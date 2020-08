Najlepszy smartwatch, który nie jest Apple Watchem. Oto Samsung Galaxy Watch 3

6 interakcji

To prawdopodobnie najlepszy smart-zegarek, jaki można podłączyć do telefonu z Androidem. Oto Samsung Galaxy Watch 3.

Jeśli szukasz alternatywy dla Apple Watcha, którą podłączysz do swojego smartfona z Androidem, nie szukaj dalej. Samsung Galaxy Watch 3 zapowiada się na najbardziej zaawansowany inteligentny zegarek dla tych, co nie mają iPhone’a (choć z iPhone’em również zadziała).

Samsung Galaxy Watch 3 - co nowego?

Potwierdziły się wszystkie informacje, o których spekulowano od tygodni.

Przede wszystkim: Galaxy Watch 3 dostępny będzie w dwóch rozmiarach, 41 i 45 mm, z ekranami o przekątnych 1,2” i 1,4”. Jego koperta, zależnie od wersji, wykonana będzie ze stali nierdzewnej lub tytanu, zaś ekran pokryje szkło Gorilla Glass DX.

Od strony konstrukcyjnej nowemu zegarkowi bliżej do oryginalnego Galaxy Watcha niż wydanych po nim Galaxy Watchów Active. Powrócił obrotowy bezel do interakcji z interfejsem i dwa fizyczne przyciski, które przeprojektowano od podstaw.

Całość jest też lżejsza od poprzedniego Galaxy Watcha; w wariancie 45 mm z obudową ze stali nierdzewnej Galaxy Watch 3 waży ledwie 53,8 g, czyli o blisko 10 g mniej od poprzednika.

Pomimo tego, że Samsung Galaxy Watch 3 ma być tym bardziej „eleganckim” zegarkiem (sprzedawany jest też ze skórzanym paskiem w zestawie), nie zabrakło tu rozlicznych funkcji fitnessowych i zdrowotnych.

Na pokładzie znajdziemy pulsoksymetr do pomiaru wysycenia krwi tlenem; to sensor, który spotykany jest w zegarkach sportowych, ale w zwykłych smartwatchach jest raczej rzadkością. Nawet Apple Watch będzie go miał dopiero od nadchodzącej, szóstej generacji.

Galaxy Watch 3 w końcu potrafi też automatycznie rozpoznać upadek i po jego wykryciu wysłać naszą lokalizację do ustalonego wcześniej kontaktu, lub wezwać pomoc, jeśli wybierzemy taką opcję na zegarku.

Samsung Galaxy Watch 3 potrafi też zmierzyć VO2 Max (pułap tlenowy) i poddawać naszą aktywność biegową analizie w czasie rzeczywistym. Po zakończonym biegu zobaczymy zaś podsumowanie z podpowiedziami, jak możemy poprawić wyniki następnym razem.

Za podawanie nam tych wszystkich informacji odpowiadał będzie system Tizen OS 5.5, a płynną pracę ma zapewnić obecność aż 1 GB RAM-u i 8 GB miejsca na dane.

Niestety nadal nie ma żadnej zapowiedzi wdrożenia usługi Samsung Pay w Polsce, a co za tym idzie - Samsung Galaxy Watch 3 nadal nie będzie oferował w naszym kraju płatności zbliżeniowych, pomimo tego, iż oferuje taką funkcję w innych krajach.

Samsung Galaxy Watch 3 - cena w Polsce.

Nowy smartwatch Samsunga debiutuje w zauważalnie wyższej cenie od swoich poprzedników, ale nadal jest tańszy od Apple Watcha. Kupimy go nie tylko w dwóch rozmiarach, ale także w wersji z łącznością Bluetooth lub wbudowanym LTE. Ceny prezentują się następująco:

• Galaxy Watch 41 mm BT: 1899 zł

• Galaxy Watch 45 mm BT: 1999 zł

• Galaxy Watch 41 mm LTE: 2099 zł

• Galaxy Watch 45 mm LTE: 2199 zł