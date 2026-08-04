Musk opublikował tajemniczy wykres. Nikt nie wie, o co chodzi - z nim na czele

Elon Musk ponownie wywołał burzę w mediach społecznościowych. Tym razem nie chodzi jednak o zapowiedź nowego produktu, kolejną polityczną deklarację ani kontrowersyjną wypowiedź. Miliarder (już nie bilioner) opublikował w serwisie X wykres z podpisem "AI to supersoniczne tsunami" Problem polega na tym, że niemal nikt nie potrafi powiedzieć, co właściwie przedstawia.

Tajemniczy wykres Elona Muska podzielił internet. Co właściwie przedstawia?

Grafika pokazuje oś czasu rozciągającą się od lipca 2023 do lipca 2026 roku. Niebieskie słupki bardzo powoli rosną, aż pod koniec wykresu gwałtownie wystrzeliwują w górę. Pomiędzy nimi znajduje się jeszcze podpis "it's so over" ("to już koniec", "to już po nas"), odnoszący się do popularnego internetowego mema zestawianego z hasłem "we're so back" ("wracamy"). Na tym jednak kończy się wszystko, co można z niego wyczytać.

Na wykresie brak osi Y oraz jakiegokolwiek opisu prezentowanych danych. Wykres nie informuje, czy chodzi o wydatki na sztuczną inteligencję, liczbę użytkowników, moc obliczeniową modeli AI, inwestycje w centra danych czy jakikolwiek inny wskaźnik. Bez legendy oraz jednostek grafika staje się właściwie niemożliwa do zinterpretowania.

Dziennikarze serwisu Gizmodo postanowili odnaleźć źródło grafiki, a poszukiwania doprowadziły ich do wpisu opublikowanego wcześniej przez przedsiębiorcę i inwestora Paula Grahama. W jego przypadku wykres wyglądał niemal identycznie, choć nie zawierał dopisku „it's so over”. Graham sugerował jedynie, że wykres przedstawia przychody pewnej firmy, nie ujawniając jednak, o jakie przedsiębiorstwo chodzi. Sam podpis miał natomiast pojawić się później w komentarzach jednego z użytkowników.

Według Gizmodo Elon Musk nie udostępnił wpisu Grahama, lecz opublikował samą grafikę bez wskazania jej autora. Nie przeszkodziło to części jego zwolenników doszukiwać się w niej głębokiego przekazu i - na podstawie krótkiego opisu - zinterpretować wykres jako dynamikę rozwoju AI. Partner funduszu Sequoia Capital Shaun Maguire napisał nawet, że wielu jego bliskich nadal tego nie rozumie. Musk odpowiedział krótko: "ja też". W innych komentarzach do wykresu można przeczytać, że Elon Musk jest po prostu nierozumianym wizjonerem.

Nie zabrakło także kąśliwych komentarzy, sugerujących, że "tak to się kończy jak daje się Grokowi generować wykresy", a sam wykres przedstawia tempo spadku wartości SpaceX oraz shitpostowania Muska (wrzucania do internetu bezsensownych i niskiej jakości memów).

Najliczniejszą grupą komentujących były jednak osoby pytające, na co właściwie patrzą i gdzie podziała się oś Y.

Mam własną teorię na temat wykresu

Tego co właściwie przedstawia wykres prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Jednak gdybym miała strzelać, to na podstawie mojej wiedzy o uniwersum Elona Muska powiedziałabym, że chodzi o aktywność użytkowników w serwisie X - i to nawet z uwzględnieniem faktu, że miliarder okrasił go podpisem "AI to supersonicze tsunami".

Wykres rozpoczyna się lipcem 2023 roku, czyli tym samym miesiącem kiedy Elon Musk oficjalnie zakończył transformację serwisu społecznościowego z Twittera na X. Właśnie wtedy z platformy definitywnie zniknęły wszystkie pozostałości po charakterystycznym niebieskim ptaku, które zastąpiło logo X. Ten okres uznawany jest za koniec Twittera i początek Muskowego X.

Z kolei druga data - listopad 2024 - przypada na okres ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które wygrał Donald Trump. Rezultat głosowania miał ogromne znaczenie dla Elona Muska - zwycięstwo republikanów otworzyło mu drogę do znacznie bliższych relacji z administracją oraz położyło kres obawom dotyczącym ewentualnego zaostrzenia regulacji dotyczących moderowania treści publikowanych w mediach społecznościowych. W tym samym okresie X odnotował również wyraźny odpływ części użytkowników, którzy przenieśli się do konkurencyjnych platform, obawiając się dalszych zmian zachodzących w serwisie. Właśnie wtedy pojawiały się liczne prognozy przewidujące szybki upadek platformy.

Choć Paul Graham najprawdopodobniej odnosił się do zupełnie innej firmy, jestem przekonana, że właśnie te dwa wydarzenia miał na myśli full_kelly_, który dodał na wykresie Grahama podpis "it's so over".

Pozostaje jeszcze pytanie: dlaczego Elon Musk dopisał do wykresu hasło "AI to supersoniczne tsunami"? Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wydaje się sytuacja, w której miliarder wykorzystał znalezioną grafikę jako ilustrację własnej narracji dotyczącej sztucznej inteligencji.

A to co właściwie w wyobrażeniu Elona Muska ma ilustrować ten wykres i o jaką narrację związaną z AI konkretnie chodzi? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy.

Sam Musk od dawna przekonuje, że sztuczna inteligencja całkowicie zmieni świat. W ostatnich miesiącach wielokrotnie powtarzał, że AI w ciągu kilku lat przewyższy możliwości człowieka, a w perspektywie dekady ludzie przestaną odgrywać dominującą rolę w gospodarce. Podczas rozmowy z redaktorem naczelnym tygodnika "The Economist" stwierdził również, że około 2036 roku pieniądze przestaną mieć znaczenie, ponieważ roboty oraz sztuczna inteligencja będą w stanie zapewnić ludziom praktycznie nieograniczoną dostępność dóbr i usług.

Zdjęcie główne: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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