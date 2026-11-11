Romans z Jensenem Huangiem przestał już być tajemnicą. Ale kim właściwie jest Alice Huang, jego kochanka? Odpowiedź okazuje się zaskakująco niełatwa. Kobieta, której chińskie nazwisko brzmi Huang Le, przez lata poruszała się pomiędzy mediami, finansami, funduszami inwestycyjnymi i biznesem technologicznym. W końcu znalazła się w samym środku rynku infrastruktury AI, kontrolując operacyjnie firmę kupującą sprzęt Nvidii za miliardy dolarów. Amerykański wywiad uznał ją przy tym za chiński zasób wywiadowczy, czemu Pekin zaprzecza.

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Zanim pojawiła się Nvidia, były telewizja i wielkie finanse

Publiczny życiorys Huang ma interesujący początek. Według jej internetowego CV przez cztery lata pracowała jako reporterka telewizyjna, a później przeniosła się do sektora finansowego. Miała pracować w bankowości prywatnej HSBC, a następnie w CITIC Securities, chińskim banku inwestycyjnym wspieranym przez państwo. Inne publikacje wskazują chociażby na deklarowane związki z Hunan TV i państwową CCTV. Później zaczęło się życie w korporacjach.

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Najstarsze publicznie dostępne dokumenty prowadzą do 2010 r. i niewielkiej spółki związanej ze sportem oraz rekreacją, zarejestrowanej pod adresem prywatnego klubu golfowego Beihu No. 9 w Pekinie. Klub przyciągał chińskich urzędników i należał do tego ekskluzywnego świata, w którym golf jest równie ważny jako sport, jak i jako otoczenie do budowania znajomości.

W kolejnych latach Huang inwestowała między innymi w chińskiego producenta sprzętu medycznego, który później zadebiutował na giełdzie w Hongkongu. Czyli na długo przed tym, zanim jej nazwisko zaczęto zestawiać z Nvidią, Huang potrafiła już funkcjonować w świecie kapitału, spółek i inwestycji przekraczających granice Chin.

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Ważną postacią w jej karierze jest jeszcze jeden mężczyzna

Alice Huang i Jensen Huang na polu golfowym

Z Huang od lat związany biznesowo jest 51-letni Kang Wei. Kang był przedstawiany jako mąż Huang, ale tego nie potwierdzają żadne dokumenty, do których możliwy jest jakkolwiek publiczny dostęp. Sam Kang nie jest też przypadkową postacią. W chińskim świecie finansów zrobiło się o nim głośno już w pierwszej dekadzie XXI w., gdy uchodził za wyjątkowo zdolnego stratega giełdowego. W kolejnej dekadzie inwestował między innymi w firmy z branży gier internetowych. Chiński regulator rynku papierów wartościowych co najmniej dwa razy nakładał na niego kary za nieujawnienie udziałów w spółkach giełdowych.

To właśnie z Kangiem Huang funkcjonowała w szanghajskim środowisku inwestycyjnym. Do 2020 r. ich sieć powiązanych ze sobą podmiotów służyła do przejęć i inwestowania w kolejne przedsiębiorstwa. Wiosną tego samego roku pojawił się projekt szczególnie ważny z perspektywy tego, co nastąpiło później: ich biznesowa sieć zaangażowała się w budowę i obsługę centrum obliczeniowego AI w Szanghaju dla Tencenta.

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Pod koniec 2022 r. Stany Zjednoczone rozpoczęły nakładanie ograniczeń na sprzedaż najbardziej zaawansowanych układów AI do Chin. Waszyngton argumentował, że takie procesory mogą zapewnić Pekinowi przewagę nie tylko gospodarczą, lecz także militarną. Tak zaczęła się historia Megaspeed.

W 2023 r. Huang posłużyła się spółką z Brytyjskich Wysp Dziewiczych do przejęcia singapurskiej spółki zajmującej się grami online. Chodziło o 7Road International. Spółka została przemianowana na Megaspeed. Huang została powołana na stanowiska dyrektorki i dyrektorki zarządzającej 6 marca 2023 r., a dzień później 7Road International oficjalnie zmieniło nazwę na Megaspeed International. W listopadzie własność spółki została ponownie przeniesiona, tym razem do singapurskiego Swiftdata.

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Ta pozornie nudna księgowość korporacyjna znalazła się później pod lupą władz, ponieważ amerykańskie ograniczenia eksportowe miały odciąć chińskie podmioty od najbardziej zaawansowanego sprzętu do AI. Megaspeed była natomiast firmą zarejestrowaną poza Chinami.

Firma znikąd nagle dostała dostęp do najgorętszego towaru świata

Jensen Huang i Alice Huang na wspólnej kolacji w Tajpej

W grudniu 2023 r. Huang spotkała się z Jensenem Huangiem i niewielką grupą osób w restauracji w Singapurze. Ledwie cztery dni po zmianie struktury właścicielskiej Megaspeed zostało partnerem chmurowym Nvidii. Oznaczało to dostęp do niezwykle pożądanych komponentów amerykańskiej firmy. Potem zaczęły płynąć chipy.

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W czerwcu 2024 r. Megaspeed zaczęło odbierać duże dostawy najbardziej zaawansowanego sprzętu Nvidii przeznaczonego do AI. Łączna wartość pozyskanej technologii przekroczyła 4 mld dol., a więc przy kursach walut zbliżonych do obecnych mówimy o sprzęcie wartym grubo ponad 14 mld zł. Ważnym klientem Megaspeed stała się Alibaba. Utworzona przez Megaspeed malezyjska spółka zależna zastawiła serwery i własność intelektualną na rzecz Apex, spółki zależnej Alibaby. Huang znalazła się w samym centrum biznesu, w którym dostęp do procesorów graficznych Nvidii stał się zasobem strategicznym.

Tyle że miliardy w chipach zaczęły przyciągać uwagę

Trudno kupować najbardziej strategiczne procesory świata za miliardy dolarów i długo pozostawać poza radarem Waszyngtonu. Pod koniec 2024 r. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wysłał urzędnika do centrum danych Megaspeed, żeby sprawdził, czy dostarczone układy Nvidii rzeczywiście tam się znajdują.

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W tym samym roku władze Tajwanu zaczęły monitorować wizyty Huang na wyspie na sugestię strony amerykańskiej. Huang wjeżdżała na Tajwan z paszportem Hongkongu, a jej aktywność obejmowała więcej niż publiczne spotkania z szefem Nvidii. W marcu 2025 r. znalazła się z kolei w Stanach Zjednoczonych. Wraz z innymi menedżerami odwiedziła Huanga w siedzibie Nvidii. Dwa miesiące później ponownie fotografowano ich podczas kolacji z innymi osobami w Tajpej. W Singapurze sytuacja robiła się w tym czasie coraz mniej komfortowa.

Alice Huang i Jensen Huang w barze w Tajpej

W 2025 r. tamtejsze władze zabroniły Huang opuszczania kraju i przesłuchały ją w związku z dochodzeniem dotyczącym fałszywych deklaracji importowych. Mie znaleziono wystarczających dowodów, by uznać Huang za współuczestniczkę składania fałszywych deklaracji, a postępowanie wobec niej zostało zakończone. Singapurskie władze informowały jednak, że dochodzenie dotyczące samego Megaspeed nadal trwało.

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A za Megaspeed stała znacznie większa sieć

Po wyjeździe Huang do Szanghaju Megaspeed kontynuowało budowę centrum danych w Malezji, do którego zabezpieczono już chipy AI. Przy przedsięwzięciu pracowali także inżynierowie przysyłani przez Shanghai Shuoyao, kolejną spółkę należącą do sieci powiązanej z Huang. Lokalne władze w Szanghaju przedstawiały Shuoyao jako firmę wzorcową. Według lipcowego raportu administracji dystryktu Songjiang jej nowa fabryka serwerów AI dysponowała ponad setką techników zdolnych do naprawiania serwerów aż na poziomie układów scalonych oraz ich rekonfiguracji.

To prawdopodobnie najlepiej pokazuje skalę różnicy między medialnym obrazem całej historii a jej technologicznym sednem. Z jednej strony mamy zdjęcia z restauracji, golf i romans. Z drugiej centra danych, tysiące komponentów, wielomiliardowe zakupy sprzętu i zaplecze techniczne zdolne obsługiwać infrastrukturę AI.

Kim więc właściwie jest Alice Huang?

Najuczciwsza odpowiedź brzmi: wiemy o niej znacznie więcej niż jeszcze kilka tygodni temu, ale nadal zaskakująco mało. Wiele podstawowych elementów jej historii pozostaje nieznanych. Nie wiadomo choćby, kiedy dokładnie poznała Jensena Huanga ani kiedy miał nastąpić moment, w którym według amerykańskiego wywiadu została zwerbowana przez chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego. Pekin zaprzecza zarzutom dotyczącym szpiegostwa.

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Nie sposób również zredukować jej do określenia „kochanka prezesa Nvidii”, choć to właśnie ten fragment historii naturalnie produkuje najbardziej nośne nagłówki. Na długo przed spotkaniami z Jensenem Huangiem funkcjonowała w świecie finansów, inwestycji i przejęć. Potem weszła w centra obliczeniowe, a następnie w handel najbardziej pożądaną technologią ery AI.

W ciągu kilku lat droga zaprowadziła ją od szanghajskich kręgów finansowych do firmy dysponującej sprzętem Nvidii liczonym w miliardach dolarów. Równolegle zdobyła wyjątkowo bliski dostęp do jednego z najbardziej wpływowych menedżerów technologicznych świata. Romans można sprowadzić do życia prywatnego jednego miliardera. Huang nie da się już jednak oddzielić od dużo większej opowieści o tym, jak pieniądze, półprzewodniki, polityka, relacje osobiste i wywiad splotły się w globalnej walce o AI.

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To jest także niezbyt wygodne przypomnienie dla branży: można zbudować najcenniejszą firmę półprzewodnikową świata, projektować układy będące fundamentem współczesnej sztucznej inteligencji i zatrudniać armie specjalistów od bezpieczeństwa. Na końcu system nadal składa się z ludzi. A ludzie bywają jego najbardziej nieprzewidywalnym elementem.

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