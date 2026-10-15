Nowy sprzęt Apple'a nie trafi do Polski. Firma tłumaczy dlaczego i daje nadzieję

Najnowszy sprzęt Apple’a, skupiający się na sterowaniu inteligentnym domem, będzie dostępny wyłącznie na kilku rynkach, takich jak USA czy Wielka Brytania. Większość krajów Europy może o nim zapomnieć. Ze względu na przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Apple nie omieszkał tego wytknąć. Choć trzeba przyznać, że zrobił to dyplomatycznie.

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Brak Siri ze sztuczną inteligencją w UE powodem niedostępności HomeView

Apple w komunikacie na temat HomeView zawarł krótką informację dotyczącą braku dostępności urządzenia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej:

Apple HomeView nie jest dostępny w sprzedaży w Unii Europejskiej, ponieważ Siri AI jest obecnie niedostępna w systemie iOS w UE. Apple konstruktywnie współpracuje z UE, aby znaleźć rozwiązanie.

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Dlaczego brak obsługi asystenta sztucznej inteligencji Siri w krajach Unii Europejskiej ma sprawiać, że firma nie decyduje się na wprowadzenie urządzenia? Ponieważ HomeView w dużej mierze bazuje na funkcjach AI. Tak naprawdę bez Siri AI sprzęt jest mocno ograniczony pod względem możliwości.

Nowy sprzęt Apple’a będzie w stanie wykonywać tylko podstawowe czynności, takie jak sterowanie inteligentnym domem. Obecnie jednak pozostaje wiele niewiadomych co do działania pozostałych funkcji. Jedną z kluczowych opcji HomeView jest automatyczne rozpoznawanie użytkowników - domowników - i personalizacja ekranu głównego w zależności od tego, kto podchodzi do urządzenia.

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Żeby to działało, domownicy muszą posiadać "zarejestrowane urządzenie osobiste" obsługujące Apple Intelligence oraz Siri AI. Choć w Polsce i Europie na telefonach Apple’a możemy uruchomić pakiet funkcji sztucznej inteligencji, to asystentka oparta na AI nie jest już dostępna.

Apple od dawna ma na pieńku z Unią Europejską

Unia Europejska jest jedną z niewielu organizacji na świecie, które mają realny wpływ na sprzęt Apple’a. Wystarczy spojrzeć na USB-C w iPhone’ach oraz zwiększenie żywotności akumulatorów do 1000 cykli ładowania. Przepisy obowiązujące w krajach UE często wpływają na funkcje tworzone przez Apple’a - tak było z Apple Intelligence i obecnie jest z Siri AI. Z czasem jednak ten pierwszy pakiet trafił do UE - Polacy również mogą z niego skorzystać, chociaż nie w j. polskim.

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Siri AI jest częściowo dostępna w UE na MacBookach czy Vision Pro. Urządzenia te w odróżnieniu od iPhone’ów nie pełnią funkcji tzw. gatekeeperów, czyli dużych platform, które obowiązują najbardziej rygorystyczne przepisy. Asystentka nowej generacji prędzej czy później zostanie udostępniona w Unii Europejskiej na iPhone’ach i innych urządzeniach.

To pozwoli wprowadzić urządzenie do pozostałych krajów Europy. Podejrzewam jednak, że Polska również nie będzie brana pod uwagę. Mimo wszystko sztuczna inteligencja nie obsługuje naszego języka.

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