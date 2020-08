Na pewno już nie możecie się doczekać wyników egzaminu dojrzałości. Jak wam poszły matury 2020? Trzymamy za was kciuki, a w międzyczasie informujemy, gdzie szukać informacji o egzaminie. To już jutro!

Przyznać się, kto z was wybrał na egzaminie przedmiot ścisły? Mam nadzieję że przynajmniej część z naszych czytelników przekuje swoje hobby do elektroniki na talent i zawód, dzięki któremu – kto wie – może i o nich i ich wynalazkach będziemy pisać.

Na razie jednak trzeba zdać egzamin dojrzałości. Dobrze będzie też zdobyć wykształcenie wyższe, a przecież bez matury żadna uczelnia nie zechce z nami rozmawiać. Gotowi? To już jutro.

Matury 2020 – wyniki. Gdzie będą dostępne? Od której godziny? Którego dnia?

Wyniki matur na rok 2020 zostaną opublikowane już jutro, to jest 11 sierpnia 2020 r. o godzinie 9:00 rano. Będą dostępne na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wyniki nie będą publiczne – każdy, by móc sprawdzić swoje, będzie musiał podać dane logowania.

Są to numer PESEL (login) oraz hasło otrzymane w szkole. Jeżeli z jakiegoś powodu hasło zostało zagubione, nie mamy innego wyjścia jak zwrócić się do szkoły po nowe.

Matura 2020 – czy zdałem?

Aby zdać egzamin dojrzałości w kryterium podstawowym, należy uzyskać nie mniej niż 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. Matura rozszerzona pozbawiona jest kryterium punktowego – wystarczy podejść do testu rozszerzonego, by egzamin został uznany za zdany.



