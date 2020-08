Orange chwali się VoLTE i Wi-Fi Calling w na 21 smartfonach Huawei

Orange właśnie się pochwalił, że wspiera już technologie Wi-Fi Calling oraz VoLTE na 21 smartfonach marki Huawei. Pojawiła się właśnie na nich aktualizacja oprogramowania, dzięki której ich posiadacze będą mogli skorzystać z obu rozwiązań.

Operatorzy telefonii komórkowej od zawsze współpracują z producentami smartfonów i towarzyszą im przy pracy nad oprogramowaniem. Efekty tej komitywy kojarzą się przede wszystkim z niesławnym brandingiem, czyli wgrywaniem przez operatora na smartfony klientów bloatware’u i np. tapetki z logo sieci, ale często na tym ingerencja się nie kończy.

Telekomy modyfikują również ustawienia sieciowe. To dzięki współpracy producentów z operatorami możemy korzystać z takich technologii jak VoLTE i Wi-Fi Calling. W przypadku smartfonów Apple’a ich wsparcie pojawiło się już kilka lat temu i od tego czasu to po prostu działa, ale w świecie otwartego Androida sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana.

Ze względu na to, że nad Androidem pracuje wiele różnych firm, nie wszystkie telefony dostępne w sprzedaży wspierają VoLTE i Wi-Fi Calling u każdego operatora — co do zasady każdy z producentów musi dogadać się z każdym operatorem osobno. Ci na szczęście starają się, by wsparcie było jak najszersze i lista wspieranych sprzętów się powiększa.

Orange poinformował, że z technologii VoLTE i Wi-Fi Calling będą mogli skorzystać posiadacze smartfonów marki Huawei. Na liście liczącej 21 sprzętów znalazły się takie modele jak Huawei P20 Lite, Huawei P smart 2019, Huawei Mate 20 Lite, Huawei P30 Lite, Huawei P20 Pro, Huawei P Smart, Huawei P20, Huawei P Smart Z, Huawei Mate 10 Pro, Huawei P Smart Pro i Huawei P40 Lite E.

Orange przekonuje, że dodanie wsparcia VoLTE i Wi-Fi Calling dla kolejnych urządzeń powiększyło liczbę osób, które mogą z tych rozwiążań skorzystać, o kilkaset tysięcy osób. Oznacza to, że smartfony marki Huawei są u pomarańczowego operatora niezwykle popularne. Telekom zachęca przy tym do aktualizacji, bo tylko 36 proc. posiadaczy tych urządzeń ma dziś aktualne oprogramowanie.

Do czego przyda się VoLTE, a do czego Wi-Fi Calling?

VoLTE (Voice over LTE) to prowadzenie rozmów telefonicznych wyłącznie przez sieć LTE. Dzięki temu oprogramowanie nie wymusza na modemie przełączania się na sieć 3G za każdym razem, gdy wybierany jest numer lub odbierane jest połączenie przychodzące.

Wi-Fi Calling pozwala z kolei połączyć się z innymi poprzez połączenie komórkowe z użyciem połączenia typu WLAN. Możliwe jest to nawet tam, gdzie zasięg operatora nie dociera, czyli np. w piwnicy, w której umieszczono router z dostępem do internetu.

Z pełną listą telefonów wspierających obie te technologie można zapoznać się na stronie operatora. Orange przygotował dwie listy — urządzeń zgodnych z VoLTE oraz urządzeń zgodnych z Wi-Fi Calling. W większości przypadków obie te technologie idą w parze, ale nie jest to regułą.