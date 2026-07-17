Śmieję się na głos, widząc cenę rowerka Tesli. Po mistrzowsku goli bogatych tatusiów

Wielu fanów Tesli bardziej niż zakończenia prac nad robotem Optimus i samochodem Cybercab wyczekuje roweru elektrycznego sygnowanego logiem firmy. Koncern Elona Muska chyba sam jest świadom, że na moment produkcji elektrycznego roweru przyjdzie poczekać nam do kolejnego pokolenia, dlatego w międzyczasie do sprzedaży trafił zupełnie inny jednoślad.



Bowiem producent rozszerzył ofertę swojego sklepu internetowego o rowerek biegowy przeznaczony dla najmłodszych dzieci.

Tesla Balance Bike for Kids to marzenie każdego ojca-technobuca

Nowy Balance Bike for Kids został zaprojektowany z myślą o dzieciach w wieku od 2 do 5 lat. Konstrukcja opiera się na lekkiej ramie wykonanej z magnezu, a producent zastosował regulowane siodełko z pięciostopniową regulacją wysokości. Na boku ramy umieszczono napis Tesla, natomiast z przodu znalazło się charakterystyczne logo firmy.

Rowerek biegowy nie ma napędu ani pedałów, ponieważ jego zadaniem jest nauka utrzymywania równowagi przed przesiadką na klasyczny rower. Tesla podaje, że minimalna długość nóg dziecka powinna wynosić 35 cm, rekomendowana masa użytkownika sięga 30 kg, a maksymalna dopuszczalna waga została określona na 35 kg. W zestawie znajdują się również narzędzia potrzebne do samodzielnego montażu.

Wraz z oficjalnym pokazem rowerka, Tesla zaczęła przyjmować zamówienia przedpremierowe. Wysyłka zamówień ma nastąpić pod koniec sierpnia.

Tesla życzy sobie za rowerek 225 dolarów, czyli około 850 zł. Kwota wyraźnie odbiega od poziomu, do którego przyzwyczaił rynek rowerków biegowych - i to nie tylko ten polski, gdzie najtańsze rowerki znajdziemy poniżej 100 zł. Większość najpopularniejszych modeli sprzedawanych w amerykańskim Amazonie kosztuje mniej niż 60 dolarów, czyli około 200 zł.

Tak więc zdecydowanie jest to sytuacja płacenia za logo i wygląd, no ale kto bogatemu tatuśkowi zabroni?

Tesla Model B

Od lat pojawiają się spekulacje dotyczące elektrycznego roweru Tesli, często określanego nieoficjalnie jako „Model B”. Sam Elon Musk wielokrotnie studził oczekiwania związane z takim projektem - pomimo że jeszcze w 2018 roku deklarował, że Tesla może się podjąć produkcji elektrycznego roweru.

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