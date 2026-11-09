Kochanka szefa Nvidii wrogim agentem? Halo, Netflix, właśnie wleciał scenariusz na serial

Do moich współpracowników z NVIDII,

Jestem winien przeprosiny mojej rodzinie i wam wszystkim.

Zdradziłem moją żonę. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem. Jest mi niezmiernie przykro.

Przez całe życie moja rodzina obdarzała mnie miłością i wsparciem. Zasługują na moją szczerość i lojalność. Zamiast tego zawiodłem ich i zniszczyłem życie, które wspólnie zbudowaliśmy. Biorę pełną odpowiedzialność za to, co zrobiłem, i za wyrządzoną krzywdę, i akceptuję krytykę, która się z tym wiąże.

Do mojej żony i rodziny: kocham was. Wiem, że przeprosiny nie cofną tego, co zrobiłem. Mam nadzieję, że nasza rodzina się z tego podniesie i że z czasem uda mi się odzyskać wasze zaufanie.

Do moich współpracowników z NVIDII, w tym tych, z którymi pracowałem od dziesięcioleci, a także do naszego zarządu, partnerów i akcjonariuszy na całym świecie: zasługujecie na coś lepszego ode mnie. Kierowanie NVIDIĄ to przywilej mojego życia. Moim obowiązkiem jest służyć wam i być godnym waszego zaufania. Nie sprostałem tej odpowiedzialności. Jestem w pełni oddany NVIDII i będę pracował nad tym, by odzyskać wasze zaufanie.

W związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, o których mowa w doniesieniach prasowych, zarząd NVIDII wszczął niezależne dochodzenie. Popieram to dochodzenie i będę w nim w pełni współpracował. Kocham nasz kraj i naszą firmę. Jestem zaangażowany w ochronę NVIDII i wspieranie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Jestem dumny i wdzięczny, że jestem Amerykaninem.

Moja rodzina nie ponosi żadnej odpowiedzialności za moje wybory. To ja ponoszę tę odpowiedzialność. Proszę o uszanowanie ich prywatności.

Jensen