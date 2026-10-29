Trumpowi nie podoba się, że mówisz "AI”. Chce zakazu

Donald Trump wykorzystuje przywileje stanowiska prezydenta do wielu różnych, mniej lub bardziej kontrowersyjnych, zmian. Do tych najbardziej kontrowersyjnych zdecydowanie należą zmiany nazw: z „Zatoki Meksykańskiej” na „Zatokę Amerykańską”, z „Jeziora Ontario” na „Jezioro Ameryka” oraz ze „sztucznej inteligencji” na „superinteligencję”. Wiecie, co jednak różni dwie pierwsze zmiany od ostatniej? Tamte przynajmniej znalazły odzwierciedlenie w działaniach części instytucji. Nowa nazwa sztucznej inteligencji nie przyjęła się natomiast w mediach, co doprowadza Trumpa do wściekłości - i w efekcie całkiem interesujących deklaracji.

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Prezydent USA zapowiedział, że zamierza zakazać używania określeń "AI" i "Artificial Intelligence"

Trump dał wyraz swojemu niezadowoleniu we wpisie opublikowanym na platformie Truth Social. Prezydent zwrócił się w nim bezpośrednio do dziennika „The Wall Street Journal”, pytając, kiedy redakcja zacznie używać określenia „SI” (od angielskiego „Super Intelligence”) zamiast „AI” (od „Artificial Intelligence”). Według Trumpa dotychczasowa nazwa jest "bardzo zła i nieprecyzyjna", a "niemal wszyscy" mieli już przyjąć zatwierdzoną przez niego nazwę "superinteligencja".

Kiedy „The Wall Street Journal” zacznie nazywać sztuczną inteligencję (AI) – co jest bardzo złym i nieprecyzyjnym określeniem – SI (superinteligencją), czyli terminem, którego używa praktycznie każdy lub wkrótce zacznie używać? W najbliższym czasie oficjalnie ZAKAŻEMY stosowania terminu „AI/sztuczna inteligencja” we wszystkich odpowiednich dokumentach oraz wszędzie indziej ze względu na jego nieprecyzyjność. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Prezydent DONALD J. TRUMP

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Donald Trump krytykujący The Wall Street Journal za brak użycia terminu "superinteligencja" w swoich publikacjach

Twierdzenie o powszechnym stosowaniu nowego określenia nie znajduje jednak potwierdzenia w działaniach największych amerykańskich mediów. "The Wall Street Journal" nadal posługuje się terminem "artificial intelligence", podobnie jak inne redakcje opisujące rozwój technologii.

Trump chce zastąpić AI przez SI. Zaczął od administracji federalnej

Obecna sytuacja jest następstwem rozporządzenia wykonawczego podpisanego przez Trumpa 29 września. Dokument zatytułowany „Inauguracja ery superinteligencji” zobowiązuje amerykańskie agencje federalne do stosowania określenia „Super Intelligence” zamiast „Artificial Intelligence” w komunikacji publicznej, na stronach internetowych, w raportach i dokumentach dotyczących polityki państwa.

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Biały Dom uzasadnił zmianę przekonaniem, że rozwijane systemy wykraczają poza naśladowanie ludzkiej inteligencji czy automatyzację pojedynczych zadań. Nowa nazwa ma, zdaniem administracji, lepiej oddawać możliwości technologii i perspektywy jej dalszego rozwoju. Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump argumentował, że określenie „artificial” sugeruje sztuczność, choć jego zdaniem nie oddaje właściwie tego, czym stały się współczesne systemy.

Rozporządzenie dotyczy jednak przede wszystkim administracji federalnej. Nie zobowiązuje niezależnych redakcji do zmiany języka ani nie nakazuje wszystkim firmom technologicznym porzucenia dotychczasowej terminologii. Zapowiedź zakazu przedstawiona w najnowszym wpisie Trumpa może zatem oznaczać próbę rozszerzenia wcześniejszych wymogów. Na razie nie przedstawiono jednak szczegółów dotyczących ewentualnych nowych przepisów ani mechanizmu ich egzekwowania.

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Część branży technologicznej już stosuje nową nazwę

Niektóre firmy i instytucje zaczęły dostosowywać się do oczekiwań prezydenta. Elon Musk zapowiedział zmianę nazwy działu SpaceXAI na SpaceXSI. Z kolei Salesforce przemianowało swoją platformę agentów AI z AIForce na SIForce. NASA rozpoczęła natomiast zastępowanie określenia „AI” nowym skrótem na publicznych stronach internetowych, w nazwach stanowisk i w wewnętrznych systemach.

Nie wszystkie deklaracje przełożyły się jednak na konsekwentne stosowanie nowej terminologii. Musk, który publicznie poparł propozycję Trumpa, jeszcze niedawno użył określenia „AI data centers” w poście na platformie X. Szef OpenAI Sam Altman nie zadeklarował natomiast jednoznacznie przyjęcia terminu „Super Intelligence” w znaczeniu narzuconym przez prezydenta. W swoich wypowiedziach posługiwał się już wcześniej słowem „superintelligence”, ale odnosił je do konkretnego pojęcia związanego z rozwojem sztucznej inteligencji.

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Różnica jest istotna, ponieważ superinteligencja ma już ustalone znaczenie w branży technologicznej. Termin ten opisuje hipotetyczny system przewyższający ludzkie zdolności poznawcze w niemal wszystkich obszarach. Taki poziom możliwości nie został dotychczas osiągnięty. Zastąpienie powszechnie używanego określenia „sztuczna inteligencja” przez „superinteligencję” może więc prowadzić do pomieszania dwóch odrębnych pojęć.

Zmiana nazwy przyniosła korzyści także Słowenii

Na zamieszaniu związanym z nowym skrótem skorzystał również rynek domen internetowych. Końcówka .si jest krajową domeną najwyższego poziomu przypisaną Słowenii - swoją drogą, ojczyźnie Melanii Trump. Według danych słoweńskiego rejestru Register.si przed sierpniową falą zainteresowania zarejestrowanych było mniej niż 2000 domen z tym rozszerzeniem. W dniu ogłoszenia zmiany nazwy sztucznej inteligencji na „Super Intelligence” nabywcy zarejestrowali jednak ponad 10 tys. kolejnych adresów.

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Rejestr pobiera od operatorów opłatę hurtową w wysokości około 10 euro za każdą sprzedaną domenę. Nagły wzrost zainteresowania rozszerzeniem .si przełożył się więc na dodatkowe wpływy związane z rejestracją nowych adresów.

Sama decyzja Trumpa nie zmienia jednak terminologii obowiązującej w nauce ani nie sprawia, że określenie „Artificial Intelligence” znika z międzynarodowego obiegu. Nazwa ta została zaproponowana w 1955 r. przez amerykańskiego informatyka Johna McCarthy’ego, a następnie spopularyzowana podczas konferencji w Dartmouth w 1956 r. Od tamtej pory stała się standardowym terminem stosowanym w badaniach naukowych, branży technologicznej i mediach.

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Zdjęcie główne: Robert V Schwemmer / Shutterstock

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