Kilkanaście godzin temu na Twitterze pojawiły się zdjęcia przedstawiające czarną wersję kolorystyczną kontrolera DualSense. Teraz wiemy już, jakie jest źródło obrazka. Czarny pad jest prawdziwy i powstał na zlecenie Sony.

PlayStation 5 to pierwsza konsola Sony od czasu PS One, której dominującym kolorem na premierę jest biel. Fani przyzwyczajeni do czarnych modeli PS2, PS3 i PS4 byli początkowo mocno zaskoczeni widokiem sprzętu, któremu bliżej do wnętrza statku kosmicznego niż surowego salonu w skandynawskim stylu. Dlatego nic dziwnego, że amatorskie projekty czarnej wersji PlayStation 5 błyskawicznie pojawiły się w sieci.

Sony dało jednak jasno do zrozumienia: na premierę PlayStation 5 będzie wyłącznie w białym wariancie.

Konsola będzie dostępna na rynku w dwóch wersjach: droższej z napędem Ultra HD Blu-ray oraz tańszej, pozbawionej tego napędu. Obie edycje urządzenia są jednak białe. Sony potwierdziło, że boczne panele będzie można zmieniać na inne warianty kolorystyczne, ale firma nie planuje dawać graczom wyboru w czasie samej premiery. Wymienne panele, jak również inne edycje kolorystyczne PS5, pojawią się dopiero po rynkowym debiucie.

Okazuje się jednak, że czarne wersje kolorystyczne kontrolera DualSense są już faktem. Kilkanaście godzin temu zdjęcie ciemnego pada pojawiło się na Twitterze. Teraz internautom udało się zweryfikować pochodzenie sprzętu. To nie żadna fanowska atrapa, ale przedmiot stworzony na zamówienie Sony, który trafił do oficjalnego urzędu jednego z azjatyckich krajów.

Czarny DualSense został złapany na Tajwanie.

Model o dokładnym numerze identyfikacyjnym CFI-ZCT1G został udokumentowany dla tajwańskiego odpowiednika Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ten sam urząd posiada także zdjęcia kontrolera w białym wariancie kolorystycznym. Sprzęt został dostarczony w celu przyznania odpowiedniej licencji.

Skoro Sony już teraz stara się o niezbędne pozwolenia, można przypuszczać, że czarne PlayStation 5 jest bliżej, niż sądziliśmy. Być może czarna wersja kolorystyczna pojawi się w kilka miesięcy od rynkowego debiutu. Mniej entuzjastyczni komentatorzy zaznaczają jednak, że czarny pad może być wyłącznie atrapą zaprezentowaną tajwańskiemu urzędowi jako część niezbędnej dokumentacji.

Niezależnie od tego, jaka jest prawda, czarne PlayStation 5 to kwestia czasu.