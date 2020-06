Apple pokazał iOS 14. Widżety na pulpicie odmienią iPhone’y

206 interakcji

Pierwszą nowością na konferencji Apple WWDC 2020 jest nowy system iOS 14, a w nim rewolucyjne nowości. Przynajmniej z punktu widzenia Apple’a.

iOS 14 z widżetami na ekranie głównym.

Największa nowością w iOS 14 są zupełnie nowe widżety. Ekran z widżetami został przeprojektowany, ponieważ będzie można na nim umieszczać widżety o różnych rozmiarach, np. w formie kwadratowych kafelków 2x2.

Najważniejszy jest jednak fakt, że widżety można będzie przeciągnąć na ekrany główne i umieścić je tuż obok ikon aplikacji. Można będzie zmieniać ich rozmiar, dzięki czemu ekran główny będzie można zmienić w stopniu niedostępnym nigdy wcześniej na iOS. Połączenie kafelków widżetów i ikon aplikacji bardzo kojarzy mi się z ekranem głównym Windows Phone’a, co jest bardzo dobrym kierunkiem rozwoju.

Pojawi się też biblioteka widżetów (Widget Gallery), w której będziemy mogli przeglądać dostępne widżety z różnych aplikacji, a także różne rozmiary poszczególnych widżetów. Każdy rozmiar będzie wyświetlał nieco inny zestaw danych.

Kolejna nowość to App Library. To rodzaj automatycznych zbiorów aplikacji.

App Library to nowy boczny ekran. Będzie on zawierał zbiory aplikacji stworzone automatycznie na podstawie programów zainstalowanych na iPhonie. To rozwiązanie podobne do folderów, tyle tylko, że będzie tworzone automatycznie. W sam raz dla niezorganizowanych osób.

Automatyczne foldery będą miały rozmiar kafelków o boku 2x2. Do tego jeden z takich folderów będzie zawierał proponowane aplikacje, podsyłane na bazie naszych preferencji.

Picture in Picture to kolejna ważna nowość w iOS 14.

Picture in Pixture (Obraz w obrazie) to nowa funkcja w iOS 14. Jest to pływające okienko, w którym możemy wyświetlać filmy. To rozwiązanie znamy już z iPadOS i macOS, więc wiemy, czego możemy się spodziewać. Takiej funkcji bardzo brakowało w iPhonie.

Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że okienko z filmem będzie można chwilowo schować za krawędź ekranu. Będzie wtedy niewidoczne, ale audio nadal będzie odtwarzane.

Kolejna nowość to Siri i nowy Tłumacz. Niestety, nadal bez obsługi języka polskiego.

Teraz interfejs Siri będzie wyglądał inaczej, bowiem wyświetli się w formie nakładki na ekranie głównym. Siri będzie też potrafić wywoływać widżety w ramach odpowiedzi na nasze pytania. Asystentka potrafi też rozpoznawać i wysyłać wiadomości audio w Wiadomościach, a do tego umożliwia tłumaczenie fraz z obcych języków. Pojawia się też nowa aplikacja Translate do tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Oczywiście bez obsługi języka polskiego.

Pojawia się też drobna nowość w Wiadomościach. Poszczególne wątki będzie można przypinać u góry, dzięki czemu nie spadną niżej nawet kiedy pojawią się nowe wiadomości w innych wątkach. Przypięte wątki mają formę okręgów w górnej części aplikacji, niczym Stories w Instagramie. Nie mogło też zabraknąć nowości w Memoji, czyli nowych typów dodatków do personalizacji swojego cyfrowego awatara.

Jest też kilka nowości w Mapach Apple. Pojawią się przewodniki tworzone przez prawdziwych ludzi, a także wskazówki w nawigacji przy poruszaniu się rowerem.

Apple pokazał też kilka nowości w Apple Car, a najciekawiej zapowiada się… udostępnianie kluczyka w Wiadomościach.

Tak, serio. Będziemy mogli wysłać kluczyk do auta SMS-em. Początkowo zadziała to w nowych autach BMW, począwszy od BMW serii 5 na rocznik 2021. Funkcja nosi nazwę CarKey i trafi też do iOS 13.

App Store doczeka się nowości w postaci App Clips.

Będą to swego rodzaju małe wersje aplikacji z podstawową funkcjonalnością. Przykład? Nakładka ekranowa z kartą lojalnościową kawiarni, bez potrzeby ściągania całej aplikacji danej sieciówki. Nakładki App Clips wyświetlają się na dolnej połowie ekranu iPhone’a. Niektóre App Clips będzie można wywołać skanując tagi NFC. Każda taka nakładka musi ważyć mniej niż 10 MB.

Na koniec warto wspomnieć o nazwie. Nowy system to po prostu iOS 14, wbrew wcześniejszym zapowiedziom o zmianie nazwy na iPhoneOS.