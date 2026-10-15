Naprawa iPhone'a Duo nawet w cenie nowego iPhone'a 17. Traktuj go dobrze

Apple już jutro, 16 października, uruchomi przedsprzedaż iPhone’a Duo. Regularna dostępność z kolei została zaplanowana na 23 października, czyli tydzień później. Już teraz znamy ceny napraw poszczególnych komponentów urządzenia. Wymiana baterii jest w tym przypadku rekordowo droga.

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Wymiana baterii iPhone’a Duo najdroższa w historii Apple’a

Serwis polegający na wymianie baterii na nową, realizowany przez oficjalne punkty naprawy Apple’a, tani nie będzie. Wystarczy spojrzeć na iPhone’a 18 Pro oraz iPhone’a 18 Pro Max, w przypadku których wymiana akumulatora kosztuje 629 zł. Podana cena oczywiście obejmuje całą usługę wraz z materiałami oraz robocizną.

W przypadku iPhone’a Duo cena jest jeszcze wyższa. Apple wycenił serwis baterii na 1 119 zł.

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Dlaczego tak drogo? Najprawdopodobniej wynika to ze skomplikowanej konstrukcji urządzenia, które składa się z dwóch części. W środku znajdziemy dwa osobne, mniejsze akumulatory.

Wymiana pozostałych komponentów również nie należy do najtańszych

Apple podał także ceny serwisu innych komponentów. Te prezentują się następująco:

uszkodzenie warstwy ochronnej (wyświetlacza głównego) - 229 zł,

uszkodzenie szklanego tyłu - 909 zł,

uszkodzenie tylnego aparatu - 1 189 zł,

uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego - 2 149 zł,

uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego i tylnego szkła - 2 769 zł,

uszkodzenie wyświetlacza wewnętrznego - 4 999 zł,

inne uszkodzenia - 7 499 zł.

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Wymiana głównego, składanego wyświetlacza kosztuje tyle, co połowa nowego iPhone’a Duo. W podobnej cenie można kupić np. bazowego iPhone’a 17 z ubiegłego roku. Z kolei "inne uszkodzenia" stanowią już 75 proc. wartości urządzenia. Tak naprawdę można za to kupić cały nowy telefon w postaci iPhone’a 18 Pro Max 256 GB kosztującego 6 799 zł.

Ceny oczywiście niskie nie są, dlatego wszystkim nabywcom iPhone’a Duo polecam szanować swój nabytek i nie oszczędzać na akcesoriach, takich jak etui czy szkła ochronne. Lepsze to niż później płacić ponad 2 000 zł za wymianę wyświetlacza zewnętrznego.

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