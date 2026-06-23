Roboty Tesli zaleją ulice. Musk obiecuje cuda, jak zwykle

Roboty przypominające ludzi stały się dziś faktem. W Polsce pomysł ten stał się rzeczywistością dzięki robotowi-influencerowi Edwardowi Warchockiemu, który tak naprawdę jest modelem chińskiej marki Unitree. Amerykanie również pracują nad urzeczywistnieniem scenariuszy z filmów science fiction. Firmy przygotowują się do masowej produkcji robotów Tesli.

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Tesla przygotowuje się do masowej produkcji humanoidów

Jak wynika z najnowszego raportu z Tajwanu, Tesla na dobre chce wejść na rynek robotów. Amerykański producent samochodów elektrycznych ma współpracować z tajwańskimi dostawcami komponentów wymaganych do montażu robotów tej marki.

Raport wskazuje na kluczowy wpływ dwóch firm: Mirle Automation oraz Asia Optical, które mają być odpowiedzialne za dostarczanie części do robotów. Firma Mirle rozpoczęła już dostawy reduktorów harmonicznych i podjęła współpracę z chińską firmą Shenzhen Kedali Industry, aby produkować siłowniki robotyczne i inne precyzyjne komponenty.

Asia Optical również ma odegrać ważną rolę w dostarczaniu komponentów do Tesli Optimus 3. Firma ma być odpowiedzialna za "oczy" robota, wykorzystując różne czujniki oraz soczewki sferyczne i asferyczne. Produkcja ma ruszyć jeszcze w drugiej połowie tego roku.

Kiedy humanoidy Tesli staną się standardem?

Według obecnych informacji produkcja robotów Tesla Optimus 3. generacji na mniejszą skalę ma ruszyć jeszcze w tym roku, a na dużą skalę już w 2027 r. Humanoid według Elona Muska ma być "zdecydowanie najbardziej zaawansowanym robotem na świecie". Zapowiedzi dyrektora Tesli są trudne do wyobrażenia - sugeruje on, że "robotów będzie więcej niż ludzi".

Optimus 3 powinien pomagać ludziom w codziennych obowiązkach, takich jak sprzątanie domu. Jednak z wcześniejszych doniesień wynika, że robot do podstawowych czynności potrzebuje zdalnego wsparcia. Muskowi nie przeszkadza to jednak w planach uruchomienia fabryki produkującej milion sztuk rocznie, a potem 10 milionów rocznie.

W ciągu 2–3 lat powinniśmy zatem zobaczyć humanoidy Tesli na ulicach.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.