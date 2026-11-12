Szef Nvidii poleci ze stanowiska? Elon Musk już zaciera ręce

Właśnie jesteśmy świadkami jednego z największych skandali obyczajowych świata technologii od lat. Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii może zostać zwolniony po tym jak na jaw wyszło, że ma nie jedną, a dwie kochanki - pierwszą była agentka podstawiona przez Pekin, a drugą jego podwładna. Jednak nawet jeżeli Huang będzie musiał pożegnać się z koncernem, drzwi może otworzyć przed nim Elon Musk.

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Elon Musk nie pozostał obojętny na doniesienia o możliwym odejściu Jensena Huanga z Nvidii

Szef Tesli i SpaceX zareagował na wpis bloga ZeroHedge w serwisie X. "Elon, proszę, zatrudnij Jensena" - napisał profil, na co Musk odpowiedział krótko: "To byłby zaszczyt". Wypowiedź miliardera została opublikowana krótko po doniesieniach "The Wall Street Journal", według których zarząd Nvidii może zdecydować o przyszłości Huanga i rozważa jego odejście ze stanowiska.

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Dla Huanga propozycja Muska mogłaby oznaczać pozostanie w gronie najważniejszych osób amerykańskiego sektora technologicznego. Musk od lat zna prezesa Nvidii i publicznie wypowiadał się o nim z uznaniem. W marcu tego roku pisał, że jest "wielkim wielbicielem" Nvidii i Jensena Huanga, a Tesla oraz SpaceX zamierzają nadal kupować od firmy układy do trenowania modeli AI na dużą skalę.

Nvidia jest zresztą ważnym dostawcą technologii dla Tesli. Firma Muska wykorzystuje układy graficzne Nvidii między innymi do trenowania modeli sztucznej inteligencji odpowiedzialnych za autonomiczną jazdę i robotykę. Nvidia dostarcza również rozwiązania obliczeniowe wykorzystywane przez systemy wspomagania kierowcy Tesli, choć producent samochodów rozwija także własne układy.

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Musk nie powiedział jednak, jakie stanowisko Huang mógłby objąć ani czy między przedsiębiorcami odbyły się jakiekolwiek rozmowy na ten temat.

Huang znajduje się obecnie pod lupą zarządu Nvidii, a sprawa ma związek z ujawnionymi w ostatnich dniach relacjami. Prezes firmy przyznał, że miał romans z Alice Huang, którą amerykańskie służby miały zidentyfikować jako osobę zwerbowaną przez chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego. Według osób zaznajomionych z informacjami wywiadowczymi kobieta miała zbierać informacje dotyczące Jensena Huanga.

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Na tym skandal się nie skończył. "The New York Times" poinformował, że Huang miał również utrzymywać relację z Kimberly Powell, wiceprezes Nvidii odpowiedzialną za sektor ochrony zdrowia, która podlega bezpośrednio prezesowi firmy. Według gazety Huang i Powell mieli zostać zauważeni w hotelu w San Jose podczas marcowej konferencji GTC.

A może wcześniejsza emerytura?

Nawet utrata stanowiska w Nvidii nie oznaczałaby dla Huanga konieczności natychmiastowego szukania nowego źródła dochodu. Prezes firmy ma 63 lata, a więc zbliża się do wieku emerytalnego przyjmowanego zarówno na Tajwanie - w ojczyźnie Huanga, jak i w USA, gdzie miliarder mieszka od lat 70. Na Tajwanie ustawowy wiek emerytalny wynosi 65 lat, natomiast w Stanach Zjednoczonych pełny wiek emerytalny dla osób urodzonych w 1960 roku lub później wynosi 67 lat.

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Huang jest również jednym z najbogatszych ludzi w branży technologicznej. Jego majątek jest w dużej mierze związany z Nvidią, której akcje posiada. Według danych ujawnianych przez spółkę Huang ma około 3,6 proc. udziałów w firmie, co przy obecnej wycenie Nvidii przekłada się na aktywa warte prawie 150 mld dol.

Nawet całkowite odejście z zarządu Nvidii nie pozbawiłoby więc Huanga majątku zgromadzonego dzięki wieloletniemu wzrostowi wartości spółki. W tej sytuacji mamy do czynienia raczej z problemem Nvidii, która nadal - pomimo wieku swojego dyrektora generalnego - jest opieszała wobec przygotowania planów sukcesji Huanga, a najważniejsze stanowiska w zarządzie i w fotelach dyrektorskich od lat obsadzone są tymi samymi osobami.

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