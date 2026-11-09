Służby i obywatele zdali egzamin. Media oblały, a wstydzić się powinna nie tylko Republika

To nie jest wpis o tragedii, zamachowcy czy ofiarach. To podsumowanie tego, jak polskie społeczeństwo poradziło sobie w momencie wielkiego wyzwania. Służby zdały egzamin. Obywatele zachowali się wzorowo. Politycy samorządowi stanęli na wysokości zadania. Jest jednak grupa, która oblała ten test. To media mające nas chronić przed dezinformacją.

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Media zawiodły społeczeństwo. Nie tylko Republika ma powód do wstydu

Relacja Tomasza Sakiewicza z Krakowa, budowana pod z góry założoną tezę, została dla wielu symbolem nierzetelności dziennikarskiej. Z mężczyzną w opasce „POLICJA” stojącym za plecami, prezes telewizji Republika mówi o tym, że nie widzi żadnych funkcjonariuszy i przypuszcza, iż „prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy”.

Sakiewicz myli relację z wydarzenia z opinią. Szef Republiki popełnia ideologiczne chciejstwo, próbując powiązać tragedię, (nie)obecność funkcjonariuszy oraz sprawę Trybunału Konstytucyjnego w jedną narrację polityczną. Każdy student dziennikarstwa wie, że w przypadku relacji z miejsca zdarzenia należy opisywać wyłącznie to, co ma miejsce. Przypuszczenia, opinie - to zostawia się ekspertom w studio.

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Można zakładać, że prezes Sakiewicz nie widział opaski „POLICJA” na ramieniu nieumundurowanego mężczyzny. Chciałbym, aby to była prawda. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ szef stacji znajduje się na miejscu „minuty po tym, co się stało”. Tyle wystarcza, aby dojrzeć taki detal.

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Natomiast nie uważam, aby Sakiewicz świadomie i z premedytacją zasłaniał swoim ciałem osobę z opaską „POLICJA”. Nie mieściłoby mi się to w głowie. Byłoby to zachowanie w rażący sposób łamiące jakiekolwiek standardy. Nie tylko dziennikarskie, ale czysto ludzkie. Wolę uważać, że prezes Republiki chciał mieć w kadrze ratowników medycznych udzielających pomocy poszkodowanej osobie i to było powodem jego przemieszczenia się.

Gazeta Wyborcza i Kanał Zero także w ogniu krytyki

W dzień po tragedii, Kanał Zero dotarł do babci zamachowca. Czyli kobiety, która w najbliższych dniach będzie musiała pochować cztery najbliższe osoby, w tym własne dziecko i dwoje wnucząt. To potężny szok. Niestety, osoba w wieku 80 lat nie była w stanie przeżywać traumy w spokoju. Znalazła się w centrum zainteresowania mediów, w tym Kanału Zero, Faktu oraz Gazety Wyborczej.

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Fakt usunął materiał już w weekend. Kanał Zero w poniedziałek. Na Wyborczej wciąż wisi. Znaczna część internetowej krytyki uderzyła w Krzysztofa Stanowskiego, który przeprosił za opublikowanie wideo. Jednocześnie szef Kanału Zero twierdzi, że nie wiedział o materiale przed jego publikacją. Co rodzi pytania o sam proces akceptacji i weryfikacji.

W sobotę około godziny 17:00 stacje informacyjne podawały też wiadomość o dwóch napastnikach w Krakowie. Sam usłyszałem ją na żywo, śledząc doniesienia na Polsat News. Źródło rewelacji o drugim zamachowcu pochodzi z małopolskiej policji, skąd rozpowszechnił ją PAP. Została zdementowana 20 minut później, także przez małopolską policję, ale było już za późno.

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Błyszczeli natomiast obywatele. Społeczeństwo zdało egzamin na wielu frontach

Nie będę się rozwodził nad bohaterstwem dwóch policjantów, bo nikt z nas nie ma co do niego wątpliwości. Zwracam natomiast uwagę na wzorową postawę obywateli. Lekarze rzucili się do udzielania pierwszej pomocy, mimo niepełnej informacji o zagrożeniu. Przechodnie asystowali im i pomagali jak mogli. Strażnicy miejscy, chociaż bez broni, pozostawali w bliskiej odległości od zamachowca i wywierali na niego presję.

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Polskie społeczeństwo spisało się na medal także na innych frontach. Jeszcze podczas relacji prezesa Sakiewicza część postronnych „wyjaśniła” szefa Republiki. Może nie przebierali w słowach, ale trudno się dziwić emocjom, gdy słyszeli nieprawdę w tak dojmującej sprawie. Polacy nie szczędzą też prywatnych środków na wsparcie poszkodowanych policjantów oraz ich rodzin. Solidarność pozostaje silna w narodzie.

Na tym tle media po prostu nie stanęły na wysokości zadania. Nie tylko Republika, ale również inne stacje, kanały i redakcje. Szkoda, bo Polacy zasługują na więcej. Zwłaszcza w dobie dezinformacji mediów społecznościowych.

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PS. Chociaż wpis tyczy się mediów, jako obywatela boli mnie, że minister Kierwiński nie powstrzymał się przed próbą upolitycznienia tragedii, informując o rzekomych radykalnych prawicowych poglądach zmarłego napastnika. Ta informacja nie tylko nie została potwierdzona, ale wprost pogłębia podział w polskim społeczeństwie.

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