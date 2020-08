Kluczyki od auta to już głównie nazwa. Zamiast metalowego klucza przybierają formę karty, czegoś przypominającego pendrive czy nawet pilota zdalnego sterowania. Jeżeli odpowiednio łączymy kropki, kluczyk od Tesli będzie odgrywał rolę smartwatcha.

Xplora to norweski producent inteligentnych zegarków dla dzieci. Gadżety te zapewniają podstawowe funkcje takiego zegarka, a przede wszystkim ułatwiają rodzicom kontakt z dziećmi i umożliwiają ich zlokalizowanie. Nic przesadnie szczególnego czy wyróżniającego je z tłumu.

Xplora niedawno złożyła wniosek o certyfikację zegarków X5 Play i X5 Play eSIM na rynek amerykański. Tu ponownie nic by nas przesadnie nie zdumiewało, gdyby nie fakt, że w sprawę zaangażowana jest Tesla (co jako pierwszy wypatrzył My Healthy Apple). Tak, ta sama Tesla produkująca niezwykle modne samochody elektryczne. Dokumenty uprawniają ją jako pełnomocnika w sprawie certyfikacji.

Co ma wspólnego Tesla z inteligentnymi zegarkami Xplora?

Do końca nikt tego nie rozumie, jednak redakcja Electreka ciekawie spekuluje. Jej zdaniem niedawno mogło dość do przejęcia Xplory przez Teslę. Ta jednak niezupełnie chciałaby wejść na rynek inteligentnych zegarków, a przynajmniej nie w takiej formie, jak robią to firmy typu Apple czy Samsung. Tesla mogła przejąć Xplorę dla jej własności intelektualnej oraz zegarkowej platformy, którą następnie wykorzysta, by stworzyć nowy kluczyk do auta.

Zegarki Xplory mogłyby służyć jako fundament do nowego kluczyka, który służyłby do otwierania samochodu, gdy jesteśmy w pobliżu i był zwykłym zegarkiem w dowolnej innej sytuacji.

W istocie ta interpretacja wydaje się szczególnie prawdopodobna. Nie zapominajmy, że Tesla to firma Elona Muska – osoby na tyle ekscentrycznej, że nawet zdecydowaliśmy się na nieformalny cykl dokumentujący jego co bardziej oryginalne zachowania. Wszystko jest więc możliwe.