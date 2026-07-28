Elon Musk zajmie się twoimi pieniędzmi. Pozwolisz?

Jednym z głównych celów przyświecających Elonowi Muskowi przy zakupie Twittera (obecnego X) było stworzenie "aplikacji do wszystkiego". X ma być tym miejscem w internecie, gdzie ludzie nie tylko komunikują się ze sobą, ale także przesyłają pieniądze, prowadzą handel, grają w gry, konsumują treści multimedialne czy korzystają z miniaplikacji wbudowanych w platformę. Prawie po 4 latach od tych zapowiedzi, Elon Musk wreszcie dokonał pierwszego ważniejszego kroku w tym kierunku, a to poprzez uruchomienie usługi X Money.

X Money ma być czymś więcej niż cyfrowym portfelem

Nowa usługa pozwala przechowywać środki na koncie, wykonywać przelewy pomiędzy użytkownikami X oraz odbierać płatności bez opuszczania aplikacji. Według informacji opublikowanych na stronie X Money platforma została zaprojektowana tak, aby przesyłanie pieniędzy było równie proste jak wysłanie prywatnej wiadomości.

Integralnym elementem usługi jest karta debetowa Visa, dostępna zarówno w postaci cyfrowej, jak i fizycznej metalowej wersji. Użytkownicy - oprócz standardowego imienia i nazwiska - mogą spersonalizować ją swoją nazwą użytkownika z X. Karta współpracuje z Portfelem Apple'a - i wkrótce także Google'a, dzięki czemu można płacić zbliżeniowo smartfonem lub smartwatchem wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa.

Oferta X Money obejmuje także bezpłatne przelewy między użytkownikami serwisu X, możliwość otrzymywania wynagrodzenia wcześniej w ramach usługi early direct deposit oraz program cashback. Strona internetowa X Money informuje również o zwrocie do 3 proc. wartości wybranych zakupów dokonanych kartą.

Nawet 6 proc. oprocentowania, ale nie dla wszystkich

Jednym z elementów mających zachęcić do korzystania z X Money jest oprocentowanie zgromadzonych środków sięgające maksymalnie 6 proc. w skali roku. Najkorzystniejsze warunki otrzymują subskrybenci X Premium+, natomiast posiadacze tańszego abonamentu Premium muszą spełnić dodatkowe wymagania, między innymi utrzymywać regularne wpłaty, aby uzyskać podwyższone oprocentowanie.

Jak podaje Engadget, X Payments LLC obsługujące aplikację X Money nie jest bankiem objętym amerykańskim systemem gwarancji depozytów FDIC. Środki klientów są jednak przechowywane w Cross River Bank, który należy do Federal Deposit Insurance Corporation, dzięki czemu depozyty pozostają objęte ochroną wynikającą z obowiązujących przepisów.

Na razie z X Money mogą korzystać wyłącznie pełnoletni użytkownicy z USA opłacający subskrypcje X Premium lub X Premium+, którzy wcześniej otrzymali dostęp po zakończeniu zamkniętych testów. Póki co nie podano informacji kiedy (i czy w ogóle) X Money wyjdzie poza granice USA.

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