługą śledzenia promieni. Ponoć nie będziemy musieli czekać na aktualizację – mechanizmy będą zaszyte w grze już w dniu jej premiery.

Podobnie najnowsze Call of Duty ma być na premierę gotowe, by wycisnąć co się da z nowych układów Nvidii.

A w przyszłości będzie tego więcej. I ma to wyglądać jeszcze lepiej, niż w załączonym powyżej technicznym demie.