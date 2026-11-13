Elon Musk chce stworzyć megakorporację. Tesla i SpaceX staną się jednym

W styczniu media rozbudziła plotka o możliwości połączenia SpaceX, xAI i Tesli w jedną megakorporację. Elon Musk dobił ze sobą znacznie skromniejszej umowy, i w lutym połączył SpaceX i xAI w byt zwany SpaceXAI (albo SpaceXSI jeżeli chce się zdobyć przychylność Donalda Trumpa). Jednak jeżeli wszystko pójdzie po myśli Elona Muska, dopnie on swojego pierwotnego planu i wkrótce możemy być świadkiem powstania SpaceXAIXTesla.

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SpaceX i Tesla mogą połączyć siły, tworząc koncern o bezprecedensowym rozmiarze

Rozmowy między SpaceX a Teslą dotyczące fuzji mają posuwać się naprzód. Według Bloomberga obie firmy mogą ogłosić porozumienie już w grudniu lub na początku 2027 r. Terminy nie zostały jeszcze ustalone, ponieważ zarządy i doradcy obu spółek pracują nad warunkami transakcji oraz strukturą zarządzania po połączeniu.

Skala potencjalnej fuzji byłaby bezprecedensowa. SpaceX jest obecnie wyceniane na ponad 1,9 bln dolarów, podczas gdy wartość Tesli wynosi około 1,5 bln dolarów. Połączenie stworzyłoby koncern o wartości przekraczającej 3 bln dolarów, skupiający działalność związaną z samochodami elektrycznymi, magazynami energii, rakietami, satelitami oraz sztuczną inteligencją.

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Musk już wcześniej przygotowywał grunt pod taką transakcję. W październiku poinformował, że zarządy obu spółek powołały specjalne komitety złożone z niezależnych członków. Ich zadaniem jest rozważenie możliwości połączenia firm. Obecnie przedstawiciele Tesli i SpaceX nie odpowiedzieli na prośby Bloomberga o komentarz.

Jednym z powodów rozważania fuzji ma być wspólne wykorzystanie technologii AI. Tesla rozwija autonomiczne samochody oraz humanoidalne roboty, natomiast SpaceX po połączeniu z xAI dysponuje również rozbudowanym biznesem związanym ze sztuczną inteligencją i infrastrukturą obliczeniową. SpaceX stało się także dostawcą infrastruktury AI dla firm takich jak Anthropic.

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Obie spółki już współpracują przy niektórych przedsięwzięciach. Jednym z nich jest Terafab, czyli planowana w Teksasie fabryka półprzewodników. Tesla i SpaceX coraz częściej przygotowują również wspólne operacje, co może ułatwiać przyszłą integrację ich działalności.

Fuzja musiałaby jednak pokonać poważne przeszkody regulacyjne

Szczególnie problematyczne może być połączenie amerykańskich kontraktów rządowych i obronnych SpaceX z działalnością Tesli w Chinach. Tesla posiada tam dużą bazę produkcyjną, a Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków firmy. Według analityka JPMorgan Rajata Gupty kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym oraz chińską działalnością Tesli mogą być jednymi z najważniejszych problemów podczas uzyskiwania zgód regulatorów i akcjonariuszy. Fuzja wymagałaby więc pogodzenia interesów dwóch firm działających w obszarach o bardzo różnym znaczeniu dla amerykańskiej polityki i bezpieczeństwa.

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Znaczenie może mieć również polityka. Demokraci odzyskali kontrolę nad Kongresem w wyborach połówkowych i zapowiedzieli przyjrzenie się działalności biznesowej oraz politycznej Muska. Potencjalne połączenie dwóch jego największych przedsiębiorstw byłoby więc przedmiotem zainteresowania zarówno regulatorów, jak i polityków.

SpaceX zadebiutowało na giełdzie w czerwcu 2026 r., przeprowadzając największą ofertę publiczną w historii. Spółka przekształciła się w ostatnich latach z producenta rakiet i operatora usług wynoszenia ładunków na orbitę w znacznie szerszy biznes obejmujący również internet satelitarny oraz infrastrukturę dla AI. Teraz Musk może próbować połączyć ten biznes z Teslą.

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Jeżeli negocjacje zakończą się porozumieniem, połączona firma stanie się jednym z największych koncernów na świecie. W jej skład weszłyby między innymi Tesla, SpaceX, xAI oraz powiązane z nimi przedsięwzięcia związane z AI, robotyką, energetyką, transportem kosmicznym i łącznością satelitarną.

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