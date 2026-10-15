Naprawa iPhone'a Duo nawet w cenie nowego iPhone'a 17. Traktuj go dobrze
Apple podał ceny serwisu nadchodzącego iPhone’a Duo. Lepiej szanować pierwszego składaka producenta, jeśli nie chce się płacić grubych tysięcy.
Apple już jutro, 16 października, uruchomi przedsprzedaż iPhone’a Duo. Regularna dostępność z kolei została zaplanowana na 23 października, czyli tydzień później. Już teraz znamy ceny napraw poszczególnych komponentów urządzenia. Wymiana baterii jest w tym przypadku rekordowo droga.
Wymiana baterii iPhone’a Duo najdroższa w historii Apple’a
Serwis polegający na wymianie baterii na nową, realizowany przez oficjalne punkty naprawy Apple’a, tani nie będzie. Wystarczy spojrzeć na iPhone’a 18 Pro oraz iPhone’a 18 Pro Max, w przypadku których wymiana akumulatora kosztuje 629 zł. Podana cena oczywiście obejmuje całą usługę wraz z materiałami oraz robocizną.
W przypadku iPhone’a Duo cena jest jeszcze wyższa. Apple wycenił serwis baterii na 1 119 zł.
Dlaczego tak drogo? Najprawdopodobniej wynika to ze skomplikowanej konstrukcji urządzenia, które składa się z dwóch części. W środku znajdziemy dwa osobne, mniejsze akumulatory.
Wymiana pozostałych komponentów również nie należy do najtańszych
Apple podał także ceny serwisu innych komponentów. Te prezentują się następująco:
- uszkodzenie warstwy ochronnej (wyświetlacza głównego) - 229 zł,
- uszkodzenie szklanego tyłu - 909 zł,
- uszkodzenie tylnego aparatu - 1 189 zł,
- uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego - 2 149 zł,
- uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego i tylnego szkła - 2 769 zł,
- uszkodzenie wyświetlacza wewnętrznego - 4 999 zł,
- inne uszkodzenia - 7 499 zł.
Wymiana głównego, składanego wyświetlacza kosztuje tyle, co połowa nowego iPhone’a Duo. W podobnej cenie można kupić np. bazowego iPhone’a 17 z ubiegłego roku. Z kolei "inne uszkodzenia" stanowią już 75 proc. wartości urządzenia. Tak naprawdę można za to kupić cały nowy telefon w postaci iPhone’a 18 Pro Max 256 GB kosztującego 6 799 zł.
Ceny oczywiście niskie nie są, dlatego wszystkim nabywcom iPhone’a Duo polecam szanować swój nabytek i nie oszczędzać na akcesoriach, takich jak etui czy szkła ochronne. Lepsze to niż później płacić ponad 2 000 zł za wymianę wyświetlacza zewnętrznego.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.