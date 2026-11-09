Kochanka szefa Nvidii wrogim agentem? Halo, Netflix, właśnie wleciał scenariusz na serial
Życie prywatne szefów największych koncernów technologicznych to zwykle przedmiot zainteresowania serwisów plotkarskich i blogerów. Jednak w przypadku Jensena Huanga, dyrektora generalnego Nvidii, sprawą interesują się amerykańskie służby wywiadowcze i rząd.
Bowiem kobieta, z którą Huang miał romans, według dotychczasowych ustaleń miała zostać zwerbowana przez chińskie służby i przekazywać Pekinowi informacje dotyczące szefa Nvidii.
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Huang w niedzielę przyznał pracownikom, że miał romans z Alice Huang i był niewierny swojej żonie. Wyznania dokonał poprzez wiadomość rozesłaną pracownikom różnych szczebli. Do jej pełnej treści dotarł m.in. The Washington Post.
Do moich współpracowników z NVIDII,
Jestem winien przeprosiny mojej rodzinie i wam wszystkim.
Zdradziłem moją żonę. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem. Jest mi niezmiernie przykro.
Przez całe życie moja rodzina obdarzała mnie miłością i wsparciem. Zasługują na moją szczerość i lojalność. Zamiast tego zawiodłem ich i zniszczyłem życie, które wspólnie zbudowaliśmy. Biorę pełną odpowiedzialność za to, co zrobiłem, i za wyrządzoną krzywdę, i akceptuję krytykę, która się z tym wiąże.
Do mojej żony i rodziny: kocham was. Wiem, że przeprosiny nie cofną tego, co zrobiłem. Mam nadzieję, że nasza rodzina się z tego podniesie i że z czasem uda mi się odzyskać wasze zaufanie.
Do moich współpracowników z NVIDII, w tym tych, z którymi pracowałem od dziesięcioleci, a także do naszego zarządu, partnerów i akcjonariuszy na całym świecie: zasługujecie na coś lepszego ode mnie. Kierowanie NVIDIĄ to przywilej mojego życia. Moim obowiązkiem jest służyć wam i być godnym waszego zaufania. Nie sprostałem tej odpowiedzialności. Jestem w pełni oddany NVIDII i będę pracował nad tym, by odzyskać wasze zaufanie.
W związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, o których mowa w doniesieniach prasowych, zarząd NVIDII wszczął niezależne dochodzenie. Popieram to dochodzenie i będę w nim w pełni współpracował. Kocham nasz kraj i naszą firmę. Jestem zaangażowany w ochronę NVIDII i wspieranie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Jestem dumny i wdzięczny, że jestem Amerykaninem.
Moja rodzina nie ponosi żadnej odpowiedzialności za moje wybory. To ja ponoszę tę odpowiedzialność. Proszę o uszanowanie ich prywatności.
Jensen
Kochanką Jensena Huanga miała być Alice Huang, znana również jako Huang Le. Kobieta w przeszłości zajmowała wysokie stanowisko w singapurskiej firmie Megaspeed International, która zajmowała się wynajmem mocy obliczeniowej opartej na układach Nvidii. Firma współpracowała m.in. z chińskimi przedsiębiorstwami. Zbieżność nazwisk Alice i Jensena jest przypadkowa - nie są oni spokrewnieni.
Według "The New York Times" amerykańskie agencje wywiadowcze ustaliły podczas elektronicznego monitoringu Alice Huang, że kobieta utrzymywała bliską relację z Jensenem Huangiem i przekazywała informacje Pekinowi. Wiosną tego roku wśród najwyższych rangą amerykańskich urzędników miał krążyć dokument, według którego Alice Huang współpracowała z chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego.
Zgodnie z treścią tego dokumentu, służby miały uznać, że kobieta została zwerbowana w celu zdobywania informacji o Jensenie Huangu, a także potencjalnego wpływania na politykę Nvidii dotyczącą sprzedaży najbardziej zaawansowanych układów do Chin. Przygotowanie jego treści miał nadzorować sekretarz stanu USA, Marco Rubio.
Kochanka Huanga mogła mocno namieszać w interesach USA
Sprawa ma szczególne znaczenie ze względu na pozycję Nvidii na rynku zaawansowanych układów do sztucznej inteligencji. Procesory firmy są wykorzystywane do trenowania i uruchamiania modeli AI, a dostęp do najbardziej wydajnych chipów stał się jednym z elementów rywalizacji technologicznej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Waszyngton od 2022 roku ogranicza eksport najbardziej zaawansowanych układów AI do Chin. Huang wielokrotnie zabiegał jednak o możliwość dalszej sprzedaży produktów Nvidii na tamtejszym rynku. Przekonywał, że całkowite odcięcie Chin od amerykańskich technologii może przyspieszyć rozwój tamtejszego sektora AI.
Alice Huang miała pracować w firmie, która sama znalazła się pod lupą amerykańskich władz. Megaspeed została oskarżona o obchodzenie amerykańskich ograniczeń eksportowych i przemyt układów Nvidii do Chin. Chińskie władze odrzucały podobne zarzuty, określając je jako bezpodstawne oskarżenia wymierzone w Chiny.
Jeszcze pod koniec października Jensen Huang zaprzeczał, aby jego relacja z Alice Huang miała charakter inny niż biznesowy. W rozmowie z Bloombergiem określał kontakty z pracownikami Megaspeed jako typowe relacje biznesowe, jakie utrzymuje z wieloma chińskimi klientami i przedstawicielami branży.
Po najnowszych doniesieniach sytuacja uległa zmianie. Zarząd Nvidii poinformował o rozpoczęciu niezależnego dochodzenia dotyczącego informacji, według których Jensen Huang miał być celem zagranicznej operacji wywiadowczej.
Sprawą zainteresowali się także amerykańscy parlamentarzyści
W ubiegłym tygodniu przedstawiciele trzech komisji Izby Reprezentantów poprosili Huanga o udział w zamkniętym spotkaniu dotyczącym jego relacji z Alice Huang. Kongres ma również powrócić do rozmów nad ustawą dotyczącą budżetu obronnego na 2027 rok, obejmującą m.in. propozycje dotyczące weryfikacji lokalizacji chipów, zdalnego dostępu do nich oraz eksportu zaawansowanych układów AI.
Sprawa może mieć znaczenie dla przyszłych relacji Nvidii z amerykańską administracją. Firma i AMD prowadziły działania lobbingowe w Waszyngtonie dotyczące ograniczeń eksportowych do Chin, a sprzedaż układów Nvidii na chiński rynek już wcześniej była przedmiotem politycznych sporów.
Według "The New York Times" Jensen Huang miał znaczący wpływ na politykę administracji Donalda Trumpa wobec AI i Chin. W ubiegłym roku miał przekonać prezydenta do złagodzenia ograniczeń dotyczących sprzedaży chipów do Chin. Później Nvidia otrzymała możliwość sprzedaży w Chinach układu o drugiej najwyższej wydajności, a amerykański rząd miał otrzymywać 25 proc. przychodów z takiej sprzedaży.
Donald Trump w niedzielę stanął po stronie Huanga. Prezydent USA określił prezesa Nvidii jako "wspaniałą osobę" i powiedział, że powinien pozostać na stanowisku. Jednocześnie zaznaczył, że nie rozmawiał z nim o sprawie.
Nvidia nie ma publicznie ogłoszonego planu sukcesji, a w strukturach firmy nie wskazano jednoznacznego następcy Huanga.
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Redaktorka Spider's Web specjalizująca się w tematykach sztucznej inteligencji, smartfonów i oprogramowania. Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.