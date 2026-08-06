Musk pokazał najdroższy i największy budynek świata. Skala jest absurdalna

Fabryka nazwana przez Elona Muska Terafab początkowo ma kosztować 16,8 mld dol., ale z czasem ta kwota znacznie urośnie. Jak twierdzi SpaceX, obiekt zaoferuje powierzchnię produkcyjną sięgającą 100 mln stóp kwadratowych (w przeliczeniu ok. 9,29 km²). Fabryka ma docelowo zniwelować różnicę między obecną światową podażą układów scalonych a rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową.

Elon Musk pokazał największy budynek świata. Koszt: 119 mld dol.

Początkowe 16,8 mld dol. może nie robić wielkiego wrażenia w porównaniu z innymi gigantycznymi inwestycjami technologicznymi, ale kompleks będzie sukcesywnie rozbudowywany. Odpowiadająca za projekt firma SpaceX zasugerowała w dokumentach, że w ramach wieloetapowego planu budowy wydatki mogą sięgnąć nawet 119 mld dol.

Elon Musk, szef Tesli i SpaceX, opublikował ok. 50-sekundowe wideo przedstawiające ogromną fabrykę czipów. Obiekt w kształcie rakiety kosmicznej ma być w pełni dostosowany do wymogów innych produktów z jego portfolio: autonomicznych taksówek, ciężarówek czy robotów. Wokół budynku powstanie również potężna infrastruktura drogowa.

Terafab Texas będzie zdecydowanie największym i najcenniejszym budynkiem na Ziemi. I będzie zachwycająco piękny - twierdzi Elon Musk we wpisie na X.

Mimo że Elon Musk snuje wizje robotów i sztucznej inteligencji, które pracują zamiast człowieka, fabryka ma być wyjątkowo przystosowana do potrzeb ludzi. Terafab otworzy co najmniej 3000 nowych - jak twierdzi Musk, dobrze płatnych - miejsc pracy.

Czym będzie zajmować się fabryka Elona Muska? Przede wszystkim projektowaniem, testowaniem i produkcją zaawansowanych układów scalonych do obsługi sztucznej inteligencji. Te będą wykorzystywane do napędzania robotów Optimus, robotaksówek Cybercab Tesla czy w centrach danych firmy SpaceX, które mają powstać w kosmosie.

Aby przyspieszyć działanie, SpaceX na początku tego roku podjęła współpracę z największym amerykańskim producentem układów scalonych: Intelem, który na całym świecie ma własne fabryki procesorów i układów graficznych. W odróżnieniu od Nvidii, AMD czy Qualcomma, Intel nie tylko specjalizuje się w projektowaniu czipów, ale też w ich tworzeniu.

Wraz z ogłoszeniem utworzenia wielkiej fabryki Terafab, SpaceX podkreśliła kwestie związane z ekologią. Zamiast z wód gruntowych, będzie korzystać z lokalnego zbiornika Gibbons Creek. Obecnie nie znamy szczegółów dotyczących terminów uruchomienia potężnej fabryki Terafab.

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