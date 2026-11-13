Trump interweniuje po dymisji szefa Nvidii. "Jest jedna osoba, która może go zastąpić"

Kiedy w poniedziałek opisywałam odkrycie romansu (byłego już) szefa Nvidii z chińskim szpiegiem, nazwałam całą tę historię "materiałem na nowy serial Netflixa". Dziś jednak przyznaję: myliłam się. To materiał na przynajmniej trzy sezony i film dokumentalny. Bowiem do mediów trafiły właśnie informacje o kolejnej kobiecie, z którą Jensen Huang miał utrzymywać intymną relację.

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Koniec szefowania w Nvidii nie oznacza końca skandalu. Nowe informacje w sprawie Jensena Huanga

Reuters dotarł do dwóch informatorów, którzy twierdzą, że Huang miał romans z kolejną pracownicą Nvidii. Agencja nie ujawniła jej nazwiska, a próby skontaktowania się z kobietą nie przyniosły rezultatu. Nvidia również odmówiła komentarza.

Nie chodzi przy tym o żadną z dwóch kobiet, o których informowano wcześniej. Pierwszą była Alice Huang, bizneswoman podejrzewana przez amerykański wywiad o współpracę z chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego. Drugą była Kimberly Powell, wiceprezes Nvidii odpowiedzialna za sektor ochrony zdrowia, która według "The New York Times" również miała utrzymywać romantyczną relację z Huangiem.

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Tym samym liczba pracownic i współpracowniczek Nvidii, z którymi Huang miał mieć relacje, wzrosła do trzech. Agencja podkreśla, że nie udało się jej niezależnie potwierdzić wszystkich szczegółów dotyczących tej trzeciej relacji.

Informacja wyszła na jaw zaledwie dzień po tym, jak zarząd Nvidii zdecydował o odejściu Huanga ze stanowiska. W środę wieczorem dyrektorzy koncernu odbyli wielogodzinne zdalne spotkanie, po którym Huang nie miał już możliwości pozostania na stanowisku prezesa. W czwartek Nvidia poinformowała, że tymczasową dyrektor generalną została dyrektor finansowa Colette Kress.

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Trump próbował ratować Huanga

W sprawę Huanga zaangażował się również Donald Trump. Według "The New York Times" prezydent Stanów Zjednoczonych zadzwonił do szefa Nvidii we wtorek, czyli dzień przed jego odejściem, i zachęcał go, aby walczył o utrzymanie stanowiska.

Była to kolejna forma wsparcia ze strony Trumpa, który od początku kryzysu publicznie stawał po stronie Huanga. Prezydent był wcześniej informowany o relacji Huanga z Alice Huang i o ustaleniach amerykańskich służb dotyczących jej możliwych związków z chińskim wywiadem. Mimo tego nie podjął działań przeciwko prezesowi Nvidii.

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Trump postrzegał Huanga nie tylko jako szefa jednej z najważniejszych firm technologicznych na świecie, ale również jako człowieka mającego ogromne znaczenie dla amerykańskiej polityki dotyczącej sztucznej inteligencji. Według osób z jego otoczenia obawiał się także, że odejście Huanga może negatywnie wpłynąć na rynki finansowe.

Relacja obu mężczyzn wyraźnie zacieśniła się w ostatnich latach. Huang uczestniczył w wydarzeniach z udziałem Trumpa, doradzał w sprawach dotyczących rozwoju amerykańskiego sektora AI i przekonywał administrację do umożliwienia Nvidii sprzedaży części układów do Chin. Trump z kolei wielokrotnie publicznie chwalił prezesa Nvidii.

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Po jego odejściu prezydent opublikował w serwisie Truth Social wpis dotyczący swojej wizji przyszłości firmy. Napisał, że Huang „wykonał fantastyczną pracę”, a jego następcą powinien zostać Tim Cook, były szef Apple'a. Trump określił przy tym Cooka i Huanga mianem legend.

SKORO prezes Nvidii, JENSEN HUANG, który wykonał fantastyczną pracę, złożył rezygnację, jest tylko jedna osoba, która może zająć jego miejsce – TIM COOK z Apple'a. Legenda zastępuje legendę! Prezydent DONALD J. TRUMP - czytamy w serwisie Truth Social.

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Skandal miał doprowadzić Huanga do załamania

Natomiast kulisy ostatnich godzin Huanga w Nvidii przedstawia Bloomberg. Według źródeł agencji wieloletni prezes firmy był w ostatnich dniach wyraźnie załamany. Jego charakterystyczna energia i zdecydowanie miały ustąpić miejsca rezygnacji. Osoby, które rozmawiały z Huangiem, twierdzą, że zaczął używać sformułowań sugerujących obojętność wobec własnej przyszłości. Miał mówić "cokolwiek" i "nie obchodzi mnie to", a w rozmowach z bliskimi określać samego siebie w bardzo obraźliwy sposób.

Według Bloomberga Huang żałował swoich działań i przeżywał sytuację szczególnie ze względu na żonę. Jego główną troską miało być również to, aby nie zrujnować życia kobietom, które zostały publicznie powiązane z nim w związku z kolejnymi doniesieniami.

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Wcześniej Huang przez wiele miesięcy miał zaprzeczać, że był niewierny żonie. Według Bloomberga również w rozmowach wewnętrznych w Nvidii od końca 2025 roku zaprzeczał relacji z Alice Huang. Dopiero po publikacji "Financial Times", który powołał się na amerykańskich urzędników informujących o romantycznym charakterze tej relacji, miał przyznać się do romansu.

Następnie Huang wysłał wiadomość do wszystkich pracowników Nvidii, w której przyznał się do zdrady, przeprosił rodzinę i zadeklarował pełną współpracę z zarządem prowadzącym dochodzenie. Kilka dni później na jaw wyszła informacja o jego relacji z Kimberly Powell, a teraz Reuters informuje o trzeciej kobiecie.

Rozwiązłość Huanga bije po kieszeni

Akcje Nvidii spadły w czwartek o 5,5 proc., a od początku październikowego szczytu kurs stracił już ponad 30 proc. Spadek wartości firmy przełożył się również na majątek jej byłego prezesa. Według "Forbesa" majątek Huanga był w czwartek wyceniany na około 143 mld dolarów - spadek o 19 mld. dol. w ciągu pięciu dni. Wynika to z faktu, że większość fortuny Jensena Huanga wynika z posiadania przez niego 3,5 proc. udziałów w Nvidii. Jeżeli Nvidia leci w dół, wraz z nią leci zawartość portfela Huanga.

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Ten spadek okazał się niezmiernie dotkliwy, bowiem miliarder wypadł z dziesiątki najbogatszych ludzi świata według "Forbesa" i obecnie zajmuje jedynie 13 miejsce.

Afera wokół Jensena Huanga ma także wymiar osobisty - były szef Nvidii dopuścił się potrójnej zdrady na Lori Huang, która jest jego żoną od połowy lat 80., a partnerką jeszcze od czasów studiów. Lori Huang jak dotąd nie skomentowała publicznie doniesień o niewierności męża.

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Ewentualny rozwód mógłby mieć również bardzo duże konsekwencje finansowe. Kalifornia, gdzie mieszkają Huangowie, jest stanem stosującym zasadę wspólności majątkowej, a zgodnie z przepisami wspólny majątek małżonków jest co do zasady dzielony po równo przy rozwodzie. Nie wiadomo jednak, czy para podpisała intercyzę lub późniejsze porozumienie majątkowe, które mogłoby zmienić sposób podziału aktywów w przypadku rozwodu.

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