Rząd odetnie młodych od mediów społecznościowych. Jest sztywna granica

"Zagrożenia, na jakie są narażeni małoletni w sieci, są realne i wymagają pilnej reakcji - wpływają bowiem na ich zdrowie, rozwój i dobrostan" - czytamy w projekcie ustawy o minimalnym wieku dostępu do internetowych serwisów społecznościowych, który został opublikowany na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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Celem projektu ustawy jest ustanowienie minimalnego wieku dostępu do internetowych serwisów społecznościowych na poziomie 15 lat. Rząd zdaje sobie sprawę, że większość platform ustala w regulaminach minimalny wiek korzystania z usługi na poziomie 13 lat, to jednak w praktyce korzystają z nich także młodsze dzieci.

W jaki jednak sposób rząd chce sprawić, aby młodzież nie mogła korzystać z platform społecznościowych poniżej tej wiekowej granicy?

W proponowanych środkach realizacji wyjaśniono, że weryfikacja wieku przez internetowe serwisy społecznościowe będzie mogła następować za pomocą:

elektronicznego poświadczenia atrybutów potwierdzającego osiągnięcie ustawowego progu wieku, udostępnianego w ramach europejskiego portfela tożsamości cyfrowej

usługi w aplikacji mObywatel, która będzie oparta o mechanizm selektywnego przekazywania informacji tylko o osiągnięciu określonego progu wiekowego

zaufanego rozwiązania, spełniającego wymogi rozporządzenia eIDAS, wpisanego na listę zaufanych rozwiązań w zakresie weryfikacji wieku, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, pozwalającego na selektywne przekazywanie informacji tylko o osiągnięciu określonego progu wiekowego.

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Jak podkreślono, każde z tych rozwiązań będzie oparte o zasadę selektywnego przekazywania informacji użytkownika. Nie będą udostępniać dodatkowych informacji, takich jak imię i nazwisko, a jedynie potwierdzą fakt przekroczenia określonego progu wiekowego.

Rozwiązania te zapewnią tym samym prywatność użytkownikom, równocześnie realizując podstawowy cel projektu, czyli ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej ustawowego progu wieku - czytamy.

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Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2027 r.

A kiedy ustawa mogłaby zacząć obowiązywać?

W rozmowie z radiową Jedynką wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer przyznała, że resort liczy na to, aby "przyszły rok szkolny" był momentem, w którym ta ustawa powinna wejść w życie.

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Wyjaśniła również, że nowe regulacje będą wprowadzane etapami. Najpierw dotyczyć będą nowych, powstających kont, a dopiero później użytkowników już korzystających z mediów społecznościowych.

Lubnauer odniosła się też do propozycji Komisji Europejskiej, która zakłada, aby dla użytkowników w wieku od 13 do 15 r.ż. dostęp do mediów społecznościowych był jedynie ograniczony, m.in. czasowo i treściowo, a po 15 urodzinach odblokowywany w pełni. Zdaniem przedstawicielki resortu "częściowe rozwiązanie się nie sprawdzi".

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