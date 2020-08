Xiaomi Redmi 9A to najnowszy telefon chińskiej firmy na polskim rynku. Sprawdziliśmy, co ma do zaoferowania urządzenie wycenione na jedynie 399 zł.

Zaprezentowany 30 czerwca 2020 r. telefon Xiaomi trafił wreszcie do polskiej oferty producenta. Smartfon nazwany Redmi 9A jak na swoją klasę oferuje naprawdę niezły parametry i ma sporą szansę stać się królem niskiej półki cenowej.

Xiaomi Redmi 9A - specyfikacja

Smartfon wyposażono w spory, bo aż 6,53-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1600 na 720 pikseli. Przekłada się to na proporcje wynoszące 20:9 przy zagęszczeniu pikseli na poziomie 269 ppi. A pomyśleć, że jeszcze nie tak dawno temu podobnych parametrów nie miały nawet te topowe modele…

Ekran umieszczono w obudowie mierzącej 164,9 x 77 x 9 mm, dzięki czemu ramki nie są zbyt grube, a cały telefon waży 194 gramy. Przedni aparat (5 Mpix, f/2.2 i 1,12 um) umieszczono w notchu o kształcie łezki. Na pleckach znalazło się miejsce z kolei na główny aparat (13 Mpix).

Co jeszcze warto wiedzieć o Xiaomi Redmi 9A?

Jeśli chodzi o podzespoły, to tutaj mamy do czynienia z 12-nanometrowym i 8-rdzeniowym układem MediaTek Helio G25 (Cortex-A53, 2,0 GHz), który wspiera 2 GB RAM. System i dane przechowywane są we wbudowanej pamięci eMMC 5.1 o pojemności 32 GB. Dostępny jest też slot kart microSDXC (maksymalnie 512 GB).

W urządzeniu znalazły się podstawowe moduły łączności takie jak Wi-Fi n, Bluetooth 5.0 oraz GPS. Akumulator ma pojemność aż 5000 mAh, a ładuje się go z mocą 10 W za pośrednictwem portu microSD. Zabrakło tutaj natomiast modułu NFC i jakiegoś zabezpieczenia biometrycznego, ale za to jest gniazdo minijack.

Xiaomi Redmi 9A — cena i dostępność w Polsce

Dystrybutor urządzeń Xiaomi poinformował, że Redmi 9A będzie sprzedawany w naszym kraju za 399 zł. Urządzenie będzie można kupić w autoryzowanych salonach Mi Store oraz na stronach internetowych mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl.

Oprócz tego Xiaomi Redmi 9A trafi do sprzedaży w sieciach takich jak Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD oraz x-kom. Nie jest też wykluczone, że telefon trafi również do oferty operatorów telefonii komórkowej.

Telefon dostępny będzie w wersjach szarej (Granite Grey), zielonej (Peacook Green) oraz niebieskiej (Sky Blue). Do sprzedaży wchodzi oficjalnie już po weekendzie, 10 sierpnia 2020 r.