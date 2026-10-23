Nvidia zamieni Europę w robotyczną kolonię. Prezes odleciał

Takie hasło rzucił dyrektor na ostatniej konferencji GTC firmy Nvidia w Berlinie. Po tym, jak technologiczny gigant odwiedził kluczowe miasta w Europie: Londyn, Paryż, Sztokholm a także Dublin, wywołując przy tym burzę dotyczącą rosyjskich dronów bazujących na czipach Nvidii, pochwalił potencjał drzemiący na Starym Kontynencie. Firma uważa, że Europa musi zadbać o to, aby nie była jedynie konsumentem, ale też producentem AI.

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Dyrektor Nvidii odleciał i twierdzi, że każdy musi zajmować się AI

Amerykański gigant skupiający się na projektowaniu i tworzeniu układów graficznych do przetwarzania sztucznej inteligencji w środę ogłosił rozszerzenie współpracy z europejskimi producentami i startupami. Szef Nvidii uważa, iż europejskie doświadczenie inżynieryjne daje nam przewagę w dziedzinie algorytmów oraz robotyki.

Stwierdził, że każdy biznes w Europie stanie się przedsiębiorstwem z branży AI. Dyrektor prawdopodobnie chciał nawiązać do swoich wcześniejszych słów wypowiedzianych w Sztokholmie: "każda firma prędzej czy później stanie się firmą AI".

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Oczywiście nie można zaprzeczyć, że przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję. Robią to w różnych celach: aby ograniczyć koszty pracownicze lub usprawnić procesy i operacje, które bez AI trwałyby znacznie dłużej i potencjalnie wiązałyby się z wyższymi wydatkami. Problem jest jednak taki, że sam fakt wdrożenia tych narzędzi nie czyni z przedsiębiorstwa firmy AI.

Dyrektor Nvidii nieco odleciał z tą zapowiedzią, chociaż nie jest to poziom np. Elona Muska, który uważa, że w ciągu najbliższej dekady sztuczna inteligencja oraz roboty będą robiły wszystko za nas, praca stanie się wyborem, a nie obowiązkiem, a pieniądze stracą na znaczeniu. Utopijna wizja Muska najprawdopodobniej obejmuje wyłącznie najbogatszych oraz ludzi z sektora nowoczesnych technologii. Huang z kolei twierdzi, że po prostu każda firma będzie musiała zajmować się AI.

Nvidia chce zamienić Europę w kolonię sztucznej inteligencji

Jednocześnie szef koncernu podkreśla, że Europie brakuje graczy pokroju amerykańskiej Nvidii, Anthropic czy OpenAI. Mimo to "europejska gospodarka oparta na sztucznej inteligencji zaczyna się rozwijać i nabiera tempa". Zdaniem prezesa Nvidii Stary Kontynent musi zadbać o to, aby odgrywać centralną rolę.

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Aby być częścią tej gospodarki opartej na sztucznej inteligencji, nie chcesz tylko konsumować AI; chcesz ją produkować. Moglibyśmy to wszystko robić tutaj, w Europie - dodaje Huang.

Dyrektor zachęca do szybkiego wdrażania rozwiązań AI za sprawą nowej konstrukcji DGX POD. To moduły bazujące na platformie Vera Rubin, które firmy mogą wdrożyć u siebie w ciągu dwóch tygodni (zamiast w pół roku).

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