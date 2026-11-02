Reddit ma dość podbierania treści. Ucierpimy na tym

Przez ostatnie dwie dekady Reddit bez problemu umożliwiał nam przeglądać niemal wszystkie dyskusje bez zakładania konta. Wystarczyło kliknąć wynik wyszukiwania Google, przeczytać komentarze i zamknąć stronę. Teraz platforma zapowiada koniec tak swobodnego dostępu. Powodem są m.in. firmy wykorzystujące internetowe dyskusje do rozwijania sztucznej inteligencji.

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Szef Reddita Steve Huffman potwierdził, że serwis będzie stopniowo wymagał logowania. Testy mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zmiany docelowo mają objąć użytkowników na całym świecie. To oznacza, że również osoby, które tylko szukają odpowiedzi na konkretne pytania, mogą wkrótce zobaczyć ekran logowania.

Reddit chce zamknąć drzwi przed niezalogowanymi

29 października Reddit opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2026 r. W liście do akcjonariuszy Steve Huffman zapowiedział jedną z największych zmian w historii platformy. Serwis przejdzie na model, w którym podstawowym sposobem korzystania z jego zawartości będzie zalogowanie się na konto.

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Pierwsze testy rozpoczną się jeszcze w tym roku w wybranych państwach poza Stanami Zjednoczonymi. Firma nie ujawniła ich listy, więc nie wiadomo, czy znajdzie się na niej Polska. Wyniki eksperymentów mają pomóc w ustaleniu, jak dokładnie będzie wyglądać globalna wersja Reddita z obowiązkowym logowaniem.

Nie oznacza to jednak na szczęście całkowitego ukrycia internetu za formularzem rejestracyjnym. Reddit chce nadal umożliwiać niezalogowanym osobom wyświetlanie strony głównej oraz przynajmniej części materiałów otwieranych bezpośrednio z wyszukiwarki lub udostępnionego linku. Nie ustalono jeszcze, jak daleko będzie można przeglądać dyskusje bez konta i w którym momencie pojawi się żądanie logowania.

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Dla internautów przyzwyczajonych do dopisywania słowa Reddit do zapytań w Google może to być istotna zmiana. Platforma od lat służy jako ogromne archiwum porad, opinii i doświadczeń użytkowników. Teraz dostęp do części tej wiedzy może wymagać rejestracji, nawet jeżeli ktoś nie zamierza komentować ani publikować własnych postów.

Firmy AI pobierają dyskusje. Reddit chce mieć nad tym kontrolę

Jednym z powodów decyzji jest masowe pobieranie treści przez automatyczne narzędzia, określane jako web scraping. Firmy rozwijające sztuczną inteligencję potrzebują ogromnych ilości tekstów do trenowania modeli, a Reddit jest dla nich szczególnie atrakcyjny. Znajdują się tam miliardy wypowiedzi ludzi dyskutujących niemal o wszystkim, od napraw samochodów po problemy zdrowotne.

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Huffman przyznał, że zdecydowana większość nieautoryzowanego pobierania danych odbywa się przez strony dostępne bez logowania. Wprowadzenie obowiązkowych kont ma utrudnić takie działania i pozwolić platformie skuteczniej kontrolować, kto oraz w jakim celu uzyskuje dostęp do jej zawartości.

Co ciekawe, Reddit nie sprzeciwia się samemu wykorzystywaniu dyskusji przez AI. Jak pisaliśmy już na Spider's Web, platforma podpisała umowy z Google i OpenAI, udostępniając im swoje dane na zasadach komercyjnych. Problemem są podmioty, które próbują zdobywać te same informacje bez odpowiedniej zgody i wynagrodzenia.

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W październiku 2025 r. Reddit pozwał Perplexity oraz firmy zajmujące się pozyskiwaniem danych, oskarżając je o obchodzenie zabezpieczeń i wykorzystywanie treści bez autoryzacji. Teraz koncern zamierza dołożyć kolejną barierę techniczną. Samo logowanie nie zatrzyma wszystkich botów, ale może utrudnić anonimowe pobieranie informacji na dużą skalę.

Google odsyła coraz mniej użytkowników

Za decyzją stoi również ekonomia. Reddit poinformował, że w trzecim kwartale 2026 r. wyraźnie zmniejszył się ruch pochodzący z wyszukiwarek. W październiku serwis odnotowywał średnio o ponad 1 mln mniej wejść z wyszukiwania tygodniowo. Największe spadki dotyczyły osób korzystających z witryny bez logowania.

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Huffman wskazał, że jednym z prawdopodobnych powodów są odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w Google. Użytkownik otrzymuje gotowe podsumowanie i nie musi już przechodzić do oryginalnej dyskusji. Na Spider’s Web opisywaliśmy już, jak Google zaczął szerzej wykorzystywać komentarze Reddita w odpowiedziach AI.

Dla serwisu utrzymującego się przede wszystkim z reklam oznacza to poważny problem. W trzecim kwartale Reddit miał średnio 130,3 mln aktywnych użytkowników dziennie, ale tylko 53,5 mln korzystało z niego po zalogowaniu. Jednocześnie ponad 80 proc. przychodów generowanych dzięki aktywności użytkowników pochodzi z aplikacji i od osób zalogowanych.

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Firma chce więc zachęcać odwiedzających do tworzenia kont, dłuższego przeglądania społeczności i częstszego powracania do serwisu. Zalogowane osoby pozwalają również dokładniej personalizować reklamy, co sam Huffman wymienił jako jedną z korzyści zmiany.

Koniec anonimowego przeglądania? Nie do końca

Reddit zapewnia, że nie zamierza wymagać podawania prawdziwego imienia i nazwiska. Użytkownicy nadal będą mogli korzystać z pseudonimów, a firma przygotowuje odświeżony tryb incognito w aplikacji. Ma on umożliwiać przeglądanie dyskusji bez wpływania na historię i rekomendacje przypisane do konta. Nie będzie jednak pozwalał na komentowanie czy głosowanie.

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Nie oznacza to pełnej anonimowości wobec samej platformy. Konto pozwala powiązać aktywność z konkretnym profilem, nawet gdy jego właściciel nie ujawnia prawdziwej tożsamości. Reddit już wcześniej ograniczał dostęp do starszej wersji witryny Old Reddit, a także stopniowo zaostrzał zasady korzystania z zewnętrznych aplikacji i interfejsu API.

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Wcześniej opisywaliśmy również ambicje Reddita dotyczące rozwijania własnej wyszukiwarki. Nowa strategia wpisuje się w ten kierunek. Platforma chce, aby internauci szukali odpowiedzi bezpośrednio w jej aplikacji, zamiast trafiać na pojedyncze dyskusje z wyników Google.

Na razie nie wiadomo, kiedy obowiązkowe logowanie zostanie wprowadzone globalnie ani jak restrykcyjne okażą się ograniczenia. Kierunek został jednak wyznaczony. Reddit chce zachować kontrolę nad treściami tworzonymi przez użytkowników i zarabiać na dostępie do nich, a konsekwencje tej decyzji odczują nie tylko firmy rozwijające sztuczną inteligencję, lecz także zwykli internauci.

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