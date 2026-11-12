Ważą się losy szefa Nvidii. Na jaw wyszły nowe brudy

W poniedziałek mediami na całym świecie wstrząsnęła informacja, że dyrektor generalny Nvidii miał mieć romans. Nie była to jednak jedynie pożywka dla tabloidów, bo kochanka Jensena Huanga miała być podstawionym przez Chiny szpiegiem. Jak się okazuje, sprawa jest głębsza niż myśleliśmy, bo Huang miał nie jedną, a dwie kochanki - i prawdopodobnie zaraz będzie miał nie jedno stanowisko kierownicze, a zero.

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Posiadanie dwóch kochanek może srogo kosztować szefa Nvidii

Według najnowszych ustaleń "The New York Times" drugim obiektem westchnień Jensena Huanga była Kimberly Powell, wiceprezes Nvidii odpowiedzialna za działalność firmy w sektorze ochrony zdrowia. Powell jest podwładną Huanga, co dodatkowo komplikuje sprawę, ponieważ zasady obowiązujące w Nvidii wskazują relacje osobiste jako jedną z sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów. Powell, tak jak Huang, jest formalnie w związku małżeńskim.

Według pięciu osób, które pracowały w Nvidii, ich relacja była znana wewnątrz firmy. Dwie z tych osób twierdzą, że w marcu, podczas konferencji GTC w San Jose, Huang i Powell zostali nagrani w hotelu, gdzie mieli zachowywać się wobec siebie w sposób sugerujący bliską relację. "The New York Times" nie był w stanie dotrzeć do tego nagrania.

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Według osób znających sprawę ochroniarze Huanga mieli zauważyć osobę nagrywającą sytuację telefonem. Świadek miał następnie zostać odizolowany, a pracownicy ochrony poprosili go o podpisanie umowy o zachowaniu poufności.

Powell pracuje w Nvidii od 2008 roku. W 2016 roku awansowała na stanowisko starszej dyrektor ds. rozwoju biznesu AI, a pod koniec 2017 roku została wiceprezesem odpowiedzialnym za sektor ochrony zdrowia. W marcu występowała podczas konferencji GTC, gdzie mówiła o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie i biologii.

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Informacja o drugim romansie pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak Huang przyznał się do zdrady żony w związku z relacją z Alice Huang - zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Kobieta była wcześniej dyrektorką singapurskiej firmy Megaspeed International. Amerykańskie służby podejrzewają, że została zwerbowana przez chiński wywiad i zbierała informacje dotyczące Huanga oraz Nvidii.

W związku z pierwszą sprawą zarząd Nvidii wszczął niezależne dochodzenie prowadzone przez kancelarię Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Firma przekazała wcześniej, że nie ma powodów, by sądzić, że doszło do ujawnienia tajemnic Nvidii lub zagrożenia bezpieczeństwa narodowego USA. Dochodzenie ma jednak zbadać wszystkie dostępne informacje dotyczące relacji Huanga z Alice Huang.

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Teraz sytuacja może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje dla samego prezesa

Krótko po relacji "NYT" na temat drugiej kochanki Huanga, "The Wall Street Journal" dotarł do informacji, że zarząd Nvidii przygotowuje się do pozbawienia Huanga stanowiska dyrektora generalnego. Według informatorów dziennika, członkowie zarządu mieli spotkać się wczoraj, aby zdecydować o przyszłości dyrektora generalnego Nvidii.

Ewentualne odejście Huanga zakończyłoby trwającą ponad trzy dekady epokę. Huang współzałożył Nvidię w 1993 roku i przekształcił ją w największego dostawcę układów wykorzystywanych do rozwoju sztucznej inteligencji. W ostatnich latach stał się również jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci globalnego sektora technologicznego.

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Problemem dla Nvidii jest także brak oczywistego następcy. Huang ma około 60 bezpośrednich podwładnych i od dawna nie przykładał dużej wagi do formalnego planowania sukcesji. W dokumentach składanych przez Nvidię amerykańskim regulatorom firma sama ostrzegała, że jest w dużym stopniu zależna od wieloletniego zespołu kierowniczego, a brak skutecznego planu sukcesji może utrudnić jej długoterminowe funkcjonowanie.

Huang jest jednocześnie największym akcjonariuszem Nvidii. Posiada około 3,6 proc. udziałów w spółce i należy do najbogatszych ludzi na świecie. Jego odejście z funkcji prezesa nie oznaczałoby więc automatycznie utraty udziałów w firmie.

Skandal już odbija się na notowaniach Nvidii

Publikacje "NYT" i "WSJ" poskutkowały aż 8-procentowym spadkiem notowań Nvidii na giełdzie. Oznacza to, że rozwiązłe życie Huanga kosztowało koncern około 450 mld dol. kapitalizacji rynkowej.

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Sytuacja ma również wymiar polityczny. Huang od dawna utrzymywał bliskie kontakty z przedstawicielami amerykańskiej administracji, w tym z Donaldem Trumpem. Prezydent wcześniej publicznie bronił prezesa Nvidii, twierdząc, że Huang nie wiedział, iż Alice Huang jest podejrzewana o współpracę z chińskim wywiadem.

Trump wspierał również stanowisko Huanga dotyczące możliwości sprzedaży układów Nvidii do Chin. Decyzje administracji dotyczące eksportu chipów są obecnie analizowane przez amerykańskich ustawodawców w związku z doniesieniami dotyczącymi Alice Huang.

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Według "The Wall Street Journal" Departament Sprawiedliwości prowadzi obecnie kilka dochodzeń związanych z Alice Huang. Wcześniej amerykańskie władze badały również działalność Megaspeed, która miała wykorzystywać układy Nvidii w centrach danych w Azji Południowo-Wschodniej, a część produktów mogła trafiać do Chin mimo obowiązujących ograniczeń eksportowych.

Nvidia nie skomentowała najnowszych doniesień "The New York Times" dotyczących Powell. Sama Powell również nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy. Zapytany przez "NYT" o relację z wiceprezes Nvidii Huang odpowiedział jedynie: "Nie sądzę, żebyście powinni rozmawiać bezpośrednio ze mną", po czym zakończył rozmowę.

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Jeżeli informacje "Wall Street Journal" się potwierdzą, Nvidia może w najbliższych dniach stanąć przed koniecznością znalezienia nowego dyrektora generalnego. Decyzja zarządu będzie miała znaczenie nie tylko dla firmy, lecz także dla całego rynku AI, którego rozwój w ostatnich latach był w dużej mierze napędzany przez układy Nvidii.

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