Prezes Nvidii rezygnuje ze stanowiska. Firma pominęła powód
Dyrektor generalny Nvidii - Jensen Huang - zrezygnował ze stanowiska. Firma zupełnie pominęła powód tej decyzji, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Miał romans z chińską agentką podejrzaną o szpiegostwo.
Po tym, jak kilka godzin temu dowiedzieliśmy się o możliwości rezygnacji dyrektora Nvidii, zarząd spółki wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Potwierdzono, że Jensen Huang rezygnuje ze stanowiska prezesa, dyrektora generalnego oraz członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym.
Jensen Huang wyleciał ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Nvidii - jest nowa tymczasowa CEO
Jensen Huang to jeden z trzech głównych założycieli Nvidii oraz jednocześnie jej wieloletni dyrektor generalny. To między innymi dzięki niemu firma powstała w 1993 r. W obliczu ostatnich wydarzeń dotyczących romansów - nie jednego, a dwóch - Huang zrezygnował ze stanowiska.
Nvidia poinformowała, że obecna wiceprezes wykonawcza i dyrektor finansowa spółki Colette Kress została tymczasową dyrektor generalną. Kress w dalszym ciągu ma pełnić dotychczasowe funkcje, ale przejmuje stanowisko CEO aż do momentu wyłonienia nowego stałego dyrektora generalnego. Spółka ma rozważyć zarówno obecnych pracowników, jak i zewnętrzne kandydatury - zupełnie nowe osoby.
Oprócz tego rada dyrektorów powołała Harveya C. Jonesa na pierwszego w historii przewodniczącego zarządu. To dyrektor generalny i prezes wykonawczy amerykańskiej firmy Synopsys, zajmującej się produkcją układów scalonych.
Siła firmy NVIDIA zawsze pochodziła od jej pracowników i wraz z naszym zespołem kierowniczym jestem gotowa budować na niezwykłym fundamencie, który Jensen stworzył w ciągu ostatnich 33 lat - powiedziała Colette Kress, tymczasowa dyrektor generalna i dyrektor finansowa firmy Nvidia.
Będziemy kontynuować prace, które uczyniły firmę NVIDIA liderem w dziedzinie akcelerowanych obliczeń i sztucznej inteligencji, i wykorzystywać nadchodzące możliwości. Nadal koncentrujemy się na obsłudze naszych klientów, partnerów, deweloperów i akcjonariuszy".
Nvidia pominęła powód rezygnacji Jensena Huanga w komunikacie
Komunikat o rezygnacji dotychczasowego prezesa i dyrektora generalnego zupełnie ignoruje kwestie obyczajowe związane z Jensenem Huangiem. Na początku oświadczenia mamy jedynie informację o odejściu ze stanowiska. Następnie jest wypowiedź nowej tymczasowej dyrektor generalnej o fundamencie, jaki Huang stworzył w ciągu ostatnich 33 lat.
Na końcu jest też krótkie podsumowanie:
Wkład Jensena w rozwój firmy NVIDIA jest ogromny. NVIDIA jest jedną z najważniejszych firm technologicznych na świecie. Zarząd i firma dziękują Jensenowi za jego niezmierzony wkład w rozwój firmy i branży.
Tak się składa, że ten człowiek stworzył i zbudował tę firmę od podstaw - trudno odmówić mu zatem ogromnego wkładu w spółkę. Początkowo jako producent kart graficznych celujący głównie w graczy i profesjonalistów, potem narzędzi do kopania kryptowalut, a teraz do sztucznej inteligencji. To głównie dzięki zapotrzebowaniu na czipy do AI Nvidia urosła do rangi przedsiębiorstwa, które może konkurować z gigantami technologicznymi pokroju Apple’a czy Google’a.
Powodem rezygnacji najprawdopodobniej są dwa romanse, o których zrobiło się głośno w ostatnich dniach. Do pierwszego były prezes Nvidii sam się przyznał - w oficjalnym komunikacie potwierdził zdradę żony z niejaką Alice Huang - zbieżność nazwisk przypadkowa. Kobieta mieszka w Singapurze, ale ma chińskie korzenie. Jest jednak podejrzewana przez amerykańskie służby o powiązania z chińskim wywiadem. Oczywiście Pekin temu zaprzeczył.
Druga relacja Jensena Huanga dotyczyła Kimberly Powell, wiceprezes Nvidii zajmującej się ochroną zdrowia. Informacje o drugim romansie pozostają jednak niepotwierdzone.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.