iPhone 14 czy iPhone 15 – kompletne porównanie wszystkich wariantów

Przed zagłębieniem się w szczegóły warto poznać kluczowe zmiany, które odróżniają serię 15 od serii 14:

USB-C zamiast Lightning – dotyczy całej serii 15, nie tylko modeli Pro

Dynamic Island w podstawowym iPhonie 15 i 15 Plus – w serii 14 ta funkcja była zarezerwowana wyłącznie dla modeli Pro

Aparat główny 48 MP w iPhonie 15 i 15 Plus – w serii 14 rozdzielczość 48 MP miały tylko modele Pro

Nowszy chip: iPhone 15 i 15 Plus otrzymały A16 Bionic (wcześniej chip z 14 Pro), a 15 Pro i 15 Pro Max – A17 Pro

Tytanowa obudowa i przycisk czynności wyłącznie w 15 Pro i 15 Pro Max

Apple Intelligence dostępna tylko na iPhonie 15 Pro i 15 Pro Max

iPhone 14 vs iPhone 15: porównanie kluczowych parametrów

Poniższa tabela zestawia wszystkie osiem modeli według kluczowych parametrów technicznych potwierdzonych w researchu:

Złącze i łączność – przejście na USB-C

Koniec ery Lightning nastąpił wraz z premierą serii iPhone 15. Podczas gdy modele iPhone 14 Pro nadal korzystały ze złącza Lightning, iPhone 15 Pro został wyposażony w uniwersalne złącze USB-C. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie modele 15 oferują tę samą prędkość transferu danych przez USB-C.

Podstawowe modele iPhone 15 i 15 Plus mają USB-C, ale prędkość transferu pozostaje na poziomie USB 2. Modele 15 Pro i 15 Pro Max obsługują USB 3 z przepustowością do 10 Gb/s, co ma realne znaczenie przy pracy z dużymi plikami. Praktyczne konsekwencje zmiany złącza są następujące:

Jeden kabel USB-C można używać z wieloma nowoczesnymi urządzeniami – laptopami, tabletami, słuchawkami

Szybki transfer danych w modelach 15 Pro i 15 Pro Max – istotne przy kopiowaniu nagrań ProRes i zdjęć ProRAW

Ładowanie przez USB-C jest możliwe z szerszą gamą ładowarek i powerbanków niż w przypadku Lightning

Warto też pamiętać, że bateria w każdym smartfonie z czasem traci pojemność – jeśli posiadasz iPhone'a 14 i zauważasz spadek wydajności ogniwa, możesz wymienić baterię w iPhonie 14, co pozwoli przywrócić pełną sprawność urządzenia bez konieczności zakupu nowego modelu.

Wyświetlacz i design

Dynamic Island zadebiutowała w modelach iPhone 14 Pro, a w całej serii iPhone 15 Dynamic Island stała się standardem dla wszystkich wariantów, zastępując klasyczne wycięcie w ekranie. Warto zaznaczyć, że w serii iPhone 14 Dynamic Island była zarezerwowana wyłącznie dla modeli Pro i Pro Max, podczas gdy podstawowe modele iPhone 14 i 14 Plus zachowały klasyczne wycięcie. W serii iPhone 15 funkcja ta została zaimplementowana zarówno w podstawowych modelach (iPhone 15 i 15 Plus), jak i w modelach Pro. Dynamic Island wyświetla informacje o połączeniach, odtwarzaniu muzyki, minutniku i innych aktywnościach systemowych, co zmienia sposób interakcji z telefonem na co dzień.

Rozmiary ekranów pozostają zbliżone między generacjami – podstawowe modele mają 6,1 cala, a modele iPhone 15 Plus i iPhone 15 Pro Max mają ekrany o przekątnej 6,7 cala. Różnice między modelami Pro a podstawowymi w zakresie ekranu są jednak istotne:

ProMotion 120 Hz – wyłącznie w wersjach Pro obu generacji (14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max)

Always-On Display – tylko w modelach Pro

Wyższa jasność szczytowa – modele Pro oferują lepszą czytelność w silnym świetle słonecznym

smartfon iPhone trzymany w dłoni na tle miejskiego krajobrazu, widok ekranu z Dynamic Island



Aparaty – ewolucja rozdzielczości

Skok do 48 megapikseli w aparacie głównym nastąpił w modelach iPhone 14 Pro, a następnie został zaimplementowany również w podstawowych modelach iPhone 15, co stanowiło znaczące ulepszenie dla szerszego grona użytkowników. iPhone 14 i 14 Plus mają aparat główny 12 MP, co oznacza wyraźną różnicę w możliwościach fotograficznych między tymi dwiema generacjami. Wyższa rozdzielczość pozwala uzyskiwać więcej szczegółów w zdjęciach oraz korzystać z przybliżenia 2× realizowanego przez wycięcie z matrycy, bez osobnego teleobiektywu.

Dla osób, które często fotografują, różnica między serią 14 a 15 jest znacząca już na poziomie modeli podstawowych. Modele Pro obu generacji oferują dodatkowo teleobiektyw, przy czym zoom różni się w zależności od modelu:

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max: teleobiektyw 3×

iPhone 15 Pro: teleobiektyw 3×

iPhone 15 Pro Max: teleobiektyw 5× (konstrukcja tetrapryzmatyczna)

Modele podstawowe i Plus obu generacji: brak teleobiektywu (iPhone 15 oferuje przybliżenie 2× z matrycy 48 MP)

Procesory w iPhone'ach

Procesor A16 Bionic napędzał modele iPhone 15 i 15 Plus, a także iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Wcześniejsze modele iPhone 14 i 14 Plus korzystały z układu A15 Bionic. Podstawowe modele iPhone 15 i 15 Plus otrzymały A16 Bionic – to solidny upgrade dla użytkowników przesiadających się z podstawowego iPhone'a 14 z A15 Bionic. Modele 15 Pro i 15 Pro Max idą jeszcze dalej, wyposażone w A17 Pro – jedyny chip spośród omawianych modeli obsługujący Apple Intelligence.

iPhone 14 z A15 Bionic bez problemu obsługuje większość gier mobilnych, jednak bardzo wymagające tytuły 3D mogą wymagać obniżenia detali, choć telefon pozostaje wydajny do grania. Jednak z perspektywy długoterminowej użytkownik serii 14 jest dwie generacje chipów za modelami 15 Pro, co ma znaczenie dla przyszłych funkcji systemowych i wsparcia.

iPhone 15 Pro: tytan, przycisk czynności i nowe funkcje

iPhone 15 Pro i 15 Pro Max oferują zestaw funkcji, których nie ma ani w modelach 14 Pro, ani w podstawowym iPhonie 15. To właśnie te cechy definiują najwyższy poziom możliwości w porównywanych generacjach i mają największe znaczenie dla wymagających użytkowników.

Ekskluzywne funkcje serii 15 Pro i Pro Max obejmują:

Tytanowa obudowa – lżejsza i bardziej wytrzymała niż stal nierdzewna w 14 Pro; zmiana materiału przełożyła się na zmniejszenie masy urządzenia

Przycisk czynności – zastępuje klasyczny przełącznik wyciszania; można mu przypisać dowolną funkcję, m.in. uruchamianie aparatu, latarki, trybu skupienia lub własnego skrótu

Apple Intelligence – zestaw funkcji opartych na AI dostępny wyłącznie na A17 Pro ; niedostępny na żadnym modelu serii 14 ani na podstawowym iPhonie 15

; niedostępny na żadnym modelu serii 14 ani na podstawowym iPhonie 15 USB 3 do 10 Gb/s – ma praktyczne znaczenie przy nagrywaniu wideo ProRes, transferze zdjęć ProRAW i podłączaniu szybkich nośników zewnętrznych

iPhone 15 Pro leżący na blacie obok kabla USB-C, widok z boku



Żywotność baterii i wsparcie oprogramowania

Deklarowany czas odtwarzania wideo dla iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 15 Pro wynosi do 23 godzin. Modele Pro Max zazwyczaj oferują dłuższy czas pracy na baterii niż modele Pro w tej samej generacji, co potwierdzają dostępne dane. Deklarowany czas odtwarzania wideo wynosi do 20 godzin dla modeli podstawowych (14 i 15) oraz do 26 godzin dla wersji Plus – wartości te są zbliżone między generacjami 14 i 15. Z perspektywy wsparcia systemowego wszystkie osiem omawianych modeli jest zgodnych z iOS 17, jednak seria 15 jako nowsza generacja ma korzystniejszą perspektywę długoterminową.

Apple nie publikuje oficjalnych dat zakończenia wsparcia dla konkretnych modeli. iPhone 15 powinna otrzymywać aktualizacje dłużej niż seria iPhone 14, ponieważ jest nowsza o jeden rok – Apple nie publikuje dat końca wsparcia, ale przy dotychczasowej polityce można się spodziewać, że piętnastka będzie dostawać aktualizacje mniej więcej o rok dłużej niż seria 14. Jeśli korzystasz z piętnastki i zauważasz, że ogniwo nie trzyma już tak długo jak na początku, dostępna jest wymiana baterii w iPhonie 15, która pozwala przywrócić pełną wydajność bez rezygnowania z urządzenia. Modele z najlepszą baterią w ramach swoich generacji to:

Plus – najdłuższy czas pracy wśród modeli podstawowych i Plus (do 26 h)

Pro Max – najdłuższy czas pracy wśród modeli Pro (do 29 h)

Pro – do 23 h odtwarzania wideo

Podstawowy – do 20 h odtwarzania wideo

Wybór modelu – praktyczny przewodnik

Wybór między iPhone'em 14 a 15 i ich wariantami zależy od indywidualnych priorytetów. Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich – poniżej przedstawiono cztery profile użytkowników z konkretnymi rekomendacjami.

Dla osoby, która szuka solidnego iPhone'a przy ograniczonym budżecie i nie potrzebuje USB-C, Dynamic Island ani lepszego aparatu, iPhone 14 nadal spełni swoje zadanie. Obsługuje iOS 17, sprawnie działa w codziennych zastosowaniach i jest dostępny jako tańsza alternatywa dla nowszych modeli.

Pozostałe profile użytkowników i odpowiadające im modele:

Użytkownik chcący nowoczesnych funkcji bez dopłaty za Pro: iPhone 15 – oferuje USB-C, Dynamic Island, aparat 48 MP i A16 Bionic; to wyraźny krok naprzód względem 14 bez konieczności wyboru wersji Pro

Użytkownik zainteresowany Apple Intelligence i zaawansowanymi funkcjami: iPhone 15 Pro – dostęp do Apple Intelligence, USB 3, przycisk czynności, tytanowa obudowa i teleobiektyw 3×; jedyny model spośród omawianych, który łączy kompaktowy rozmiar z pełnym zestawem funkcji Pro

Użytkownik, dla którego priorytetem jest zoom i największy ekran: iPhone 15 Pro Max – zoom 5× wyróżnia go spośród wszystkich omawianych modeli, a duży ekran 6,7 cala i najdłuższy deklarowany czas pracy dopełniają ofertę dla wymagających użytkowników

iPhone 15 to wyraźny krok naprzód względem serii 14 – USB-C, Dynamic Island i aparat 48 MP trafiają do każdego modelu, a wersje Pro idą jeszcze dalej dzięki tytanowej obudowie, przyciskowi czynności i Apple Intelligence. iPhone 14 pozostaje solidnym urządzeniem dla osób, dla których budżet jest priorytetem i które nie potrzebują najnowszych funkcji. Wybór między generacjami sprowadza się do tego, które z tych różnic mają realne znaczenie w codziennym użytkowaniu.

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