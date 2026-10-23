Elon Musk pokazał swój nowy projekt. To szkoła, ale nie dla ludzi

Jeśli pierwsze, co przyszło wam na myśl, to humanoidy siedzące w ławkach i słuchające wykładów robotycznego (lub ludzkiego) nauczyciela - niestety muszę ostudzić wasz entuzjazm. Wizjoner słynie wprawdzie z odklejonych koncepcji (np. tej, że za dziesięć lat praca stanie się opcjonalnym hobby), ale ten pomysł jest po prostu żywcem wyjęty z filmów science fiction.

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Tesla stworzy szkołę dla robotów

Musk uważa, że tradycyjne dane treningowe AI (m.in. te wykorzystywane w klasycznych dużych modelach językowych) nie są wystarczające, by Tesla Optimus był w pełni autonomiczny. Fakt, współczesne maszyny potrafią nieźle imitować proste ruchy, ale do sprawności i elastyczności człowieka jeszcze bardzo długa droga.

Aby zebrać odpowiedni materiał szkoleniowy dla finalnej wersji Optimusa, miliarder wpadł na szalony pomysł: wyprodukować "od dziesięciu do dwudziestu tysięcy" maszyn i pozwolić im samodzielnie funkcjonować. Innymi słowy, chce utworzyć małą kolonię robotów, aby w zamkniętym środowisku i pod nadzorem uczyły się nowych umiejętności.

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W - jak to określa miliarder - "akademii Optimusa" humanoidy będą mogły ćwiczyć "bardzo szeroki zakres zadań". Szef firmy nie ujawnia szczegółów, ale można się spodziewać, że w planach są podstawowe czynności, które dla nas, ludzi, nie stanowią większego problemu. Następnie Tesla wykorzysta zebrane w ten sposób informacje, aby sukcesywnie udoskonalać swoje jednostki.

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Warto przypomnieć, że podczas pokazu w 2024 r. Optimus nie potrafił nawet samodzielnie złożyć ubrań, mimo że twórcy się tym chwalili. Z kolei pod koniec 2025 r. nazwano go wprost "zdalnie sterowanym bublem".

Rozpoczęto produkcję robotów

Miliarder chce, aby Tesla była w przyszłości kojarzona jako producent robotów, a nie tak jak dzisiaj - samochodów elektrycznych. W pierwszej kolejności firma musi jednak stworzyć stabilny łańcuch dostaw oraz zabezpieczyć odpowiednie dane szkoleniowe.

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Plan Muska zakłada produkcję milionów egzemplarzy Optimusa rocznie, z czego zdecydowana większość ma powstawać w Stanach Zjednoczonych, we Fremont. Według niego osiągnięcie tempa ponad 20 tys. maszyn tygodniowo ma jednak zająć co najmniej rok. Z naciskiem na "co najmniej". Szef koncernu zakładał wcześniej, że jego firma wyprodukuje od 50 do 100 tys. robotów w 2025 r., co najwyraźniej nie wypaliło. Dopiero teraz rozpoczęto produkcję maszyn.

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Problemy te mają zostać rozwiązane do końca 2027 r. Według Muska Tesla Optimus będzie "największym produktem na Ziemi". Cokolwiek to znaczy.

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