Składany iPhone zrobił reklamę Samsungowi. Koreańczycy pokazali fascynujące wyniki

23 października to szalenie ważny dzień dla Apple'a, bowiem to właśnie dzisiaj do regularnej sprzedaży detalicznej trafia składany iPhone Duo. Największy konkurent Apple'a, czyli koreański Samsung, nie siedzi z założonymi rękami i wykorzystuje sytuację do nieskromnego chwalenia się wynikami sprzedaży swoich najnowszych składanych smartfonów. Producent opublikował dane dotyczące europejskiego rynku, które pokazują, że zainteresowanie serią Galaxy Z Fold 8 wyraźnie wzrosło w ostatnich tygodniach.

REKLAMA

iPhone Duo pomógł Samsungowi. Galaxy Z Fold z gigantycznym wzięciem

Brytyjski oddział Samsunga poinformował, że sprzedaż modeli Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra w Europie wzrosła o 45 proc. w ciągu pierwszych dziewięciu tygodni od premiery w porównaniu z wynikami poprzedniej generacji w analogicznym okresie. Oba urządzenia zadebiutowały 7 sierpnia 2026 roku. Według producenta nowe składane smartfony cieszą się znacznie większym zainteresowaniem niż zeszłoroczny Galaxy Z Fold 7.

Samsung w komunikacie dla prasy zwraca również uwagę na dane dotyczące wyszukiwań internetowych. We wrześniu liczba wyszukiwań składanych smartfonów koreańskiej marki w Google wzrosła o ponad 260 proc. na głównych rynkach europejskich. Największy skok odnotowano między 6 a 12 września, kiedy zainteresowanie wzrosło o 460 proc. w porównaniu z okresem przyjętym przez producenta za punkt odniesienia.

REKLAMA

Ten zakres dat nie jest przypadkowy, bowiem to właśnie 9 września Apple pokazał swojego długo wyczekiwanego składanego iPhone'a. Samsung już wcześniej informował, że zapowiedź konkurencyjnego modelu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania Galaxy Z Fold 8, a także poprawy wyników jego sprzedaży.

"Nie da się zaprzeczyć, że Samsung zyskuje na popularności w segmencie urządzeń składanych [...] Popyt klientów na modele z serii Galaxy Z Fold8 wzrósł o 16 proc. od momentu premiery, a biorąc pod uwagę 300-procentowy wzrost liczby aktywnych wyszukiwań w Google dotyczących składanych urządzeń Samsunga tylko w ciągu ostatniego miesiąca, nasza pozycja lidera na rynku jest silniejsza niż kiedykolwiek" - mówił Richard Changi, wiceprezes Samsunga odpowiedzialny za dział mobilny w Wielkiej Brytanii i Irlandii, w wypowiedzi dla Forbesa.

REKLAMA

Zbieżność czasowa nie przesądza jednak o bezpośrednim związku przyczynowym. Samsung nie przedstawił danych pozwalających ustalić, jaka część wzrostu sprzedaży wynikała z premiery iPhone'a Duo. Większa widoczność składanych smartfonów w mediach i wyszukiwarkach mogła także przyciągnąć uwagę osób, które wcześniej nie rozważały zakupu urządzenia z takim ekranem.

Przy analizie wyników trzeba też uwzględnić różnicę w liczbie porównywanych modeli. W ubiegłym roku Samsung oferował jednego przedstawiciela tej linii, natomiast tegoroczna generacja obejmuje Galaxy Z Fold 8 oraz Galaxy Z Fold 8 Ultra. Wzrost sprzedaży całej serii nie pokazuje więc, jak zmienił się popyt na poszczególne urządzenia ani który z nich odpowiada za największą część wyniku.

REKLAMA

Producent nie podał natomiast szczegółowych danych dotyczących sprzedaży Galaxy Z Flip 8 w Europie. W najnowszym komunikacie skupił się na modelach z serii Fold, nie przedstawiając analogicznych statystyk dla składanych smartfonów o konstrukcji muszelkowej.

Samsung może dalej podjadać tort Apple'a

Samsung ma teraz okazję jeszcze bardziej zwiększyć sprzedaż swoich składanych smartfonów. Zainteresowanie iPhone'em Duo jest tak duże, że w polskich sklepach internetowych (i nie tylko w polskich) przewidywane terminy wysyłki sięgają stycznia 2027 roku.

REKLAMA

Galeria: 3 zdjęcia Przewidywana data dostawy iPhone'a Duo przy zamówieniu dziś (23 października) w popularnych polskich sklepach 1 / 3

Osoby, którym zależy konkretnie na składanym smartfonie Apple'a, mogą zdecydować się na oczekiwanie, ale klienci szukający po prostu smartfona ze składanym ekranem mają alternatywę w postaci Galaxy Z Fold 8. Model Samsunga jest zauważalnie tańszy i łatwiej dostępny, co może skłonić część niezdecydowanych kupujących do wyboru koreańskiego producenta.

REKLAMA

Czytaj też:

Ładowanie...