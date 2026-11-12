Prezes Nvidii rezygnuje ze stanowiska. Firma pominęła powód

Po tym, jak kilka godzin temu dowiedzieliśmy się o możliwości rezygnacji dyrektora Nvidii, zarząd spółki wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Potwierdzono, że Jensen Huang rezygnuje ze stanowiska prezesa, dyrektora generalnego oraz członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym.

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Jensen Huang wyleciał ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Nvidii - jest nowa tymczasowa CEO

Jensen Huang to jeden z trzech głównych założycieli Nvidii oraz jednocześnie jej wieloletni dyrektor generalny. To między innymi dzięki niemu firma powstała w 1993 r. W obliczu ostatnich wydarzeń dotyczących romansów - nie jednego, a dwóch - Huang zrezygnował ze stanowiska.

Nvidia poinformowała, że obecna wiceprezes wykonawcza i dyrektor finansowa spółki Colette Kress została tymczasową dyrektor generalną. Kress w dalszym ciągu ma pełnić dotychczasowe funkcje, ale przejmuje stanowisko CEO aż do momentu wyłonienia nowego stałego dyrektora generalnego. Spółka ma rozważyć zarówno obecnych pracowników, jak i zewnętrzne kandydatury - zupełnie nowe osoby.

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Oprócz tego rada dyrektorów powołała Harveya C. Jonesa na pierwszego w historii przewodniczącego zarządu. To dyrektor generalny i prezes wykonawczy amerykańskiej firmy Synopsys, zajmującej się produkcją układów scalonych.

Siła firmy NVIDIA zawsze pochodziła od jej pracowników i wraz z naszym zespołem kierowniczym jestem gotowa budować na niezwykłym fundamencie, który Jensen stworzył w ciągu ostatnich 33 lat - powiedziała Colette Kress, tymczasowa dyrektor generalna i dyrektor finansowa firmy Nvidia.

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Będziemy kontynuować prace, które uczyniły firmę NVIDIA liderem w dziedzinie akcelerowanych obliczeń i sztucznej inteligencji, i wykorzystywać nadchodzące możliwości. Nadal koncentrujemy się na obsłudze naszych klientów, partnerów, deweloperów i akcjonariuszy".

Nvidia pominęła powód rezygnacji Jensena Huanga w komunikacie

Komunikat o rezygnacji dotychczasowego prezesa i dyrektora generalnego zupełnie ignoruje kwestie obyczajowe związane z Jensenem Huangiem. Na początku oświadczenia mamy jedynie informację o odejściu ze stanowiska. Następnie jest wypowiedź nowej tymczasowej dyrektor generalnej o fundamencie, jaki Huang stworzył w ciągu ostatnich 33 lat.

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Na końcu jest też krótkie podsumowanie:

Wkład Jensena w rozwój firmy NVIDIA jest ogromny. NVIDIA jest jedną z najważniejszych firm technologicznych na świecie. Zarząd i firma dziękują Jensenowi za jego niezmierzony wkład w rozwój firmy i branży.

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Tak się składa, że ten człowiek stworzył i zbudował tę firmę od podstaw - trudno odmówić mu zatem ogromnego wkładu w spółkę. Początkowo jako producent kart graficznych celujący głównie w graczy i profesjonalistów, potem narzędzi do kopania kryptowalut, a teraz do sztucznej inteligencji. To głównie dzięki zapotrzebowaniu na czipy do AI Nvidia urosła do rangi przedsiębiorstwa, które może konkurować z gigantami technologicznymi pokroju Apple’a czy Google’a.

Powodem rezygnacji najprawdopodobniej są dwa romanse, o których zrobiło się głośno w ostatnich dniach. Do pierwszego były prezes Nvidii sam się przyznał - w oficjalnym komunikacie potwierdził zdradę żony z niejaką Alice Huang - zbieżność nazwisk przypadkowa. Kobieta mieszka w Singapurze, ale ma chińskie korzenie. Jest jednak podejrzewana przez amerykańskie służby o powiązania z chińskim wywiadem. Oczywiście Pekin temu zaprzeczył.

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Druga relacja Jensena Huanga dotyczyła Kimberly Powell, wiceprezes Nvidii zajmującej się ochroną zdrowia. Informacje o drugim romansie pozostają jednak niepotwierdzone.

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