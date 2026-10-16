iPhone Duo wyprzedał się w mgnieniu oka. Trzy miesiące czekania

Przedsprzedaż iPhone’a Duo ruszyła w piątek, 16 października, o godz. 14:00. Telefon teoretycznie powinien trafić na półki sklepowe w następnym tygodniu, 23 października. Ci, którzy nie pospieszyli się i nie polowali na najdroższego smartfona Apple’a w historii, kosztującego 10 tys. zł, mogą zapomnieć o kupnie urządzenia w najbliższym czasie.

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Nawet trzy miesiące oczekiwania na iPhone’a Duo

Tak jak wcześniej przewidywaliśmy, iPhone Duo wyprzedał się w mgnieniu oka. Ci, którzy liczyli na dostawę w dniu premiery 23 października, musieli naprawdę polować na zakup urządzenia i zatwierdzić płatność na kwotę 10 tys. zł od razu po wybiciu godziny 14:00.

Chwilę później, o godzinie 14:15, pierwszy rzut urządzeń się wyprzedał i czas oczekiwania wynosił aż 7-8 tygodni - czyli dostawa miała zostać zrealizowana na początku lub w połowie grudnia. Akurat przed świętami. Gdy sprawdziliśmy przewidywane dostawy jakiś czas później, ok. godziny 14:30, czas oczekiwania na iPhone’a Duo wzrósł do ponad trzech miesięcy.

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W chwili pisania tego artykułu w oficjalnym sklepie internetowym Apple’a wysyłka jest przewidywana na 22 stycznia 2027 r. Powtarzam: stycznia następnego roku. Dotyczy to wszystkich wersji pamięciowych i kolorystycznych: zarówno białych, jak i niebieskich wariantów wyposażonych w 256 GB, 512 GB, 1 TB oraz 2 TB pamięci wewnętrznej.

Nawet podstawowa wersja 256 GB jest droga, ponieważ kosztuje 10 tys. zł, natomiast za wersję 1 TB trzeba wydać 13 tys. zł, a za 2 TB - 16 tys. zł. Jest to niewątpliwie najdroższy iPhone w historii i jedno z droższych urządzeń Apple’a w ogóle.

Wysokie zainteresowanie oraz ograniczona dostępność smartfonów

Tak odległy termin dostawy najprawdopodobniej wynika z faktu ogromnego zainteresowania pierwszym składanym iPhonem oraz mocnego ograniczenia dostępności urządzenia. Według najnowszych informacji Apple ma wyprodukować ok. 10 mln egzemplarzy iPhone’a Duo na cały świat. Tymczasem produkcja iPhone’ów 18 Pro (Max) ma wynieść 72 mln egzemplarzy.

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W innych państwach Europy, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, termin dostawy również jest przewidywany na 22 stycznia 2027 r. Oznacza to, że nie tylko w Polsce urządzenia wyprzedały się jak ciepłe bułeczki. Mimo wszystko trzy miesiące czekania na telefon to naprawdę długo.

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