5 GB w prezencie dla klientów T-Mobile. Tak operator świętuje Dzień Przyjaźni.

Każda okazja jest dobra, żeby życzyć sobie jak najlepiej i obdarowywać się prezentami. T-Mobile najwyraźniej też tak uważa, bo z okazji dzisiejszego Dnia Przyjaźni operator rozdaje swoim klientom darmowe gigabajty.

Jak odebrać darmowe 5 GB w T-Mobile?

Z oferty mogą skorzystać klienci taryf Frii MIX oraz T-Mobile na kartę. Pakiet można aktywować jeden raz, od 28 do 30 lipca 2020 r. Darmowe gigabajty na koncie ważne będą przez tydzień na terenie Polski.

Do aktywacji nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Jedyne, co trzeba zrobić, to wysłać bezpłatny SMS o treści „TAK” na numer:

80401 – w przypadku użytkowników na kartę,

80404 – dla abonentów MIX z taryfę Frii MIX.

Użytkownicy T-Mobile na kartę w ramach miesięcznych pakietów mają co miesiąc do wykorzystania 20 GB w taryfach za 25 i 30 zł. Chociaż dla większości użytkowników będzie to wystarczający pakiet, osobom namiętnie oglądającym sieciowe wideo lub zagorzałym trenerom Pokemonów w Pokemon Go dodatkowe 5 GB z pewnością się przyda. Nie pozostaje nic innego, jak wysłać darmowy SMS i cieszyć się bonusową paczką danych.

Udostępnij na FB

nie mobile