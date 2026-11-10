Instagram zgaduje, ile masz lat. Blokuje konta po ocenie tych elementów

Możesz wpisać w Instagramie, że masz 25 lat, ale Meta niekoniecznie ci w to uwierzy. Jej sztuczna inteligencja przeanalizuje zdjęcia, komentarze i inne informacje z profilu. Jeśli uzna, że w rzeczywistości jesteś nastolatkiem, to może automatycznie włączyć dodatkowe zabezpieczenia, nawet bez twojej zgody.

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Firma ogłosiła rozszerzenie technologii szacowania wieku na cały świat. System ma pomóc wykrywać młodych użytkowników, którzy podczas zakładania konta podali nieprawdziwą datę urodzenia. W Polsce podobne mechanizmy działają już od maja, ale teraz Meta zapowiada objęcie nimi milionów kolejnych osób.

Instagram nie uwierzy w datę urodzenia. Sam sprawdzi, ile masz lat

Wystarczy kilka sekund, żeby podczas rejestracji na Instagramie dodać sobie kilka lat. Dla nastolatka może to oznaczać dostęp do treści i funkcji, które platforma normalnie ogranicza młodszym użytkownikom. Meta od dawna próbuje zamknąć tę furtkę, ale samo pytanie o datę urodzenia okazuje się po prostu już niewystarczające.

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Dlatego rozwija system, który nie opiera się wyłącznie na informacjach podanych przy rejestracji. Algorytm analizuje różne sygnały pochodzące z konta i ocenia, czy jego właściciel rzeczywiście jest pełnoletni. Gdy uzna, że ma do czynienia z osobą w wieku od 13 do 17 lat, może automatycznie przypisać jej konto do kategorii Teen Account.

9 listopada Meta poinformowała o rozszerzeniu tego mechanizmu na cały świat. Firma spodziewa się, że dzięki zmianie dodatkowe zabezpieczenia obejmą miliony kolejnych nastolatków, także tych, którzy wcześniej deklarowali pełnoletność. Nie jest to jednak zupełnie nowa technologia. Już w listopadzie 2024 r. opisywaliśmy zapowiedź klasyfikatora wieku na Instagramie. Pierwsze testy rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych w 2025 r., a następnie rozwiązanie trafiło do Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii.

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W maju tego roku system rozszerzono na Unię Europejską i Brazylię. Oznacza to, że polscy użytkownicy już wcześniej zostali objęci nowym sposobem oceny wieku. Najnowsza decyzja dotyczy przede wszystkim pozostałych rynków.

Zdjęcie, komentarz, życzenia urodzinowe. AI zbiera wskazówki

Jak Instagram może odgadnąć wiek osoby, która podała nieprawdziwą datę urodzenia? Meta wykorzystuje informacje, które użytkownicy pozostawiają na platformie podczas codziennej aktywności. Mogą to być treści publikowanych postów, opisy profilu, komentarze i interakcje z innymi osobami.

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Wśród przykładów firma wymienia życzenia urodzinowe oraz wzmianki o klasie czy etapie edukacji. Jeśli ktoś deklaruje, że jest dorosły, ale w jego aktywności regularnie pojawiają się informacje sugerujące znacznie młodszy wiek, algorytm może uznać takie konto za podejrzane.

System wykorzystuje również analizę obrazów. AI sprawdza zdjęcia i filmy, szukając ogólnych wskazówek wizualnych dotyczących wieku. Meta wymienia m.in. wzrost i proporcje ciała. Są to jednak elementy pozwalające jedynie oszacować przedział wiekowy, a nie jednoznacznie ustalić datę urodzenia.

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Firma podkreśla, że mechanizm nie jest technologią rozpoznawania twarzy służącą identyfikacji konkretnych osób. Nie tworzy też biometrycznego wzorca twarzy wykorzystywanego do ustalania tożsamości. Analiza zdjęć ma dostarczać dodatkowych wskazówek, które są zestawiane z innymi informacjami.

W maju pisaliśmy już o rozszerzeniu tych metod na wykrywanie kont należących do dzieci poniżej 13. roku życia. To osobny mechanizm od tego, który obejmuje nastolatków dodatkowymi zabezpieczeniami. W pierwszym przypadku Meta może zablokować konto do czasu potwierdzenia wieku, ponieważ osoby poniżej 13 lat co do zasady nie mogą korzystać z Instagrama.

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Algorytm uzna cię za nastolatka. Co się wtedy stanie?

Jeśli system zakwalifikuje użytkownika jako osobę w wieku od 13 do 17 lat, to jego profil może zostać automatycznie objęty ustawieniami konta dla nastolatków. Nie chodzi o natychmiastowe usunięcie profilu, lecz o ograniczenie wybranych funkcji.

Takie konta są domyślnie prywatne w określonych grupach wiekowych. Instagram ogranicza również możliwość kontaktowania się z nastolatkiem przez nieznajomych, filtrowanie nieodpowiednich komentarzy i dostęp do treści uznawanych za nieodpowiednie dla młodszych odbiorców.

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Młodzi użytkownicy otrzymują ponadto przypomnienia po 60 minutach korzystania z aplikacji. Domyślny tryb nocny wycisza powiadomienia między godz. 22:00 a 7:00. Nastolatkowie poniżej 16 lat potrzebują zgody rodzica lub opiekuna, aby złagodzić część zabezpieczeń.

O kolejnych ograniczeniach wprowadzonych na Instagramie i Facebooku informowaliśmy w kwietniu 2025 r. Dotyczyły m.in. prowadzenia transmisji na żywo oraz ochrony przed niepożądanymi obrazami w prywatnych wiadomościach.

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Co jednak, jeśli AI pomyli się i uzna dorosłego użytkownika za dziecko? Meta przewiduje możliwość zmiany błędnie przypisanych ustawień. W określonych sytuacjach wymaga potwierdzenia wieku dokumentem tożsamości albo za pomocą narzędzia szacującego wiek na podstawie nagrania twarzy.

Ta druga metoda jest czymś innym, niż automatyczna analiza aktywności na profilu. Służy do weryfikacji wieku w ramach odrębnej procedury, a nie do zwykłego rozpoznawania nastolatków podczas przeglądania Instagrama.

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Meta chce dokładniejszych danych. Apple już jej pomaga

W najnowszym komunikacie pojawiła się jeszcze jedna informacja. W Australii Meta zaczęła wykorzystywać dane o przedziale wiekowym przekazywane przez Apple jako dodatkową wskazówkę pozwalającą ustalić wiek użytkownika.

Zamiast polegać wyłącznie na analizie Instagrama, platforma może więc otrzymywać informację o kategorii wiekowej z innego elementu cyfrowego ekosystemu. Nie oznacza to jednak udostępniania dokładnej daty urodzenia każdej osoby korzystającej z iPhone'a.

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Australia jest szczególnym przypadkiem. Od grudnia 2025 r. obowiązują tam przepisy zakazujące korzystania z wybranych mediów społecznościowych osobom poniżej 16 lat. W styczniu opisywaliśmy blokadę 4,7 mln kont nieletnich użytkowników.

To istotna różnica względem większości pozostałych państw. Standardowe konto nastolatka na Instagramie umożliwia osobom w wieku 13-17 lat korzystanie z serwisu z dodatkowymi ograniczeniami. Australijskie przepisy wprowadzają natomiast odrębny zakaz dla młodszej grupy.

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Meta od dawna argumentuje, że kontrola wieku nie powinna spoczywać wyłącznie na pojedynczych aplikacjach. Zdaniem firmy skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby przekazywanie informacji o wieku przez system operacyjny albo sklep z aplikacjami. Takie podejście ograniczałoby konieczność wielokrotnego sprawdzania dokumentów przez różne serwisy.

Instagram, Facebook, a potem Threads. Meta rozszerza system

Na Instagramie szacowanie wieku działa już na wielu rynkach, ale Meta chce wykorzystać podobne rozwiązania również w pozostałych swoich produktach. Technologia jest stopniowo wdrażana na Facebooku, a przed końcem 2026 r. ma rozpocząć się jej globalne uruchamianie na Threads.

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Firma nie przedstawiła dokładnego harmonogramu dla poszczególnych państw ani publicznych danych pozwalających niezależnie ocenić skuteczność klasyfikatora. Deklaruje natomiast, że dotychczasowe wyniki uzasadniają rozszerzenie jego zasięgu.

W tle tego wszystkiego znajdują się również problemy prawne Mety. W sierpniu koncern zawarł porozumienie z prokuratorami generalnymi 52 amerykańskich jurysdykcji w sprawach dotyczących ochrony nieletnich w internecie. Jednym z zobowiązań jest skuteczniejsze identyfikowanie użytkowników w wieku poniżej 13 lat oraz nastolatków podających nieprawdziwy wiek.

Podobna presja rośnie w Europie. W kwietniu Komisja Europejska przedstawiła wstępne zastrzeżenia wobec zabezpieczeń Instagrama i Facebooka, wskazując m.in. na nieskuteczną ochronę dzieci przed korzystaniem z usług nieprzeznaczonych dla ich wieku.

Meta musi więc pogodzić dwa oczekiwania jednocześnie. Z jednej strony regulatorzy chcą, żeby platforma skuteczniej rozpoznawała osoby niepełnoletnie. Z drugiej – analiza zdjęć, komentarzy i aktywności rodzi pytania o prywatność oraz możliwość błędnego klasyfikowania użytkowników.

Polska chce pójść dalej. Samo konto nastolatka może nie wystarczyć

W Polsce trwają równolegle prace nad przepisami, które mogą wyraźnie zmienić zasady korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Rząd rozważa wprowadzenie sztywnego progu wieku, poniżej którego nie będzie można zakładać ani używać kont na takich platformach.

Na Spider’s Web opisywaliśmy niedawno założenia projektu ograniczającego dostęp do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 lat. Regulacje miałyby być wprowadzane etapami, a ich przyjęcie przez Radę Ministrów zaplanowano wstępnie na pierwszy kwartał 2027 r.

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Gdyby takie przepisy weszły w życie w zapowiadanej formie, to samo przeniesienie młodszego użytkownika na konto nastolatka mogłoby okazać się po prostu niewystarczające. Platforma musiałaby bowiem sprawdzać nie tylko, jakie zabezpieczenia zastosować, lecz także czy dana osoba w ogóle ma prawo korzystać z usługi.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Loli de Elia, Pexels / Canva Pro

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